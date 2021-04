La loca historia de amor entre las Kardashian y el Photoshop

Lo hace casi todo el mundo, pero para desgracia de las Kardashian a ellas las mira mucha gente. Y se analiza cada foto suya al microscopio.

Kim, Kylie, Kendall y Kourtney, auténticas reinas de Instagram, son especialistas en conseguir la instantánea perfecta para exhibir sus cuerpos… Pero cada tanto se les va un poquito la mano con los filtros y la edición digital.

“El horror de Khloé Kardashian ante el público al descubrir cómo se ve realmente pone al descubierto cómo su familia ha construido un cínico imperio multimillonario a partir de la explotación de fotos falsas”, sentenció el polémico periodista Piers Morgan, conocido por ser un acérrimo enemigo de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Khloé, Kim y el resto de la familia Kardashian-Jenner han sido criticadas por excederse con el Photoshop en las redes sociales a lo largo de los años. Las estrellas de “Keeping Up With the Kardashians” han sido pilladas incontables veces alterando sus rostros y cuerpos.

En la semana que Forbes incluía a Kim Kardashian al club de los multimillonarios al igual que su hermanastra Kylie Jenner, Khloé le robaba todo los titulares con una foto sin Photoshop que debería ser “lo normal”, aunque la propia protagonista no lo vea así.

En dicha foto, la estrella televisiva aparecía con su cuerpo tal cual es, sin filtros ni edición. Un escándalo, al menos para las integrantes del famoso clan que tiene la costumbre de mostrar cuerpos falsos, irreales, en momentos en que lo auténtico busca imponerse. Una vez más las Kardashian volvían a ser noticia en los medios al quedar expuestas por las imágenes ficticias que comparten a diario con sus millones de seguidores de todo el mundo.

Todo comenzó cuando una foto al natural de Khloé Kardashian posando con una bikini de leopardo fue publicada accidentalmente. En ella la empresaria aparecía sin buscar el mejor ángulo y sin una gota de edición. Con un cuerpo que dista mucho del que Khloé suele subir a sus redes sociales, mucho más tonificado y visualmente más delgado pero sin embargo, más parecido al de sus seguidoras. Por desgracia, no se trató de un acto de rebeldía hacia lo que su familia promueve, sino de un gran descuido que se convirtió a un drama para ella.

La verdad había quedado al descubierto.

Por supuesto la fotografía no tardó en hacerse viral. Y tampoco tardaron en aparecer las comparaciones con las imágenes retocadas que ella suele subir a Instagram. La polémica creció cuando muchos usuarios le recordaron que fundó la marca de ropa, Good American, bajo el lema de la aceptación corporal, algo que ella no estaría poniendo en práctica.

Aunque la instantánea sin editar fue elogiada por los usuarios que consumen constantemente sus fotografías, que celebraron que mostrara su belleza sin filtro, su equipo intentó eliminar todos los rastros de la imagen en las redes, pero ya era demasiado tarde.

Y luego la protagonista eligió hablar. Con un mensaje más que contradictorio sobre los duros momentos que ha vivido debido a sus problemas de imagen corporal terminó reafirmando la idea de que está bien mostrar algo que no es. “Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. No le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable”, aseveró la estrella 36 años en una publicación que compartió en Instagram, donde también subió un par de videos no editados de ella.

En su mensaje, Khloé expresó que aunque piensa que la fotografía de ella sin retoques es “hermosa”, quiere mostrarse de diferente manera. “Me presento al mundo de la forma en que quiero que me vean y lo seguiré haciendo sin pedir disculpas”, sentenció.

Por primera vez en mucho tiempo, en la imagen en cuestión, también se la podía ver a exitosa empresaria estadounidense con los rasgos reales de su rostro.

