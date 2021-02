Cómo cuidar la piel a partir de los 40 años 👈

¿Qué cuidados necesita la piel a partir de los 40? Kate Hudson, Penélope Cruz o Caitriona Balfe, la protagonista de la serie Outlander, tienen varias cosas en común: son actrices, pasan de los 40 años y además están estupendas.

El paso del tiempo cambia la piel, pero podemos hacerle frente, con productos y rutinas que a partir de los 40, pueden ayudarnos.

Cuidar la piel a partir de los 40

Huda Kattan, maquilladora profesional y creadora de Huda Beauty una de las marcas de belleza más vendidas del mundo. Da consejos desde su blog sobre cuidados básicos a distintas edades. Ella aún no tiene 40, pero le queda poco, (nació en 1983).

Al ser maquilladora profesional ha trabajado con pieles de adolescentes, veinteañera y pieles maduras. Estas son algunas de sus recomendaciones:

Aumentar el nivel de hidratación: beber más agua y usar cremas humectantes

A partir de los 40 se entra en una etapa llamada la ‘perimenopausia’, la mujer es fértil, pero se prepara para la fase previa a la menopausia.

Esto significa que al igual que en la adolescencia las hormonas sufrirán alteraciones. Los cambios pueden ser más evidentes en algunas mujeres y otras apenas percibirlos, pero sucederán.

Cambios en el estado de ánimo, mayor tendencia a la retención de líquidos, y adelgazamiento de la piel. Según la dermatóloga Jessica Wu, con el paso del tiempo la piel pierde colágeno y elastina, lo que se traduce en un adelgazamiento de la epidermis. La piel ya no está ‘tan llena y tersa’ como antes. Comienzan a aparecer líneas finas y arrugas.

Además de beber suficiente agua a diario, (entre 7-8 vasos). Incorporar a la piel cremas humectantes con ingredientes como el ácido hialurónico, los alfa hidroxiácidos, la glicerina o la urea. Estos ingredientes crearán una barrera sobre la piel para retener la humedad.

Menos hidratos y más proteínas

Los hidratos de carbono nos da energía rápida, en cambio las proteínas tardan más en descomponerse y aportan mayor sensación de saciedad. Para la piel las proteínas son fundamentales, ya que ayudan al cuerpo a producir colágeno y elastina. Dos compuesto que tienen acción directa sobre el aspecto de la piel.

Las proteínas no solo las encuentras en huevos, carnes y pescados, también hay alimentos de origen vegetal ricos en estos nutrientes.

Crema específica para el contorno de ojos

Si a estas alturas no te aplicas una crema específica para el contorno de ojos, ¡llegó el momento! Esta zona tiene una piel más fina, y a partir de los 40 años se vuelve más frágil, —debido a la disminución del colágeno—, pueden aparecer arrugas tipo patas de gallo, ojeras o bolsas.

Se recomienda aplicar esta crema antes de tu crema de día (se aplica antes si la textura es más ligera. Por ejemplo, si tu crema de día es más densa que la de ojos, primero aplica la crema para ojos y luego la crema de día).

De esta manera el producto puede trabajar, (si aplicas una textura densa primero bloquea la acción de otro productos)

Tratamientos adicionales

No son imprescindibles, pero están ahí. Si tu piel acusa el paso del tiempo en forma de arrugas o manchas más acusadas. Tienes tratamientos como los de luz pulsada, mesoterapia. Inyecciones de botox y otras técnicas como el Argireline o el Viscoderm. Todas ellas deben ser aplicadas por especialistas.

Consulta a un dermatólogo o médico de medicina estética y reparadora, si tienes pensado someterte a cualquier tratamiento. Recuerda que lo que a una persona le va bien, no es extrapolable a otra. A menudo se vende ‘juventud y belleza como reclamo’, pero antes que la belleza está la salud.

Un profesional no pondrá en riesgo tu salud y te aconsejará de forma adecuada, incluso puede optar por no realizarte un tratamiento. Alguien que no es profesional puede llegar a engañarte con tal de obtener dinero. poniendo en riesgo tu salud.

Ingredientes recomendados

A la hora de seleccionar productos para el cuidado de la piel a partir de los 40, estos ingredientes son tus aliados.

Productos para cuidar la piel a partir de los 40 años recomendados en Amazon

Elizabeth Arden Retinol Ceramide 30 Capsulas

Este producto une el poder del retinol, un producto con efecto antiarrugas, y las ceramidas, que potencian la hidratación, encapsulados para conservar toda su frescura y potencia.

Sin conservantes. Sin perfume. Fórmula hidratante.

R educe visiblemente las líneas de expresión y las arrugas

Mejora la textura y el tono de la piel

Mejora el brillo y la luminosidad

Minimiza la apariencia de los poros

Disminuye la apariencia de las manchas de la edad y las diferencias de pigmentación.

