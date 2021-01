¿Es sano el xilitol? ❓

El xilitol, es una alternativa al azúcar con casi la mitad de calorías. Tiene 2.4 calorías por gramo frente al azúcar que tiene 4 calorías por gramo.

¿A qué sabe el xilitol? El sabor se parece al azúcar, a diferencia de otros edulcorantes como la stevia que tiene que tiene un regusto amargo.

El xilitol se considera seguro para el consumo humano, desde hace varios años ha aumentado su popularidad al tener un bajo índice glucémico (8). No aumenta los niveles de azúcar en sangre, comparado con otros aditivos dulces como la miel con IG (62) o el azúcar con IG (68).

Sin embargo, si se abusa del xilitol puede llegar a provocar un ligero efecto laxante. En Periodista Digital te contamos más detalles del xilitol.

¿Qué es el xilitol?

El xilitol es un alcohol de azúcar o polialcohol, de forma natural está presente en numerosas frutas y verduras, ciruelas, maíz, avena, lechuga y varios tipos de árboles.

A menudo se extrae del maíz o de la corteza de abedul. Una de sus particularidades es que su sabor se parece al del azúcar pero engorda un 40% menos. Es un ingrediente habitual en caramelos, o chicles sin azúcar.

Aunque es un ingrediente procedente de fuentes naturales, el xilitol pasa por un proceso de hidrogenación para convertirlo en un polvo blanco fácil de dosificar.

Otra de las características del xilitol es que tiene la capacidad de matar cepas de bacterias como el Streptococcus mutans, que se asocia al desarrollo de la caries.

Seguro para el ser humano pero tóxico para perros

Todos los edulcorantes han tenido polémicas por su seguridad, pero en el caso del xilitol, existe una característica distinta, que tiene que ver con los perros. Tanto en el ser humano como en otros animales, los niveles de azúcar en sangre están controlados por la liberación de insulina del páncreas.

Sucede que el xilitol no estimula esa liberación de insulina en el ser humano, (de ahí su bajo índice glucémico). Pero, si un perro come algo con xilitol tiene un efecto muy distinto, ya que su organismo lo absorbe y responde con una alta liberación de insulina en el páncreas.

Esta liberación provoca a su vez una disminución del nivel de azúcar en sangre, conocido como hipoglucemia. De ahí que los perros no deban nunca comer nada con xilitol. Esto no se aplica al ser humano, ya que el xilitol en nosotros no desencadena liberación de insulina.

Si tienes un perro en casa, procura dejar fuera de su alcance, caramelos o chicles sin azúcar la mayoría lleva xilitol.

¿Es saludable el xilitol?

El xilitol como antes comentaba se considera seguro para el consumo humano, pero eso tampoco quiere decir sea saludable, —sin embargo aporta menos calorías que el azúcar y tiene un impacto menor en el índice glucémico—.

Si comparamos el xilitol con el azúcar es más saludable, si comparamos el xilitol con comerse una fruta o una verdura, es mejor comerse esa fruta o la verdura ya que no han sido procesadas de forma industrial y el xilitol si.