En mayo del año pasado, la hermana menor de Kim y Kourtney Kardashian ya había sido noticia cuando apareció luciendo dramáticamente diferente. Cuando inicialmente dio a conocer la imagen en las redes, los fanáticos acusaron a la protagonista de “Keeping Up With The Kardashian” de someterse a procedimientos cosméticos e incluso de pasar por el quirófano. Pero la fotografía que quedó al descubierto la semana pasada parece demostrar que la apariencia alterada de Khloé se debe a la magia del Photoshop.

En febrero, fueron muchos los admiradores desconcertados que llamaron la atención sobre el cuerpo súper delgado de Khloé en una sesión fotográfica para su marca de ropa Good American, en la que posó sin sostén y jeans. En un mensaje por Twitter, ella criticó a sus detractores y aseveró que se veía muy delgada debido a la “lente de la cámara”

Kylie Jenner Kardashian, en una de sus instantaneas trabajadas con programas de edición para impactar en las redes sociales

Es normal que las Kardashian-Jenner sean cuestionadas por editar al extremo sus propias imágenes para verse en perfecto estado físico. Un hecho recordado fue cuando Kim Kardashian afirmó que las imágenes capturadas por los paparazzi durante un viaje a México en abril de 2017 fueron editadas por los fotógrafos para “perjudicarla”.

Luego, la entonces esposa del rapero Kanye West admitió que no estaba en su “mejor forma” y que no había hecho ejercicio durante 12 semanas cuando se tomaron las fotos.

Sin embargo, a pesar de admitir que había estado alterando sus propias fotos, la estrella de 40 años insistió durante una aparición en “The View” que los paparazzi eran los culpables de retocar las imágenes para hacerla ver “mucho peor” de lo que realmente estaba.

Kim Kardashian afirmó que las imágenes «horribles» tomadas por los paparazzi durante un viaje a México en abril de 2017 (izquierda) fueron «retocadas» con Photoshop para ser poco halagadoras y perjudicarla. La foto de la derecha fue publicado por la mediática en Instagram en octubre de 2019

Kim siempre se ha destacado por ser una de las que más edita sus fotos.

La reciente fotografía fallida de Khloé no es la primera y, probablemente, no será la última para esta famosa familia que creó una marca en base a la belleza corporal.

Kim hizo una fortuna gracias a su cuerpo curvilíneo del que siente orgullo pero también reniega. Como al resto de sus hermanas también comete excesos con la edición de las imágenes caseras que publica en línea así como en sus anuncios publicitarios.

En una oportunidad la dueña de Skims, una marca para moldear el cuerpo, llegó a tener seis dedos en un pie en un producción fotográfica que hizo junto a Kylie Jenner. El año pasado quedó al descubierto una vez más por el mal uso del Photoshop con una imagen que subió de su fiesta de cumpleaños con Kourtney y Khloé durante la estadía de cinco días en un resort en la Polinesia Francesa que le costó USD 1.000.000. La mediática editó tanto la instantánea para estilizar su figura que se amputó su propio brazo.

En 2017 Kim también estuvo involucrada en un escándalo después de que compartió una fotografía de su campaña de su compañía de cosméticos KKW y se vio que había oscurecido excesivamente el tono de su piel. Fue acusada de apropiación cultural.

“Estaba realmente bronceada cuando tomamos las fotografías, y probablemente fue un tema del contraste de la imagen. Pero les mostré la fotografía a muchas personas, varias de la industria. A nadie le llamó la atención. Nadie lo mencionó”, se defendió en su momento.

Sin embargo, indicó que entendía las críticas de sus seguidores y que su equipo había realizado los cambios pertinentes a las otras imágenes. “Vimos el problema, lo adaptamos y lo cambiamos inmediatamente. Definitivamente aprendimos de ello”, dijo.

Kim Kardashian fue blanco de las críticas en redes sociales luego de compartir una imagen con un tono de piel más oscuro a su color natural

Un momento memorable fue cuando la más famosa del clan Kardashian publicó esta foto en Instagram y pensó que el mundo no notaría el coche aplastado detrás de ella.

