La reina Letizia, Blanca Suárez o Kim Kardashian llevan extensiones de pestañas, un tratamiento de belleza con muchas ventajas.

Pestañas largas y pobladas pero con aspecto natural durante al menos un mes, ganar tiempo a diario al maquillarte, ya que no tendrás que usar máscara de pestañas.

¿Cómo cuidar las extensiones de pestañas para que duren más? En Periodista Digital te contamos recomendaciones prácticas.

¿Cuánto cuesta ponerse extensiones de pestañas?

Todo no podía ser ‘de color de rosa’, llevar extensiones de pestañas también tiene sus inconvenientes. El precio de colocar extensiones de pestañas varía según el centro de belleza al que acudas, incluso en la misma ciudad puedes encontrar precios distintos.

Por término medio la puesta completa de pestañas, (entre 90-100 por ojo) cuesta entre 70 y 125 €.

Otro de los inconvenientes, es que como tus pestañas naturales van creciendo, requiere un mantenimiento. Cada dos semanas se tiene que volver a salón de belleza o gabinete de estética para hacer retoques. Los retoques cuestan entre 35-60 €.

Ten en cuenta que las pestañas naturales tienen un ciclo de vida y se caen, como las extensiones están adheridas a las pestañas naturales, al caer las naturales las extensiones se van cayendo.

Por eso, se recomiendan retoques cada 2 semanas, (si vas pasado un mes se habrán caído casi todas, sería como empezar de cero y tendrás que pagar más, como si fueran nuevas).

Ten en cuenta que cuando más dramáticas o largas y gruesas sean las extensiones, es más probable que retuerzan y se caigan antes, (que son más naturales).

Cómo cuidar las extensiones de pestañas

Te encanta como te quedan, tu mirada nunca había sido tan bonita, pero…, lucir tus extensiones requiere de cierto compromiso, de otro modo la inversión durará poco.

Lo que no debes hacer

Durante las primeras 48 horas no se deben mojar, el pegamento se debe secar por completo.

Usar máscara de pestañas, porque puede interferir con el pegamento. No te preocupes no te hará falta, tus pestañas se verán más bonitas que nunca, el rímel no será necesario.

Usar el rizador, no lo hagas puede arruinar el trabajo de colocación de pestañas.

Restregarse los ojos, por las mismas razones anteriores, pueden despegarse las pestañas.

No uses sombras waterproof, ya que cuestan más de retirar, y al insistir puedes llegar a dañar las pestañas, puedes usar cualquier sombra siempre que no sea waterproof.

No uses desmaquillantes de ojos a base de aceite, puede debilitar el pegamento. Para retirar sombra de ojos con agua micelar o un desmaquillante para ojos sensibles si es posible mejor.

Pasadas 48 horas, no dejes que el agua de la ducha te de directamente en la cara. La presión podría aflojar las extensiones.

Ten cuidado con los lápices o delineadores que te aplicas, no deben ser grasos, de otro modo, se pueden depositar sobre las extensiones y acortar su duración.

retirar la sombra de ojos con un agua micelar común te basta.

No apliques aceite de ricino en las pestañas

Lo que sí debes hacer

Usar un cepillo goupillon como los que llevan las máscaras de pestañas, pero sin pintura. Tienes que pasar este cepillo al menos una vez al día, para alisarlas con suavidad. No tires ni aprietes cuando las peines, hazlo con suavidad.

Tener cuidado cuando te desmaquilles y laves el área de los ojos, cualquier movimiento de las pestañas puede favorecer se aflojen y se caigan antes.

Si te pones algún tratamiento para el crecimiento de las pestañas, —que no sea a base de aceites—, usa solo un poco en las puntas, levemente. No retuerzas las pestañas, ni apliques el tratamiento en toda la extensión de las pestañas, debilitarías el pegamento.