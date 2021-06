¿Qué es la alantoína?❓

La alantoína es un ingrediente común en muchos cosméticos, es inodoro e insípido.

En su forma orgánica procede plantas como la remolacha o la manzanilla, pero también está presente en los caracoles y en la orina de la mayoría de los animales, siendo un derivado de la urea.

Este compuesto se fabrica también en laboratorio, el derivado sintético, el que encontramos en numerosos productos de belleza. En Periodista Digital te contamos más sobre los beneficios de la alantoína.

La alantoína fue aislada por primera vez en el siglo XIX por dos científicos, Michele Francesco Buniva un médico italiano, y Louis Nicolás Vauquelin, un químico francés. Pero no sería hasta 1837 cuando recibió el nombre de alantoína, gracias a dos químicos alemanes, Justus Liebig y Friedrich Wöhler.

La alantoína sintetizada en laboratorio es equivalente a la natural, no es tóxica y su uso es seguro. Está presente en cremas, champús, barras de labios, productos contra el acné o para tratar la piel después del sol.

La alantoína ayuda a preservar la humedad de la piel. Es un ingrediente común de los productos para el cuidado de la piel, cremas hidratantes, lociones corporales o productos de protección solar, se usa en cosmética desde hace más de 70 años,

Está comprobado su eficacia para calmar la piel irritada, estimula la regeneración celular e hidrata la piel seca. Aprovechando sus propiedades, la alantoína es un ingrediente común en productos para el acné, tónicos, protectores solares, humectantes y otros productos para el cuidado de la piel. Ayuda a la cicatrización de la piel La alantoína tiene acción queratolítica, (fármacos que pueden disolver total o parcialmente la capa córnea de la piel, provocando una exfoliación), por eso son beneficiosos para mejorar cicatrices. Estimulan la división celular y la epitelización, lo que acelera el proceso de regeneración en la piel dañada. La alantoína acelera la proliferación de células epiteliales que ayudan a que la piel retenga más fácilmente el agua. Su uso soluciona los síntomas de tirantez en la piel. Ayuda a calmar la piel alrededor de quemaduras, cortes y rasguños. Las preparaciones que contienen alantoína también se recomiendan como un complemento en el tratamiento de enfermedades crónicas de la piel con queratosis deteriorada o daño en la piel, como dermatitis atópica, dermatitis de contacto, psoriasis, ictiosis, úlceras o quemaduras.

No provoca alergias

La alantoína a diferencia de otros ingredientes cosméticos como el eugenol, no provoca reacciones alérgicas. Se puede usar en pieles sensibles, pieles muy secas, con quemaduras solares o en pieles con acné.