Kourtney, de 41 años, es la única hermana Kardashian que admitió haberse sometido a una cirugía plástica, pero los fanáticos a menudo la elogian por “mantenerlo real” en comparación de Khloé y Kim. Sin embargo, también ha abusado de los filtros digitales.

Fue acusada de alterar unas fotos en bikini de unas vacaciones en Francia en julio de 2019, luego de que las capturas compartidas en su Instagram contrastaran con las de los paparazzi. En las fotos que subió a las redes sociales lucía su abdomen más plano.

Kourtney también causó bastante revuelo cuando promocionó en 2019 su nuevo sitio de estilo de vida, Poosh, mientras compartía una foto desnuda sumergiéndose en un bañera con burbujas. En la imagen de la campaña se mostró con una tercera extremidad desconocida hasta ahora en el cuerpo humano conocida como pierna-izquierda-sin-muslo.

Kendall y Kylie Jenner también han pasado vergüenza en las redes por retocar su cuerpo.

La más joven del clan se vio obligada a eliminar una imagen de Instagram después de 20 minutos luego de que unos usuarios con ojos de águila la pillaron haciendo trampa y le señalaron una extraña alteración en la imagen. El borde de la piscina de hormigón deformado fue un signo revelador de que había usado una aplicación de edición.

La empresaria, 23 años, busca la perfección de la perfección y claro, comete errores.

Kylie decidió borrar esa foto y subir de nuevo la galería en la que sale posando muy sexy.

Hace tan solo algunas semanas, Kylie se pronunció a través de Instagram para promover la belleza natural entre sus seguidores y les pidió que dejaran de usar filtros en las redes. Y para dar el ejemplo subió lo que dijo eran una serie de fotos sin editar. Pero los internautas la tacharon de “hipócrita” al ser ella misma quien creó un filtro en Instagram para lucir sin imperfecciones, además de señalar su exceso de maquillaje y múltiples cirugías estéticas.

Una tiktoker se volvió viral en la plataforma por revelar el error de Photoshop en la más reciente sesión de fotos de traje de baño de Kylie. La multimillonaria publicó una serie de imágenes en carrusel y la usuaria señaló que se logra ver una gran diferencia en la forma de las cortinas, esto debido a que Kylie modificó las fotografías con edición digital.

Mientras que en la fotografía de la izquierda las persianas se ven rectas, en la de la derecha se ven arqueadas, lo cual dejaba en evidencia que aplicó retoques digitales para afinar el área de la cintura y el muslo con la finalidad de acentuar aún más sus envidiables curvas.

Kim Kardashian, que en estos momentos se encuentra en trámites de divorcio de su marido Kanye West, es especialista en cometer fallas a la hora de retocar sus fotos. Pero también ha llamado la atención en este sentido su hermanastra, la modelo Kendall Jenner.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Aunque el trabajo de Kendall como top model la obliga a mantenerse en forma para desfilar en las pasarelas más importantes de la moda, la famosa de 25 años generó polémica recientemente por unas fotos de su cuerpo. A través de su cuenta de Instagram, Kendall compartió ingenuamente un par de imágenes de ella en lencería para la nueva campaña para Skims, la compañía de fajas y ropa interior de su hermana, Kim Kardashian.

La publicación generó todo tipo de comentario. Sus seguidores señalaron las “proporciones antinaturales” de su cuerpo y la compararon con un muñeca Barbie.

Unos días después de haber sido cuestionada por la mencionada foto, la chica de portada de Vogue se veía increíble cuando se tomó una selfie en una bikini con estampado floral, pero rápidamente comenzaron a llegarle mensajes de un aparente “error” en su publicación.

Los usuarios de Instagram encontraron una falla que reveló un área de la silueta de Jenner justo por encima de la línea de sus bragas que parecía succionada misteriosamente hacia adentro para resaltar aún una forma de reloj de arena. Sus críticos afirmaron que su ombligo parecía alargado y su cintura parecía tener un borde pixelado.