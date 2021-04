Secretos de belleza de Margot Robbie ✅

Le gustan los perfumes de Calvin Klein

Margot fue imagen de uno de ellos, Deep Euphoria, en la entrevista comentó que le han ofrecido ser imagen de muchas marcas. Ella dijo no, porque no quería mentir y decir ‘uso esto’ cuando no era verdad. Entonces apareció Calvin Klein y fue perfecto, porque realmente le gustan sus fragancias. Para ella son un clásico.

Disminuye sus ojeras usando dos cucharas frías

Este truco es antiguo y efectivo. Se trata de tener en la nevera dos cucharas. Cada mañana al despertarse se colocan sobre los ojos. El metal transmite el frío a la piel y provoca un efecto vasoconstrictor en los capilares de la piel que rodea los ojos.

Tras unos minutos con las cucharas sobre los ojos, se reducen las bolsas y ojeras. Puedes ver a Margot con sus ‘cucharas’ en este vídeo.