Presume de labios en otoño con este truco de exfoliación

Seguro que ya has comprado más de un bálsamo labial. Repartidos entre la oficina, tus bolsos, el baño, la mesilla para la noche… Los bálsamos labiales son totalmente adictivos y uno de los productos cosméticos más empleados por muchas de nosotras. Nos ayudan a hidratar nuestros labios y los protegen del frío, la sal, el sol y la humedad. Pero, ¿Cuándo y cómo debes exfoliar tus labios?

Debes seguir unos pasos para exfoliar tus labios correctamente. Primero debes fijar un día de la semana para hacer tu rutina de exfoliación. Lo ideal es hacerlo por la noche, ya que es cuando los labios se regeneran. La piel de los labios es extremadamente fina y sensible, por lo que no se recomienda abusar de la exfoliación.

Segundo, hazlo cuando notes tus labios resecos o agrietados y siempre después de haberlos limpiado bien con un desmaquillante específico para la zona.

No es necesario usar un limpiador o cepillo para exfoliar tus labios, puedes darte pequeños masajes con la yema de los dedos. Seguro que habrás oído que es posible (y recomendable) usar un cepillo de dientes para exfoliar tus labios. Los expertos en belleza no descartan esta idea porque funciona como un cepillo de limpieza normal. Sin embargo, recuerda usarlo sin brusquedad, realizando movimientos circulares y siempre habiéndolo humedecido antes. Para ello, utiliza agua, vaselinas o algún aceite con propiedades hidratantes como el mango.

Cuando termines la exfoliación, hidrata tus labios con un aceite o bálsamo labial. Van muy bien aquellos que incluyen papaya o de semillas de higo, un ingrediente interesante por su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 que hidratan en profundidad.

¿Se puede usar el exfoliante facial?

Antes se utilizaban los exfoliantes faciales para los labios y, técnicamente, no sucede nada. No obstante, ten en cuenta que la piel de los labios es más fina que la del rostro, por lo que si exfolias tus labios con tu exfoliante facial habitual, fíjate que no sea muy agresivo y no olvides hidratar tus labios con un buen bálsamo labial al terminar.

¿Ventajas de exfoliar tus labios?

¡Infinitas! Eliminar las pieles y células muertas te ayudarán a lucirlos bonitos, jugosos y sin imperfecciones. Eso significa que los exfoliantes de labios son un buen fichaje para tu rutina facial así que no te lo pienses, porque por poco dinero hay opciones de lo más interesantes en el mercado. Apuesta por un exfoliante que nutra, refresque e hidrate la delicada piel de los labios de manera profunda.