¿Funcionan las flores de Bach para adelgazar?🌸

¿Las flores de Bach son útiles para adelgazar? Estas esencias, son recomendadas por algunos profesionales de la psicología en terapias de ansiedad, depresión, y estrés. Su ámbito no solo se circunscribe a los adultos, sino también a niños y adolescentes.

Los efectos de un fármaco (por ejemplo paracetamol o ibuprofeno), son conocidos, y suelen actuar de forma similar en la población. Sin embargo terapias como las Flores de Bach o la homeopatía, dependen mucho de la persona, ya que funciona ‘el efecto placebo’. Hay quien las flores de Bach le ha servido de ayuda para perder peso y hay quien no ha experimentado nada.

¿Quién creó las flores de Bach?

Las esencias florales de Bach, fueron creadas en Inglaterra en la década de 1939, por el Dr Edward Bach. Era médico, bacteriólogo y también homeópata.

Había estudiado la medicina convencional, sin embargo, era un visionario, y tenía ideas distintas. Pensaba que la mayoría de las enfermedades eran creadas por un estados mentales negativos, (miedo, tristeza, desesperación).

En una época llena de cambios,— la Alemania Nazi invade Polonia, y comienza la II Guerra Mundial—, el Dr Edward Bach , pensaba que el bienestar emocional era clave para la salud.

Buscó un método natural, y no tóxico para abordar otras alternativas que no sustituían la medicina tradicional, pero si la completaban.

Durante muchos años estudió el uso de flores y plantas, hasta que creó su sistema de 38 esencias florales. Estableció el Centro Bach en Oxfordshire Inglaterra.

Se parece a la homeopatía

Porque los remedios florales se producen dejando caer flores frescas en agua, lo que crea una ‘tintura madre’, a la que posteriormente se le añade brandy como conservante. Esto indica que a pesar de proceder de flores o plantas, están tan diluídas que no contienen cantidades farmacológicamente relevantes.

Aunque tiene parecido con la homeopatía, las Flores de Bach son más restrictivas, solo se basan en 38 remedios y sus combinaciones.

¿Funcionan las flores de Bach para adelgazar?

A miles de personas les funciona, porque existe el componente del efecto placebo, sin embargo no existen evidencias que por seguir un tratamiento de Flores de Bach vayas a perder peso.

No he encontrado estudios sobre flores de Bach y adelgazar, pero sí sobre los efectos de flores de Bach en el tratamiento de la ansiedad y el dolor.

Lo que revela esta investigación, estos estudios tienen un alto riesgo de sesgo. Es decir se tienen a subestimar los resultados inesperados o no deseados, tomándolos como errores de muestreo.

En cambio se confía más en los resultados esperados. Por lo tanto según la orientación del sesgo (a favor o en contra) se pueden descartar o aceptar los mismos resultados.

En este estudio se concluye que no hay evidencia de los beneficios del uso de las flores de Bach con la intervención de un placebo.

¿Qué ofrecen las flores de Bach para perder peso?

Te proponen cosas que no pueden cumplir, porque dependen de ti, — no de si tomas o no un tratamiento floral—.

Cambiar tus hábitos alimenticios, (por muchas flores de Bach, la decisión la tomas tú de querer o no cambiar algo , si funciona es por el efecto placebo, « o la pluma mágica Dumbo que te sirve para estimularte a la acción»)

, si funciona es por el efecto placebo, « que te sirve para estimularte a la acción») Tener autodisciplina en tiempos difíciles, (lo mismo no te da autodisciplina tomar algo, has de esforzarte tú)

Evitar sentimientos de culpa si te has saltado el régimen.

Incluso en esta web: publicitan un remedio de Flores de Bach para adelgazar, y como puedes ver en la imagen dicen (*Descargo de responsabilidad, los resultados pueden variar de persona a persona y no se basan en resultados científicos).

Además cuando para que compres una cosa te repiten el mismo argumento con distintas palabras, —malo—. Fíjate que tras la característica, ‘cambiar tus hábitos alimenticios’, la segunda, tercera y cuarta opción dicen lo mismo con distintas palabras.

Tratamientos de flores de Bach en Amazon

¿A pesar de que no hay evidencias de su eficacia, quieres probar las flores de Bach para perder peso? Te dejamos algunos de los productos que tienen éxito en Amazon.

Cherry Plum – Ciruela roja

Es una de las flores de Bach. Los usos descritos según la filosofía de las Flores de Bach, son:

Fomentar el potencial positivo para encontrar claridad en momentos caóticos, ayuda a serenarse. En relación con adelgazar, según dewdrop.co.nz. este aroma está orientado a personas que comen de manera compulsiva. Generalmente motivado por la ansiedad o el estrés.

A menudo quien lleva un control estricto de su alimentación, puede sucumbir en momentos puntuales y comer de forma compulsiva.

Cherry Plum ayuda a liberar tensión y recuperar la sensación de control. ¿Funciona? Como digo en el artículo, depende de la persona, ya que tiene mucho de auto convencimiento. Miles de personas en el mundo usan la Flores de Bach como una ayuda para perder peso, sin embargo a otras personas no les funciona.

Cerato

El cerato favorece la seguridad en nuestras decisiones, si no te cuesta tomar decidir,— pero una vez has tomado la decisión tienes dudas—, el cerato contribuye a reforzar esa seguridad, (siempre basándonos en la filosofía de las Flores de Bach).

¿Sigue teniendo kilos de más aún habiéndolo probado todo?, ¿recopilas todo lo que sale sobre dietas y perder peso?. Cerato es la esencia floral que podría ayudarte.

Esta esencia ayuda a reforzar la toma de decisiones en cuanto a cambiar hábitos alimenticios o iniciar rutinas deportivas, (o al menos esto es lo que afirman quienes la usa).

El precio de las esencias no es alto, (alrededor de 10 €, bastante menos que otros productos para adelgazar, así que si te decides probarlo, la inversión es pequeña

Chestnut Bud – Brote de castaño

El remedio de Chestnut Bud se usa en Flores de Bach para potenciar el potencial de aprender de los errores del pasado, adquirir conocimientos y sabiduría.

En relación con la pérdida de peso, este aroma es para quien prueban un enfoques para perder peso, sin tener en cuenta sus errores pasados. Tal vez se está esforzando demasiado, en adelgazar y esto le genera ansiedad, (que favorezca comer de forma compulsiva).

