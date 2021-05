Mejores paletas de sombras de ojos 2021🥇

Entre estas paletas hay varias recomendadas por web de belleza como Byrdie.com, o Cosmopolitan, otras son líderes de ventas en Amazon con muchas opiniones positivas.

Maybelline New York The Nudes, Paleta de Sombras de Ojos

Los tonos naturales o ‘nude’ son un básico de maquillaje, tanto para el día como para crear looks más sofisticados combinando distintos tonos. Esta paleta la ha valorado positivamente, más de 500 personas en Amazon.

Vienen 12 tonos desde mates a brillantes, beige crema hasta marrón oscuro y negro con el que podrás crear maquillaje efecto ojos ahumados.

Makeup Revolution Ultra Eyeshadow Palette Flawless 2 Matte Paleta 32 matowych cieni do powiek 16g

La Flawless original , viene con 32 sombras de ojos ultra pigmentadas más en 1 paleta. Perfeccione los tonos que se pueden usar todos los días, incluidos los tonos fríos a cálidos, mates y reflejos. Fácil de mezclar, de larga duración y repleto de pigmentación.

Es la paleta perfecta para llevar y no te olvides de elegir uno de nuestros pinceles para sombras de ojos sin crueldad para una aplicación impecable.

Urban Decay – Paleta sombra de ojos naked 3

Experimenta con 12 tonos completamente nuevos , desde rosa pálido, brillante, hasta un profundo negro mate con color rojo rosáceo micro-purpurina.

Cada tono incluye nuestro Pigment Infusion System , la mezcla patentada de ingredientes que proporciona a cada tono su textura aterciopelada, la riqueza de su color, su capacidad de permanencia y de mezcla. Naked3 incluye una nueva brocha de dos puntas, sombra / pincel de mezcla.

Paleta de 18 sombras Jeffree Star

Esta paleta es aplaudida por su colorido y por la calidad de sus pigmentos, que no pierden intensidad, si se usa sobre pieles más oscuras

JasCherry Paleta de Sombras de Ojos 132 Colores de Maquillaje Set Kit Cosm̩tico РIncluye sombra de ojos y Corrector Camuflaje y Polvo compacto y Rubor polvo y Brillo labios

Estuche profesional con 102 tonos de sombra, corrector en 12 tonos, brillo de labios 12 colores, colorete en 3 colores y polvos compactos en 3 colores.

Kat Von D – Paleta de iluminadores para rostro y ojos (exclusivo sephora)

Paleta holográfica, que cuenta con 4 tonos prismáticos mágicos, que puedes usar solo o en capas al contenido de tu corazón.

Cada tono de la paleta capta la luz desde todos los ángulos para un espectro de efectos especiales luminiscentes, perfectos para resaltar pómulos, ojos, nariz, labios, clavícula, arco de Cupido, en cualquier lugar donde desee lograr un brillo etéreo e iridiscente. También funciona como una sombra de ojos brillante o una capa superior de lápiz labial. Y debido a que la fórmula está repleta de partículas nacaradas de la más alta calidad, un poco rinde mucho, incluso una aplicación sutil produce un gran impacto.

Tartalette 2 in bloom palette

12 tonos rosados ​​y bronceados para párpados, pliegues y delineadores

dispuestas en filas coordinadas para 3 looks sencillos

las sombras hacen que los ojos se vean más grandes y más abiertos

Infusión de arcilla amazónica para evitar manchas

L’Oreal Paris Sombra de Ojos Color Riche La Palette Nude 01

10 Sombras de ojos juntas en un estuche – infinitas combinaciones nude para un uso fácil con espejo integrado con doble aplicador – esponja y pincel.

En qué fijarse para escoger una paleta de sombra de ojos

Calidad precio

Los precios son variados, teniendo en cuenta que hay paletas bastante económicas, por menos de 10 €, pero que esto es como en los móviles, o los coches. Encontramos gama baja, media y alta.

En la gama alta en parte pagas más por exclusividad, pero también el producto suele estar más cuidado en ingredientes, presentación, en duración, acabados, pigmentos etcétera.

Hay paletas de sombras en esta lista que vienen con 35 tonos, y cuesta unos 76 €, (cada tono nos sale por menos de 2,5 €), si lo piensas, comprar 35 tonos distintos de sombras por separado casi seguro te costará más de 2.5 €. Solo que como no los compramos ‘de golpe’ no valoramos el gasto. Según el uso que hagas de las sombras de ojos, a veces merece la pena invertir un poco más para a la larga ahorrar.

Opiniones

‘Lo mejor’ siempre es un concepto relativo, (¿lo mejor para quién?), seguramente para ti ‘lo mejor’ es lo que te funciona y tiene una buena relación entre lo que cuesta y lo que ofrece. Existen miles de productos, y cada mes salen nuevos.

Redes sociales, webs y revistas de belleza o plataformas de compra como Amazon son un escaparate de tendencias. Si un producto es bueno seguro vas a encontrar valoraciones, en revistas o en webs de referencia. En Amazon, pasa lo mismo, la gente busca el producto, lo usa y opina.

Hoy podemos comprar online o en tiendas marcas que hace décadas no llegaban a España, pero que triunfan en otros países como en Alemania o Estados Unidos. Es el caso de marcas como Essence, fundada en Alemania en el 2001 que sí es muy conocida ahora en España.

Nyx cosméticos es otra compañía norteamericana, subsidiaria de L’ Oreal que tiene mucho éxito, (ofrece paletas con pigmentos muy bonitos a un precio económico).

Si una marca está bien valorada en revistas y redes sociales, pero no te suena a veces porque aún no ha llegado a nuestro país. Es el caso de Glossier en los Estados Unidos, donde es marca líder, en cambio todavía no se vende en España.