Propiedades del extracto de café verde, ¿ayuda a perder peso?🌱

El extracto de café verde (CGE), es fuente de antioxidantes proviene de los granos de café verde, también está presente en el café tostado pero en menor cantidad.

En 2012 se mencionó al café verde en el programa The Dr. Oz Show comentando que era una ayuda para quemar grasa. Aunque no está probada tal afirmación, el grano de café verde se hizo famoso en Los Estados Unidos.

¿Qué es el café verde?

El café pertenece al género de plantas Coffea, que tiene más de 500 géneros y 6000 especies distintas, de ellas se estima existe entre 25 y 100 especies de plantas cafeteras. El género fue descubierto en el siglo XVIII por el botánico sueco Carolus Linneaus.

Las variedades de café más comunes en la industria comercial son el café Robusta y el café Arábica. Cuando hablamos de granos de café verde se refiere a granos sin tostar. A diferencia de los granos tostados y molidos que usas en la cafetera a diario.

El café verde o su extracto tiene distintos componentes químicos que aportan beneficios para la salud.

Café verde: ingredientes activos

Tiene muchos componentes, pero los principales son la cafeína y los polifenoles. Estos últimos compuestos son metabolitos vegetales con propiedades antioxidantes. Dentro de los polifenoles encontramos ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos y lignanos.

Propiedades del café verde

Fuente de antioxidantes

El café verde es rico en antioxidantes, compuestos que benefician al sistema inmunológico, nos ayudan a protegernos del daño solar y los radicales libres, responsables del daño oxidativo.

Aumenta ligeramente la tasa metabólica

El café verde contiene ácido clorogénico que puede aumentar la tasa metabólica alrededor del 3%.

Puede ayudar en la pérdida de peso

Aunque no todos los estudios realizados no avalan que este producto favorezca el adelgazamiento. Algunos aportan datos positivos, según una revisión publicada en Gastroenterology Research and Practice. De los tres ensayos clínicos incluidos en una revisión, dos de ellos mostraron que el extracto de café verde era más eficaz que un placebo para reducir el peso corporal.

Beneficioso para la diabetes

El ácido clorogénico es un polifenol, sustancia química de origen vegetal con propiedades antioxidantes. Ayudan a combatir los radicales libres que dañan las células y también a regular el azúcar en sangre.

