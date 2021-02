Charlotte Tilbury, Pacifica Beauty o Hourglass Cosmetics son tres de las mejores marcas de cosméticos veganos o sin crueldad animal. El movimiento vegano acuñó el término en 1944. deriva de la filosofía vegetariana, pero va un paso más allá.

Un vegano adopta una alimentación sin ingredientes de origen animal, ni siquiera miel, o gelatina.

Un vegetariano no come carne, pero existen distintos tipos, y varios, pueden incluir en su dieta ingredientes de origen animal. Los ovo lacto vegetarianos toman leche y huevos, los lacto vegetarianos no consumen huevos pero si leche y derivados.

Los ovo vegetarianos hacen lo contrario, no consume leche ni derivados pero sí huevos. Los pescetarianos no toman carne, pero sí consumen pescado. Si te interesa saber más sobre marcas que elaboran cosméticos veganos sin crueldad animal, en Periodista Digital te contamos más detalles.

Aumenta el número de veganos en el mundo

En la India un 38% de la población es vegana, en Israel un 13%, en Taiwán un 12%, en Italia el 10%, en Reino Unido, Austria y Alemania el 9% y en Brasil el 8%-

No existen estadísticas actualizadas sobre el número de veganos según la UVE (Unión Vegetariana Española) el porcentaje de vegetarianos (dónde también incluyen a los veganos) es del 3% de la población española.

Los veganos son personas comprometidas, y su filosofía la reflejan no solo en lo que comen, también en lo que visten o en productos de cuidado personal.

El creciente interés por esta filosofía de vida, ha tenido eco también en las marcas de cosmética. Repasamos algunas de las mejores.

Mejores marcas de cosméticos veganos, (sin crueldad animal)