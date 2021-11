El ácido azelaico The Ordinary triunfa en Amazon, las opiniones sobre este producto no pueden ser mejores, por su gran relación calidad precio, (no llega a los 20 €).

Este ingrediente cosmético es eficaz en el tratamiento del acné, la rosácea y el melasma o manchas producidas durante el embarazo. En Periodista Digital te contamos más detalles sobre las propiedades del ácido azelaico.

¿Qué es el ácido azelaico?

El retinol, el ácido hialurónico o el salicílico son ingredientes cosméticos muy populares. Otros como el ácido azelaico no son apenas conocidos, sin embargo es un ingredientes valioso para el cuidado de la piel.

Se trata de un compuesto que se encuentra de forma natural en cereales como el trigo, el centeno o la cebada. También lo produce el Pityrosporum ovale) es una especie de hongo que forma parte de la piel humana y de muchos animales.

Químicamente aunque se llama ‘ácido’ no tengas miedo ya que no es dañino para la piel. Forma parte de productos cosméticos debido a sus excelentes propiedades. Las formulaciones más comunes de ácido azelaico son en crema al 20 %, gel o espuma al 15 %.

Propiedades del ácido azelaico

Mejora el acné leve o moderado

Cuando se aplica de forma tópica en una crema al 20%, actúa en parte al detener el crecimiento de las bacterias de la piel que causan el acné. Es decir, ayuda a mantener limpios los poros de la piel. Al ser antibacteriano su uso previene los brotes.

El ácido azelaico actúa más lentamente que otros tratamientos para el acné por eso se prescribe a menudo junto a otros tratamientos.

Las investigaciones sugieren que el uso del ácido azelaico es similar a las del peróxido de benzoilo, (aunque el ácido azelaico suele ser más caro).

Exfoliante suave

El uso del ácido azelaico, provoca una exfoliación más suave que otros productos como el ácido glicólico o los alfa hidroxíácidos. Si se usa para este fin debe ser solo.

No se deben mezclar el ácido azelaico con productos como el ácido salicílico o los beta hidroxiácidos y que la sinergia de ambos compuestos podría provocar excesiva sequedad en la piel.

Otra característica interesante, es que el ácido azelaico no es sensible al sol, a diferencia de otros muchos ácidos que sí lo son. Sin embargo esto no inhibe el uso de protector solar.

Siempre que hagas un tratamiento con ácido azelaico, ´cuando te vayas a exponer al sol, aplica protección solar SPF 50+. Los rayos UV incluso a niveles bajos pueden provocar pigmentación sobre la piel.

El ácido azelaico actúa con más suavidad que el alfa hidroxiácido, el ácido salicílico y el ácido glicólico. Esto significa que es el ácido azelaico se puede usar de forma frecuente sin que irrite la piel.

Antiinflamatorio

Las investigaciones avalan el uso clínico en dermatología. El ácido azelaico tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Parece que  estos efectos se deben a que el ácido azelaico actúa inhibiendo la serina proteasa. Se cree que este mecanismo correlaciona con su actividad terapéutica en la rosácea.

Mejora las manchas de la piel

El ácido azelaico es un inhibidor de la tirosinasa, que interviene en la producción de melanina, por eso puede prevenir y mejorar la piel con manchas. Si has tenido acné y al desaparecer han quedado marcas oscuras, el ácido azelaico puede ayudarte a igualar el tono de piel.

Productos con ácido azelaico recomendados en Amazon

El ácido azelaico es un producto natural de la levadura, que también se encuentra en nuestra piel. Es un ingrediente de apoyo para distintas condiciones como el acné y la rosácea por su contenido en antioxidantes.

Ayuda a reducir las imperfecciones e ilumina el tono de la piel.

Esta fórmula ofrece un concentrado al 10% en fórmula de crema y gel.

Aplicar sobre el rostro limpio por la mañana o por la noche para mejorar el brillo. Evitar contacto con los ojos, si lo usas durante el día aplica siempre protección solar.

Se recomienda una prueba del parche antes de iniciar su uso. Te aplicas un poco en la parte interna del brazo, esperas 24 horas y si la piel no ha tenido ninguna reacción ya lo puedes usar.

Azelac Ru Liposomal Sérum intensivo despigmentante con alta concentración de activos que, gracias a la nanotecnología, actúan directamente sobre el origen de las manchas.

Eficacia probada, el uso de AZELAC RU Liposomal serum sobre melanocitos (NHEM) estimulados por la irradiación Uva, inhibe la síntesis de melanina hasta en un 75% UVA

AZELAC RU Liposomal serum ayuda a prevenir y a reducir las hiperpigmentaciones cutáneas que principalmente se producen tras la exposición solar.

Esta loción está especialmente indicada para zonas extensas de la piel grasa o con tendencia acneica: cara, cuello, espalda, cuero cabelludo, brazos y piernas.

Calma, disminuye el enrojecimiento y t iene acción seborreguladora

Es fantástica cuando los vellos se enquistan en la piel. Lo que se llama foliculitis por afeitado y depilación. Y su formato en spray permite acceder a todas las zonas del cuerpo.

Este gel hidratante es ideal para el cuidado diario de las pieles con rojeces, pieles sensibles intolerantes a múltiples cosméticos y las que sufren patologías como la rosácea.

Específico para pieles mixtas o grasas, con Azelac gel hidratante vas a encontrar alivio en tu día a día, disimular las rojeces.

Lleva pigmentos verdes que disimulan las rojeces al instante, y su fórmula con nanotecnología te va a ayudar a mantenerlas a raya.

Crema hidratante con una concentración particularmente alta de ácido azelaico, que se destaca por estimular la regeneración de las células de la piel.

Con propiedades sedantes eficaces y tratamiento eficaz de los efectos de Rosica: reduce la inflamación, previene la acumulación de queratina y suaviza la textura de la piel.

 El ácido azelaico actúa sin enrojecimiento y ayuda a aclarar la degeneración macular y la hiperpigmentación. Apto para uso diario por la noche. No comedogénico, sin parabenos.

