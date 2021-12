10 estuches regalo para hombre desde 9 € 🎁

¿Sueles comprar estuches de regalos? Son un clásico de Navidad, cumpleaños y Día del padre o de la madre. Nada originales pero bastante prácticos.

La variedad es amplia, desde productos para el afeitado, o para el cuidado de la barba, colonias frescas, o pack con crema hidratante y limpiador para hombres. En Periodista Digital te contamos 10 opciones de packs regalo para hombres desde 9 €.

Ventajas de regalar estuches o neceseres con productos de aseo

Los estuches regalo tienen ventajas, te permiten probar varios productos de una misma marca, por un precio módico. Por separado varios productos cuestan más que en pack.

Tal vez uses una colonia o perfume, pero si en un pack viene también un gel de baño o una loción hidratante con el mismo aroma, casi seguro que lo uses, (pero quizás no te los hubieras comprado por separado).

A la hora de regalar, un estuche o pack al llevar varios productos ‘entra por los ojos’ y nos atrae más que si es un solo artículo. Seguramente por eso los estuches de colonias son un ‘regalo comodín’, en cualquier época del año.

Estuche con neceser y tres productos de Bulldog, una marca de cosmética masculina. Se compone de un limpiador facial, gel de afeitar y crema hidratante.

Entre los ingredientes el aloe vera que tiene propiedades cicatrizantes el té verde que aporta antioxidantes y refresca la piel, y la camelia que ayuda a calmar irritaciones.

Fragancia aromática leñosa, en la pirámide olfativa destacan:

Notas de salida hojas de menta, lavanda y bergamota que aporta un toque cítrico.

hojas de menta, lavanda y bergamota que aporta un toque cítrico. Las notas medias o corazón son de geranio sándalo y pachuli. Las notas de fondo son de almizcle ámbar gris y madera.

El kit de afeitado contiene:

 After Shave Bálsamo Classic de 100ml

 Espuma Classic de 300ml y Gel de ducha Magno Men 3D Sport 400 ml.

La espuma de afeitar reblandece la barba para un mayor apurado y un mejor deslizamiento de la cuchilla . Es para un afeitado más duradero y un mayor cuidado de la piel.

. Es para un El after shave se puede usar después del afeitado.

Con Gel de Ducha Magno 3D Sport, siente el efecto energizante durante la actividad diaria.

Notas de salida: bergamota, mandarina, pomelo y cardamomo

y cardamomo Notas de corazón: notas amaderadas, bayas de enebro, canela y nuez moscada

Notas de fondo: madera de sándalo, pachuli, almizcle y vainilla

Pack de tres productos, como el desodorante antmanchas, el gel 2 en 1 o la crema hidratante Nivea Men.

La crema la puedes utilizar en todo el cuerpo, se absorbe con rapidez, hidrata profundamente sin dejar sensación grasa.

El desodorante ofrece 5 acciones en 1, antiolor, antisudoración, antiresiduos, no irrita y no provoca manchas en los tejidos.

Para hombres con barba, contiene champú para barba, bálsamo para barba, aceite para barba, peine, cepillo, tijeras, afeitador y bolsa, en una ingeniosa caja de regalo.

La barba necesita productos específicos que no resequen la piel, precisamente entre los ingredientes activos de este pack encontramos: aceite de jojoba, que ayuda a combatir la piel seca, aceite de argán rico en vitamina E, actúa como humectante.

Fragancia con aroma a madera, cuero, con notas de canela y ámbar. El pack se compone de colonia y after shave. Fabricado por El Instituto Español, perfumistas desde 1903.

Axe es un clásico en los estuches de regalos, gusta a hombres de todas las edades. Este pack se compone de un neceser, un body spray, gel de ducha con aroma a chocolate, ámbar y pimienta roja y un after shave del mismo aroma.

Este pack ofrece una rutina de cuidado antiedad para hombres que desean combatir los signos del envejecimiento en la piel.

Está compuesto por un gel de ducha Total CLean 5 en 1 enriquecido con carbón para una limpieza total y por la crema hidratante Anti-Edad Integral de Vitalift para combatir los signos de la edad. Además, ¡incluye un par de calcetines! Es una excelente ideal para cumpleaños, día del padre o en cualquier ocasión.

Neceser con dos productos, agua de colonia y desodorante con una fragancia fresca y duradera.

