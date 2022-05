¿Es malo usar cera para el pelo?❓

¿Daña el pelo usar cera a diario? No se puede generalizar, la respuesta, depende del estado del cabello.

Si tu pelo es sensible. fino y quebradizo no es aconsejable, pero si es fuerte, usar cera para el pelo no tiene por qué estropearlo. Aunque lo ideal, es no usar cera a diario para evitar la acumulación de residuos.

¿Qué ceras para el cabello son las mejores? Mister Pompadour cera de abeja natural, o TIGI Bed Head son dos marcas bien valoradas en Amazon. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de la laca capilar, hoy sobre la cera para el pelo.

¿Qué es la cera para el pelo?

Las ceras para el pelo existen desde principios del siglo XX, las clásicas están elaboradas a partir de cera de abeja y aceites naturales, — de ahí su nombre—. Su principal uso, aportar fijación y brillo al pelo. Posteriormente surgieron otro tipo de ceras elaboradas con grasas derivadas del petróleo.

La principal diferencia con otros productos como geles o espumas, es que la cera está elaborada con ingredientes grasos, mientras que espumas y geles tiene componentes a base de agua.

Generalmente se usan para el cabello corto, por es común encontrar más ceras para hombres. Sin embargo también se pueden usar en pelo largo. Se usan para lograr fijación duradera en el pelo y así poder conseguir distintos estilos. Además de fijación también aporta brillo extra al pelo.

Por otro lado, una cosa lleva a la otra, fijan el peinado durante más tiempo, pero dejan residuos, por eso será necesario lavar el pelo a menudo con champús clarificantes que eliminen estos residuos del cuero cabelludo.

Las ceras para el pelo suelen ser productos sin alcohol, a diferencia de otros productos de fijación capilar como lacas o espumas.

¿Cómo se aplica?

Comience con una pequeña cantidad de cera, el tamaño de un guisante es suficiente, para comenzar, si fuera necesario puedes añadir un poco más después. Calienta la cera entre tus manos, es un producto duro, no se puede añadir sobre el pelo si no está en textura ‘pomada’. Cepilla ligeramente el pelo hacia delante. Cubre el cabello con una fina capa de la cera que tienes en las manos. Ahora pasa las manos por tu pelo y peina dándole la forma que deseas. Usar un secador con aire frío ayuda a fijar mejor el estilo.

¿Es malo utilizar cera para el pelo?

Como indico al principio del artículo, no existe una respuesta exacta. Si tu cabello está dañado, seco, lo has sometido a tintes y tiene un aspecto quebradizo. Lo mejor es no usar cera para el pelo, o solo hacerlo esporádicamente.



Sin embargo hay excepciones. Ceras capilares a base de cera de abeja, usadas de vez en cuando podrían ayudarte a controlar el encrespamiento, (muy poca cantidad aplicada en zonas concretas, no en todo el pelo). Dado que no tienen alcohol, no resecarán la fibra capilar.

Cabellos vigorosos y abundantes, no tiene problemas para usar ceras, pero siempre teniendo en cuenta no utilizar mucha cantidad.

Ceras para el pelo más vendidas en Amazon 2022

El producto resinoso similar a la fibra ayuda a espesar, texturizar y aumentar la plenitud del cabello. Brinda una fijación fuerte y flexible con un acabado mate. Funciona bien en cabello más corto, de 1 a 3 pulgadas de largo. Para fijación alta con poco brillo.