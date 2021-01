Desodorante para niños, ¿cómo escoger?❓

¿A qué edad se puede usar desodorante para niños? En realidad no existe una edad específica, para comenzar a usar desodorante, queda a criterio de los padres, pero no suele ser necesario antes de los 8 años.

Desodorantes bajos en alcohol y sin aluminio son adecuados para niños, salvo que exista algún problema de bromhidrosis asociado a sudar en exceso, en ese caso el pediatra recomendará el tratamiento adecuado.

¿A partir de qué edad se puede usar desodorante para niños?

En la infancia con una adecuada higiene corporal, (el baño y después la ducha diaria). no suelen darse problemas de higiene corporal, los niños pequeños tienen un sudor que apenas despide olor.

A medida que crecen es cuando ocurren los cambios.

La adrenarquia: entre los 6 y los 9 años

Esta fase del desarrollo llamada adrenarquia se refiere al momento en que las glándulas suprarrenales aumentan su producción y secreción de andrógenos suprarrenales.

Esto es lo que va a desencadenar los primeros cambios de la pubertad, (que vendrán años después). El olor corporal comienza en esta fase. Algunos niños y niñas pueden comenzar a tener un sudor más fuerte en esta etapa.

La pubertad, entre 9 y 15 años

La pubertad en niños y niñas comienza a edades diferentes. Muchas niñas tienen su pubertad entre los 9 y los 13 años. Frente a los niños que suele ser entre los 10 y los 15 años.

Durante esta etapa suceden cambios fisiológicos, los niños suelen crecer más, se desarrolla el pecho en las mujeres y comienza a crecer el vello corporal en las axilas.

En esta etapa el olor corporal puede hacerse más intenso al crecer vello en las axilas donde pueden acumularse bacterias y hongos, ( responsables del mal olor).

¿Qué desodorantes son los mejores para niños?

Lo ideal es la higiene diaria con agua y jabón, si a partir de 6 años el sudor del niño/a comienza a oler peor, es cuando se puede utilizar productos desodorantes, a partir de los 9 o 10 años es cuando de manera general se puede incorporar el desodorante a la rutina diaria, (a no ser se haya incluido antes).

Desodorantes naturales como la piedra de alumbre, o productos sin aluminio ni alcohol para una sudoración normal. En caso de sudoración excesiva se puede recurrir a los antitranspirante

Instituto Español Desodorante – Nature Mother Earth

Natura Madre Tierra, una línea que respeta la biodiversidad, que usa responsablemente los recursos naturales, emplea procesos que respeten la salud humana y el medio ambiente, transparencia total para el consumidor y uso de sustancias naturales y ecológicas.

El desodorante roll on Natura Madre Tierra proporciona comodidad y eficacia contra el olor corporal, permitiendo que la piel respire durante el proceso de sudoración.

Aporta frescor y bienestar gracias a sus activos de origen natural. Además de ser apto para veganos, su sello Ecocert certifica su formulación con ingredientes ecológicos y de origen natural.

Bionatural, Desodorante – piedra de alumbre

Desodorante de piedra de alumbre, ayuda a minimizar el olor corporal

100% natural.

Adecuado para pieles sensibles

Testado dermatológicamente

Instituto Español – Desodorante Roll-On Piel Atópic

El Desodorante Pieles Atópicas Instituto Español, formulado para el cuidado y la protección de la piel extra sensible e intolerante, evita la irritación y el picor gracias a su elevada tolerabilidad. Su fórmula sin activos potencialmente alergénicos o irritantes en pieles sensibles, aseguran una acción desodorante fresca y duradera.

Sin ningún tipo de aluminio.

Sin alérgenos en el perfume.

Sin alcohol.

Sin parabenos.

Dove desodorante 0% aluminio y alcohol con aroma suave a melocotón

Desodorante con un suave olor a melocotón, no contiene aluminio ni alcohol.

Lleva 1/4 de crema hidratante.

Salt Of The Earth, Desodorante aroma a fresa

Salt of the Earth es una gama de desodorantes muy conocida, ofrece una protección eficaz contra el mal olor y el crecimiento de bacterias. No gotean ni manchan la ropa. Los tienes en distintos aromas como este de fresas.

Germisdin Roll-on antitranspirante sin alcohol

Antitranspirante de uso diario que regula el exceso de sudor y evita el mal olor, ayudando a prevenir el riesgo de infecciones

Protección eficaz contra el olor y la sudoración durante 72 horas

No contiene alcohol

Testado dermatológicamente. No sensibilizante

