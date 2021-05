Mejores maquillajes hipoalergénicos 2021✔

¿Qué es un maquillaje hipoalergénico? Para la FDA, —(Agencia gubernamental de EEUU, que regula medicamentos, alimentos y cosméticos entre otros artículos)—, son productos que «según los fabricantes producen menos reacciones alérgicas».

¿En qué fijarse para escoger un maquillaje de estas características, ¿solo en la etiqueta?

No es tan fácil por una razón. El término ‘hipoalergénico’, no está regulado, según la FDA, ‘no existen estándares o definiciones que rijan el término hipoalergénico’. Luego el término significa lo que la empresa quiere que signifique.

Las alergias pueden ser muy amplias y lo que a una persona no le irrita a otra sí.

La clave es saber ingredientes a evitar, y buscar marcas que fabrican productos para pieles sensibles. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las propiedades del talco, hoy de mejores maquillajes hipoalergénicos.

¿Que implica el término hipoalergénico?

Al no estar regulado, según la FDA, podemos encontrarnos que hay empresas muy rigurosas que etiquetan sus productos como hipoalergénicos y sus ingredientes están cuidados, y otras que no lo hagan pero sigan usando el término ‘hipoalergénico’ como un gancho comercial. Dado que usar esta etiqueta tiene un valor de mercado.

Los dermatólogos según la FDA, opinan que el término tiene poco significado. No existe un cosmético ‘no alergénico’ es decir no se puede garantizar al 100% que un producto no produzca nunca ni en ninguna persona una reacción alérgica.

Lo que podemos hacer es buscar marcas de confianza que sabemos fabrican productos para pieles sensibles, y además revisar los ingredientes de los cosméticos que compramos.

Ingredientes considerados alérgenos

Si tus cosméticos tienen uno o varios de estos compuestos, no implica te vayan a causar reacciones adversas,— decir si no eres alérgica no existe problema—. Sin embargo están descritos como alérgenos por la FDA. Pueden ser causantes de alergia para cierto número de personas, (especialmente las que ya hayan manifestado alergias a ciertos cosméticos).

Derivados del caucho

Látex

Fragancias

Amyl Cinnamal

Alcohol amilcinnamílico

Alcohol anisílico

Alcohol de bencilo

Benzoato de bencilo

Cinamato de bencilo

Salicilato de bencilo

Alcohol cinamílico

Cinamaldehído

Citral

Citronelol

Cumarina

Eugenol

Farnesol

Geraniol

Hexil cinamaladehído

Hidroxicitronellal

Hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído (HICC), (también conocido como Lyral)

Isoeugenol

Lilial

d-limoneno

Linalol

2-octinoato de metilo

g- metilionona

Extracto de musgo de roble

Extracto de musgo de árbol

Conservantes

MetilisotiazolinonaDescargo de responsabilidad de enlace externo (MIT)

Metilcloroisotiazolinona (CMIT)

Ingredientes liberadores de formaldehído y formaldehído: Bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol) 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano Diazolidinil urea DMDM hidantoína (1,3-dimetilol-5,5-dimetilhidantoína) Imidazolidinilurea Hidroximetilglicinato de sodio Quaternium-15 (Dowicil 200; cloruro de N- (3-cloroalil) hexaminium)



Tintes

O productos químicos en tintes y aditivos de color

p-fenilendiamina (PPD)

Alquitrán de hulla

Metales

Níquel

Oro

Mejores maquillajes hipoalergénicos 2021

Marcas como Clinique, Almay, Avene o la Roche Posay, Isdin, Neutrógena en general marcas cosméticas de dermofarmacia, elaboran productos para pieles sensibles por eso evitan ingredientes alérgenos.

Es difícil que productos de estas marcas provoquen alergias, sin embargo tal como dice la FDA, no existe la seguridad absoluta.