¿Funciona la terapia de luz azul para el acné en casa?❓

Neutrogena Light Therapy Acne Spot Treatment ขาย 700 บาท ร้านอื่นขาย900 อัพถึงหลักพัน ทรีตเม้นนี้เกิดมาเพื่อสาวๆที่ชอบเป็นสิวเมื่อมีวันนั้นของเดือนหรือสิวอักเสบบ่อยครั้ง เพียงกดไปที่สิวอักเสบ 2 นาที 3 ครั้งต่อวัน สิวก็จะ ค่อยๆยุบลง เป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาสิวด้วยแสงสีแดงและน้ำเงินที่ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าปลอดภัยสามารถทำเองได้ที่บ้าน สะดวก ไม่ต้องไปเข้าคลีนิค ตัวช่วยให้สิวยุบเร็วมากกว่าแค่ทายาเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีแสงสีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีทำให้เกิดสิว และแสงสีแดงจะช่วยลดการอักเสบ (ขอบคุณรีวิว บิ๊วตี้บล็อกเกอร์ คุณสายป่านด้วยนะคะ) #neutrogenabodyoilthailand #neutrogenathailand #neutrogenalighttherapyacnemask #preorderthailand #preorderaus #preorderaustralia #preorderaussie #พรีออเดอร์ออสเตรเลีย #พรีออเดอร์aus #preorderออสเตรเลีย #สินค้าออสเตรเลีย #สินค้าจากออสเตรเลีย