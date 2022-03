¿Qué aconsejan los expertos para mejorar los poros dilatados?

La American Academy of Dermatology Association da algunas claves interesantes. Por ejemplo el uso de productos no comedogénicos, los que no obstruyen los poros de la piel. En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Por qué los poros se agrandan?

Nuestra piel está cubierta de pequeños y finos vellos y cada folículo piloso tiene en su interior una glándula que produce aceite, la glándula sebácea.

En la parte superior está el poro, cuando la glándula sebácea produce aceite, este sube hacia la parte superior, y se acumula en los poros.

No se puede cambiar el tamaño de los poros, el tamaño depende de la genética. No se trata de un problema de salud, más bien es una cuestión de estética. Lo que sí es posible es mejorar su aspecto, reduciendo visiblemente su apariencia.

Según un estudio realizado en el el 2016, las causas principales para tener poros dilatados son:

Aumento del volumen del folículo piloso: sucede esto cuando el poro, la parte externa del folículo piloso se obstruye. El maquillaje y partículas de suciedad acumuladas pueden contribuir a la obstrucción de los poros.

El maquillaje y partículas de suciedad acumuladas pueden contribuir a la obstrucción de los poros. Sebo excesivo: en este caso si una persona tiene la piel grasa y sus glándulas sebáceas producen mucho sebo, esto puede favorecer que se agranden los poros.

esto puede favorecer que se agranden los poros. Disminución de la elasticidad en la piel alrededor del poro: si la piel es menos flexible, los poros se verán más grandes.

Cómo mejorar poros dilatados

Lavarse la cara mañana y noche

Este primer consejo puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Con tanto producto desmaquillante, lavarse la cara con jabón puede parecer algo ‘pasado de moda’, salvo en la ducha. Además, el jabón a veces es incómodo de usar, por ejemplo si cuesta mucho de aclarar.

En la actualidad, también tienes productos que producen espuma jabonosa y se aclaran con agua, más cómodos de utilizar, que el jabón y que resecan menos la piel. Son una opción para eliminar impurezas y exceso de sebo.

Puedes usar agua con jabón y luego si deseas, agua micelar, pero no te olvides de lavarte la cara a diario al menos dos veces al día.

Escoge productos a base de agua y no comedogénicos

Existen productos a base de aceite y otros a base de agua, si tienes la piel grasa has de evitar los que tienen una base de aceite. Unido al exceso de sebo natural los productos a base de aceite pueden favorecer brotes de acné y acentuar el tamaño de los poros.

La American Academy of Dermatology Association, remarca, que escoger productos que no obstruyan los poros es una recomendación clave para mejorar su aspecto.

