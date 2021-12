Adornos para el pelo de fiesta, desde 9 € ✨

Con estos adornos para el pelo, tendrás un peinado de fiesta desde los 9 €.

Diademas, pasadores o clips pueden lograr un cambio rápido de un peinado aburrido a otro lleno de glamour.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de pendientes según la forma de la cara, hoy de adornos para el pelo de fiesta que puedes encontrar en Amazon.

¿Desde cuándo se usan adornos para el pelo?

En medios como Vogue, Elle, o Cosmopolitan vemos a menudo, fotos de moda con accesorios para el pelo. Desde hace miles de años las mujeres han usado cintas, lazos, horquillas, hilos y todo tipo de materiales para embellecer su cabello.

La primera referencia a accesorios para pelo, es una de las primeras reliquias del arte prehistórico. Se trata de la Venus de de Willendorf que data de entre entre 28,000-25,000 a. C y fue encontrada en Austria en 1908.

Creada en piedra caliza, no tiene extremidades ni rasgos en la cara, lo que sí tiene son unas bandas horizontales que rodean su cabeza, parecen cuentas o una especie de trenza.

Civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega, o la romana valoraban el uso de adornos para el cabello.

La diferencia de material de estos accesorios, era un distintivo de clase. En Gales en 2015 los arqueólogos encontraron anillos de oro que datan de 100-800 a. C, y que probablemente se usaron por las mujeres ricas en el pelo.

En China durante el periodo Qin (221-207 a. C), las mujeres de la aristocracia usaban adornos de oro, perlas y esmeraldas. Christine Drozdowski señala en su artículo, The history of hair accessories, summarized with the 7 most important moments, como en el Japón del siglo XVII.

Las damas usaban alfileres para el pelo llamados kanzashi, realizados con carey, mientras que las mujeres de clases populares, llevaban horquillas lisas para sujetar sus moños.

Es curioso visitar museos arqueológicos, y descubrir adornos para el pelo (y también de otro tipo), que nadie diría han sido creados hace miles de años.

Adornos para el pelo de fiesta, desde 9 €

5 Pcs Clips de Pelo Perlas, Moda Clips de Pelo, Clips de Diamantes de Imitación, Horquilla de Perlas Artificiales, Horquilla de Metal para Cabello Hair Clip para Mujer Chica y Niña

5 pasadores diferentes para fiesta, con diseño de perlas, pedrería , círculos de colores o corazón dorado. Por este precio tienes adornos que podrás usar para ocasiones especiales, quedan preciosos tanto en pelos oscuros como en rubios.

Sujetan bien el cabello, ideal para moños y recogidos.

Makone Pearl Hair Clip -12 PCS Pearl Hair Clip Hairpins Hair Barrette Wedding Bridesmaid Hair Clips Accessories for Women

¡Por 6 €, doce adornos para el pelo! Es uno de los packs más vendidos en Amazon.

Distintos tamaños y formas, desde los más discretos tipo ‘gancho’ hasta pasadores más grandes.

Tocado tipo Vintage años ’20 – Tocado estilo años 20 con pedrería

Tocado de pedrería estilo Gran Gatsby o años 20.

Fabricado con piedras con pedrería de fantasía imitación diamante combinada con una aleación de zinc, se fija a la cabeza con una cuerda de satén.

Medidas: 14 cm x 8,6 cm x 9,5 cm; Cuerda de satén, 32 cm

Tocado Diademas de Pelo Novia Adornos Accesorios para el Cabello para Boda Fiesta Velada (50cm)

Diadema con diseño floral, con perlas y piedras que imitan el diamantes. Al ser flexible permite usarlos para diferentes peinados, trenzas, moños o recogidos.

80 horquillas para mujer de para peinados –boda o fiesta

Variedad de horquilla para recogidos o peinados de fiesta.

Son cuatro modelos diferentes, 20 piezas de cada uno.

Juego de 9 pinzas y pasadores con perlas y pedrería

Diadema floral estilo vintage, con flores en rosa y lavanda, combinada con hojas en tono dorado y pedrería

Tamaño: aprox. 35 x 7 cm.

SWEETV Perla Rhinestone Boda Peine Pinza Para El Cabello Perno De Pelo Hecho A Mano, Dorado

Lurrose Flor Nupcial Diadema Tela Floral

Delicada y elegante esta peineta adorna cualquier moño o recogido.

Crea recogidos fácilmente, una sencilla cola de caballo con una goma similar al tono de pelo, peina la coleta, la doblas y ajustas a la zona baja de la cabeza. Luego un centímetro por encima de donde está la goma ajusta esta peineta. ¡Listo!

Frcolor – Horquillas para pelo metálicas de color oro, plata y diseño geométrico

Pasadores minimalistas metálicos con diseños geométricos. Sencillos y elegantes contrastan sobre el cabello, más si es un tono oscuro. Un sencillo recogido adquiere protagonismo con estos accesorios.

NTVN Diademas de Novia para el Pelo Rhinestone Cristal Perla Flor Tiara Joyería Accesorio del Pelo para Mujer Niña

Romántica diadema, para novias o para fiesta. Es de pedrería que imita las perlas y diamantes se ajusta con cintas blancas de raso.

Tamaño: Adorno 38 x 3.5 cm

Coletero rectangular de pedrería

Coletero con pedrería muy versátil, convierte una sencilla cola de caballo en un recogido con estilo, o hazte una coleta con este coletero y después un moño. En minutos tendrás un peinado bonito y fácil.

Medidas: 6.5 x 3.5 x 0.5 cm; 10 gramos

Horquillas metálicas en forma de estrella- 4 unidades

Adornos de pelo originales, en tonos metálicos: oro amarillo, oro viejo, color plata y color pizarra. Para moño, o recogidos.

