Rinse Off de Clinique, Toleriane de la Roche Posay apto para usuarios de lentillas, o Avéne Desmaquillant Yeux Intense, están en nuestra lista de mejores desmaquillantes de ojos hipoalergénicos 2021.

Productos capaces de eliminar incluso el maquillaje resistente al agua sin dañar párpados ni pestañas. En Periodista Digital te contamos más detalles.

El término «hipoalergénico», es ambiguo

Nos suena como a ‘ producto que no provoca alergias’, pero en realidad este concepto no está regulado según la FDA. Organismo norteamericano responsable de la regulación de medicamentos, cosméticos, alimentos, productos biológicos y derivados.

Por eso una empresa puede etiquetar sus productos como hipoalergénicos y haber realizado estudios y pruebas sobre su tolerancia, y otras usar ‘hipoalergénico’, como un reclamo comercial, ya que a menudo los usuarios nos fijamos en estos detalles.

Los dermatólogos opinan que el ‘término hipoalergénico’ tiene poco significado. Si lo piensas, en realidad ‘no existe nada que sea 100% hipoalergénico’, ningún producto puede asegurar que a nadie le va a provocar alergia, aunque la posibilidad sea mínima esta siempre existe.

¿Tengo los ojos sensibles cómo escoger un desmaquillante que no me irrite?

Lo mejor es buscar marcas de confianza que elaboran desmaquillantes para ojos sensibles, estos siempre suelen ser suaves y bien tolerados. Además también puedes fijarte en los ingredientes de los productos y evitar los que pueden ser potencialmente alérgenos.

La siguiente lista de ingredientes está recopilada por la FDA norteamericana. Se recogen muchos ingredientes, — que juntos o por separado pueden ser susceptibles de provocar alergias—. Pero no quiere decir que ‘por usarlos te provoquen alergia’.

En muchas personas no provocan absolutamente nada, pero si tu piel es sensible y has tenido algún tipo de reacción a algún cosmético, vale la pena revisar los ingredientes de cualquier cosmético que vayas a usar.

Lista de ingredientes considerados alérgenos

Derivados del caucho

Látex

Fragancias

Amyl Cinnamal

Alcohol amilcinnamílico

Alcohol anisílico

Alcohol de bencilo

Benzoato de bencilo

Cinamato de bencilo

Salicilato de bencilo

Alcohol cinamílico

Cinamaldehído

Citral

Citronelol

Cumarina

Eugenol

Farnesol

Geraniol

Hexil cinamaladehído

Hidroxicitronellal

Hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído (HICC), (también conocido como Lyral)

Isoeugenol

Lilial

d-limoneno

Linalol

2-octinoato de metilo

g- metilionona

Extracto de musgo de roble

Extracto de musgo de árbol

Conservantes

MetilisotiazolinonaDescargo de responsabilidad de enlace externo (MIT)

Metilcloroisotiazolinona (CMIT)

Ingredientes liberadores de formaldehído y formaldehído:

Bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol)

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano

Diazolidinil urea

DMDM hidantoína (1,3-dimetilol-5,5-dimetilhidantoína)

Imidazolidinilurea

Hidroximetilglicinato de sodio

Quaternium-15 (Dowicil 200; cloruro de N- (3-cloroalil) hexaminium)

Tintes

O productos químicos en tintes y aditivos de color

p-fenilendiamina (PPD)

Alquitrán de hulla

Metales

Níquel

Oro

Mejores desmaquillantes de ojos hipoalergénicos 2021

Desmaquillante rápido y eficaz sometido a pruebas oftalmológicas. Lo puedes usar si llevas lentillas. Perfecto para desmaquillar con rapidez o retocar.

No hace falta frotar, solo humedece con un disco de algodón la zona deja actuar unos segundos y retira.