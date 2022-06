Propiedades del aceite de ylang ylang 🏵

¬ŅConoces el ylang ylang? Tras este ex√≥tico nombre encontramos una flor amarilla en forma de estrella originaria de Indonesia, Malasia o la India.

Su aroma es afrutado y rico en matices, huele ligeramente a pl√°tano y jazm√≠n. El aceite esencial de ylang ylang, es un ingrediente para la elaboraci√≥n de perfumes como en el m√≠tico Chanel n¬ļ 5.

En las islas Polinesias decoran la cama de las parejas de recién casados con flores de ylang ylang porque creen que tiene efectos afrodisíacos.

Principales componentes del aceite esencial de ylang ylang

Los aceites esenciales extraídos por destilación de esta planta son muy apreciados en la industria cosmética, pero también en la alimentaria.

El ylang ylang se ha usado en la medicina tradicional para tratar distintas dolencias, como la malaria, molestias estomacales o la gota.

El aceite esencial de ylang ylang ha mostrado en distintos estudios cient√≠ficos tener propiedades antimicrobianas, antibacterianas, y antif√ļngicas.¬† Los principales componentes del aceite esencial son:

Linalool

Acetato de geranilo

Germacreno-D

Beta-cariofileno

Acetato de bencilo

Geraniol

Metil p-cresol

Benzoato de metilo

Acetato de geranilo

Farneseno

Benzoato de bencilo

Propiedades del aceite esencial de ylang ylang

La  maravillosa fragancia del ylang ylang, es posible gracias a que el aceite es rico en moléculas muy aromáticas como: el linalol , el p -cresil metil éter ( p- metilanisol) (1) , el benzoato de metilo , el acetato de bencilo y el acetato de geraniol.

Mejora el estado de √°nimo

Un estudio piloto destaca que el uso del ylang ylang en aromaterapia ayuda a reducir la ansiedad y aumenta la autoestima.

Aplicado de forma tópica también parece tener propiedades estimulantes. El aceite esencial de ylang ylang , se usa combinado con otro portador, (aceite de bebés, de jojoba o de aguacate, al que se agregan unas gotas).

No se debe aplicar aceites esenciales directamente en la piel, algunas personas pueden sufrir irritación.

En Indonesia, el aceite de ylang-ylang se usa para para mejorar la sensación de euforia durante el sexo.

Mejora el dolor menstrual

Uno de los efectos del aceite de ylang-ylang tiene efecto antiespasmódico, por eso reduce los calambres en la parte inferior del abdomen. También se puede usar para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual.

Beneficioso para el pie de atleta

El pie de atleta (ti√Īa pedis) es una infecci√≥n f√ļngica en la piel frecuente entre los dedos de¬†los pies. Suele darse m√°s en personas que sudan mucho¬†por los pies y usan calzado ajustado.

Se atribuye al aceite de ylang-ylang propiedades antif√ļngicas por eso es beneficioso para todo tipo de hongos. Si se aplica de forma frecuente sobre la zona afectada el hongo muere en pocos d√≠as.

Mejora la evolución de la piel con cicatrices

El ylang ylang gracias a su componentes tiene propiedades antiinflamatorias, estimula el crecimiento de nuevas células, por eso promueve la regeneración del colágeno y mejora la evolución de las cicatrices.

Antibacteriano y antif√ļngico

Ylang ylang contiene linalool, un¬†compuesto que tiene propiedades antibacterianas, antif√ļngicas y antiinflamatorias.Gracias a este compuesto el aceite de estas flores ha demostrado ser eficaz en las infecciones por hongos Candida albicans.

Como repelente de insectos

Este aceite se ha usado como remedio para tratar la  malaria. Varios estudios demuestran que el aceite de ylang-ylang es ideal para repeler mosquitos.

Precauciones

No usar durante el embarazo. No ingerir. No lo use sin diluir. Usar con moderación, su aroma puede provocar dolor de cabeza o náuseas.