Neutrogena Hydro Boost Supercharged Booster

Hydro Boost® Supercharged Booster Serum-en-cápsulas devuelve la energía y la vitalidad a tu piel proporcionando una rehidratación intensa, reduciendo las líneas de expresión e iluminando al instante la piel apagada.

Enriquecido con ácido hialurónico, el sérum facial intensivo proporciona hasta 24 h de hidratación .

. Las microcápsulas en perla con vitamina E antioxidante y revitalizante, van liberando su contenido en el sérum a medida que este se extrae del envase, para preservar su eficacia hasta la aplicación.

Suero de Vitamina C para Rostro – Suero Facial Puro con 20% Vitamina C, ácido hialurónico, Vitamina B para Suero Anti edad para Rostro, Cuello y Contorno de Ojos

Sérum con vitamina C y E, bien valorado en Amazon.

La vitamina C, y la E tiene poder antioxidante. La primera de ellas favorece la regeneración celular, disminuye las manchas y ayuda a disminuir las arrugas.

La vitamina E, protege de los efectos de la radiación solar, mejora los síntomas de la dermatitis atópica y contribuye a cicatrizar las heridas.

Además tiene ácido hialurónico con alto poder para retener la humedad, y la niacinamida o B3 que también tiene beneficios para la piel.

AVENE – AVENE Antirojeces Cuidado Concentrado 30 ml

Mejora la microcirculación de la piel gracias a su elevada concentración en Extracto de Ruscus, rico en saponinas.

CALMANTE

Rico en Agua termal de Avène, calmante y desensibilizante, proporciona a la piel una sensación de alivio inmediato.

Rico en Agua termal de Avène, calmante y desensibilizante, proporciona a la piel una sensación de alivio inmediato. DESCONGESTIONANTE

Gracias a su alto contenido en Sulfato de Dextrano.

Gracias a su alto contenido en Sulfato de Dextrano. CUIDADO DE ATAQUE

Una fórmula concentrada para una acción antirojeces específica.

Olay Regenerist Ultra Firming Sérum, Sérum facial hidratante con niacinamida y péptidos, 50 ml

Sérum facial diario que mejora visiblemente la elasticidad y firmeza de la piel

Fórmula con vitamina B3, niacinamida y aminopéptidos, dos ingredientes de gran eficacia

Libera ingredientes activos hasta en diez capas de profundidad de la piel

Sérum ultraligero que hidrata intensamente la piel durante 24 h

Mejora la textura de la piel favoreciendo la renovación celular de la superficie

Transforma visiblemente la piel en 28 días

Aceite de Jojoba – 100 % Orgánico, Puro, Natural y Prensado en Frío

Derivado de las semillas de la planta Simmondsia chinensis botánico, el nombre de jojoba, viene de la palabra Hohowi, tiene una composición química parecida al sebo humano, de ahí que es tan hidratante para la piel.

Remescar – Remescar Bolsas y ojeras – Crema para las bolsas de los ojos – Corrector de ojeras

Una crema innovadora que ayuda a reducir las bolsas, y las ojeras

Consigue alisar la fina piel del contorno de ojos. La empresa promete una reducción rápida, tras unos minutos de su aplicación. Ideal si tienes que maquillarte para disimular las molestas ojeras.

NIVEA Q10 Plus Crema Remodeladora + Reafirmante en pack de 3 (3 x 300 ml), crema corporal reafirmante con coenzima Q10, crema hidratante para vientre, glúteos y caderas

Un clásico para el cuidado de la piel, ayuda a recuperar la firmeza gracias a contenido en coenzima Q10, este compuesto lo produce nuestro cuerpo, pero con el paso del tiempo, alrededor de los 40 años su producción disminuye.

La aplicación tópica de productos con Q10 puede ayudar a reducir el daño solar tras la exposición a los rayos UV. Al ser un potente antioxidante protege la piel, disminuyendo la degradación del colágeno.

Olay Total Effects 7en1 Dúo Crema facial Hidratante + Sérum con SPF20 40 ml

Dúo hidratante y sérum que combate los 7 signos de la edad para proporcionar una piel radiante y fabulosa

Combina la crema hidratante anti-edad Total Effects que tanto le gusta MÁS la intensidad de un sérum para ofrecer 7 beneficios que ayudan a mantener la piel joven

La fórmula hidratante de Total Effects más concentrada, con SPF 20

Exfolia la piel para favorecer la renovación natural de su superficie y proporciona un aspecto más sano

El amplio espectro del SPF 20 ofrece protección contra los rayos UVA/UVB con una fórmula no grasa

No obstruye los poros

Fórmula de rápida absorción

Con niacinamida y antioxidantes

L’Oréal Paris Dermo Expertise Age Perfect Renacimiento Celular Crema Revitalizante de día con SPF15 – 50 ml

L’oréal paris los laboratorios han formulado y combinado estos dos ingredientes activos, ricos en polifenoles y vitamina B. Es una crema de noche regeneradora, crea las condiciones óptimas para estimular la renovación celular natural de la piel durante el sueño.

.Formulado con trufa negra y té negro fermentado.

