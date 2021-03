Baby Tous sin alcohol, Bvlgari Petits et Mamans, o Nahore Baby son tres de las mejores colonias para bebés 2020.

¿Puedo aplicar colonia de bebé sobre su piel? Lo ideal es que no. Resulta más conveniente, añadir aroma a la ropa que le vayas a poner, evita aplicar directamente sobre la piel o pelo del bebé.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de colonias con olor a limpio, hoy de mejores colonias para bebés bajas en alcohol.

¿Por qué es mejor no aplicar colonia sobre la piel del bebé?

En general las fragancias infantiles o no llevan alcohol o el porcentaje es bajo,— pero lleven un poco o no lleven—, lo ideal es no aplicar de forma directa ni en el cabello ni en la piel del bebé. La piel del bebé es más fina y sensible que la de un adulto y muy propensa a la sequedad.

Los pediatras recomiendan que los productos que usen en la higiene del bebé no lleven alcohol ni jabón, ya que estos dos ingredientes resecan la piel.

La mayoría de marcas de higiene pediátrica no llevan jabón, ni alcohol y tienen bajos niveles de fragancia.

No es adecuado tampoco, usar jabones de barra, geles de burbujas o jabones antibacterianos en la piel del bebé, solo productos específicos. Lo más importante es proteger la piel de bebé y añadir colonia puede llegar a resecar, o incluso en casos más raros causar alergias.

Si el bebé tiene la piel seca o sufre eccema, se deben evitar los productos con perfume. Sin embargo puedes usar unas gotitas en alguna prenda de ropa que no esté en contacto directo con su piel, por ejemplo en una chaqueta, anorak o en el saco que usas en el cochecito.

Mejores colonias para bebé bajas en alcohol

Bvlgari Petits et Mamans, Eau de Toilette – 100 ml Rebajas 451 Opiniones Bvlgari Petits et Mamans, Eau de Toilette - 100 ml Fragancia creada en 1997 para bebés, que como suele pasar acabó enamorando a las mamás, que también la usa como aroma fresco. El té es el ingrediente principal, que aporta propiedades calmantes. En las notas principales encontramos, las notas de salida, naranja siciliana, bergamota y palosanto de Brasil. Las notas medias son de manzanilla, girasol y rosa. Las notas base o finales, son de aromas empolvados, vainilla, iris y melocotón.

Es una de las más económicas de la lista, apreciada por muchas mamás y papás, su aroma delicado siempre evoca recuerdos. Su aroma suave es ideal para aromatizar la ropa interior, sábanas o toallas.

Sesderma Baby Ses Agua de Colonia – 250 gr Sesderma Baby Ses Agua de Colonia - 250 gr Si te parece que todas las colonias de bebé huelen igual, esta es diferente. Huele a limpio, si, y también a flor azahar y jazmín con un fondo de almizcles blancos. Suavinex – Perfume Niña La Petite Chic Vaporizador. Perfume Infantil Para Ocasiones Especiales. No Mancha, 100 ml No se han encontrado productos Fragancia baja en alcohol, ideal para perfumarle antes de salir de paseo.

Aroma floral suave

Se presenta en un práctico frasco vaporizador para una dosificación más cómoda y segura que no mancha, por lo que puede ser aplicada también sobre la ropa.

Rosa Tous se inspiró en el recuerdo del aroma de sus hijas cuando eran bebés. Entre sus notas destaca la mandarina, el neroli y la bergamota, las notas medias son frutales y las finales con aroma de almizcle. El aroma perdura durante horas.

Nanos, agua de colonia para piel sensible y atópica – 100 ml 3 Opiniones NANOS AGUA DE COLONIA. PIEL SENSIBLE Y ATPICA. 100 ML. La fragancia para bebés de Nanos huele a caléndula, un aroma suave ideal para perfumar la ropita del bebé. En su composición lleva glicerina y betaína extractos calmantes que no dañan la piel del bebé.

Varias generaciones de españoles, hemos crecido oliendo a Nenuco. Creada en 1946 por Ramón Hortá, fue la primera colonia para bebés en España.

Esta fragancia tan peculiar, marcó un antes y un después, y 74 años más tarde sigue siendo una de las mejores colonias para bebés.

Entre sus ingredientes: Alcohol Denat, Aqua, Parfum, Trideceth-9, PEG-5 Ethylhexanoate, Citral, Hydroxycitronellal,Limonene, Linalool, Geraniol.​

EAU MY BB colonia bebe spray 150 ml Rebajas 117 Opiniones EAU MY BB colonia bebe spray 150 ml Un aroma fresco pero a la vez duradero, ideal para aplicar sobre la ropita del bebé. Es muy baja en alcohol y tiene una fragancias que combina aromas cítricos, notas dulces y florales. Notas aromáticas Grupo olfativo: floral

Notas de salida: bergamota, petit grain, neroli

Notas de corazón: rosa, flor del naranjo, violeta

Notas de fondo: almizcle, vainilla, heliotropina.

Delicada fragancia de la empresa Suavinex, baja en el alcohol y que además no mancha. Ideal para aplicar sobre la ropa. El aroma es cítrico con notas de flores blancas y almizcles.

Este aroma es ideal para la ropa, ya que dura bastante. Creado en el 2002 por el perfumista Michel Girard.

La fragancia huele dulce es un olor cítrico. Las notas de salida son mandarina, ruibarbo, hierba luisa y menta. Las notas corazón, el ciclamen, la flor de azahar, jazmín y lirio de los valles. Las notas de fondo, vainilla, musgo y leche.

Fragancia sin alcohol con un aroma sutil y relajante. Se puede añadir al agua del baño o sobre la ropa.

The Library of Fragrance Baby Powder Eau De Cologne Spray – 30 ml. 195 Opiniones The Library of Fragrance Baby Powder Eau De Cologne Spray - 30 ml. Un aroma muy conocido en Estados Unidos, huele a talco de bebés, a limpio, a fresco. Perfecto para dejar el mismo aroma en la ropa del bebé, en la ropa de cama o su saco del cochecito.

