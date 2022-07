Grow Gorgeous Hair Growth Serum, Redken One United All-In-One, el acondicionador Cantú, son tres de los mejores tratamientos para fortalecer el pelo.

Son capaces de mejorar el cabello muy seco, encrespado, sin brillo o maltratado por tintes y decoloraciones.

¿Usas a menudo la plancha para alisar el pelo?, ¿Tienes las puntas abiertas? No te pierdas nuestras recomendaciones para un pelo más fuerte. En Periodista Digital te contamos más detalles.

Antes de revisar los tratamientos que fortalecen el pelo, repasamos 5 hábitos que dañan el pelo, así nos será más fácil rectificar si hacemos alguna de ellas.

5 hábitos que dañan tu pelo

El estrés

En 2007 un estudio publicado por la Academia Estadounidense de Dermatología, confirmó que el estrés puede causar acné, uñas quebradizas, y también caída del cabello.

No es fácil combatir el estrés, si puedes intentar hacer más ejercicio, practicar relajación a diario o tener algún hobby, seguro notarás mejoría.

Dieta pobre en nutrientes

Vitaminas, antioxidantes y proteínas son importantes para el buen estado del cabello. Por ejemplo la vitamina A, vitaminas del grupo B o vitamina E.

Comer de manera saludable, evitando comidas procesadas e incluir suplementos de levadura de cerveza y Omega 3 puede ayudar a tener un pelo más fuerte.

Exceso de calor (secadores, planchas y rizadores)

Se puede usar el secador, la plancha y los rizadores, pero sin abusar. Por ejemplo una o dos veces por semana, no todos los días. El secador daña menos si pones aire tibio que muy caliente y a una distancia de unos 20 cm.

Antes de utilizar secador, plancha o rizadores aplica un protector térmico sobre el cabello.

El cloro de la piscina

El cloro de la piscina no deja de ser de la misma familia que la lejía, y todos sabemos lo que hace la lejía. Desinfecta lo que toca, pero también es tóxica y decolora. El agua de la piscina no es tóxica al estar diluido el cloro, pero si afecta al pelo y a la piel.

Un estudio publicado en el Journal of Dermatology en el 2000, examinó a 67 nadadores profesionales frente a 54 personas que no practicaban asíduamente la natación. Los que nadaban presentaban síntomas de decoloración del pelo.

Si te gusta nadar, usa un gorro de baño y no te olvides ducharte después de la piscina para eliminar el cloro que quede sobre tu piel y cabello.

Peinados muy tirantes

Como las colas de caballo, trenzas o moños. En un estudio realizado en 2016 publicado en Journal of the Academy of Dermatology, los investigadores encontraron relación entre peinados que tiran del cuero cabelludo y el desarrollo de alopecia por tracción o pérdida gradual del cabello.

Mejores tratamientos para fortalecer el pel o

Este producto crea cuerpo y volumen en el cabello, además tiene protección térmica .

. Crea una elevación duradera con una fijación media.

Nada menos que 25 beneficios aporta este producto capilar, estos son algunos de ellos.

Sus características de cuidado aumentan la manejabilidad, la protección y la belleza

Proporciona un acondicionamiento ligero

Mejora las propiedades de cuidado de otros tratamientos sin aclarado

Suaviza la textura de los productos de peinado

Acondiciona y nutre el cabello

Mejora incluso el cabello poroso

Desenreda, fortalece y reduce la sequedad del pelo

Aporta un toque sedoso al cabello

Confiere suavidad y brillo al pelo

Ayuda a controlar el encrespamiento

Elimina la electricidad estática

Controla los mechones rebeldes

Facilita el secado con secador

Revitaliza el peinado

Acabado ligero

Elimina el apelmazamiento. Aumenta la densidad del cabello. Fortalece el cabello. Crea un cabello brillante. Desarrolla el volumen del cabello hasta las puntas. Distribuye la resistencia desde la raíz.

Fortalece el cabello

Densidad potenciada

Limpieza profunda

Rizos visiblemente más voluminosos y sanos en solo 4 semanas* con este sérum densificador.

*Basado en dos ensayos independientes en usuarios.Ingredientes inteligentes para el cuidado del cabello

La cafeína estimula las raíces

El ácido hialurónico ayuda a suavizar e hidratar el cabello para un acabado sedoso

El extracto de brotes de guisantes orgánicos estimula las raíces para restaurar la vitalidad y conseguir un cabello más voluminoso y denso

Los brotes de escutelaria, soja y trigo aportan vigor a las raíces y mejoran su condición para un cabello más denso y voluminoso y con un aspecto más saludable

Tipo de cabello: Todo tipo de cabellos.

Solo promesas positivas: Los productos Grow Gorgeous son aptos para veganos, no contienen gluten y se formulan sin parabenos, sulfatos, siliconas, ftalatos ni aceites minerales.

Volumen: 60ml

Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen Grow & Restore Shampoo es un champú clarificante libre de sulfatos que elimina la acumulación de productos y residuos a la vez que nutre nuestro cabello.

Deja el pelo suave y brillante. Favorece el crecimiento y fortalece el cabello dañado o tratado químicamente.

Protege el color del cabello teñido. No contiene parabenos, sulfatos, ftalatos, parafina, aceite mineral ni fragancias sintéticas. No testado en animales.

Manteca de karité orgánica: hidrata de manera profunda a la vez que acondiciona el cuero cabelludo.

Aceite de ricino negro jamaicano: repara y favorece el crecimiento saludable del cabello.

Vinagre de sidra de manzana: contiene alfahidroxiácidos naturales que aclaran y ayudan a regular los niveles de pH del cuero cabelludo.

El acondicionador comparte estos ingredientes y añade también la menta, que estimula el cuero cabelludo y proporciona una sensación de frescor.

Tratamiento acondicionador de penetración profunda infundido con manteca de karité y otros aceites naturales. Entre sus beneficio reparar las roturas, reparar las puntas abiertas y agregar manejabilidad y brillo con cada aplicación

Proporciona una hidratación intensa dejando el cabello suave y manejable

Formulado para cabello dañado, seco o áspero

Repara roturas, repara las puntas abiertas y reduce el encrespamiento

También disponible en tamaño de salón con bomba, exclusivamente en Sally Beauty Supply

Un tratamiento densificante para un cabello más grueso, más denso y saludable.

Trabaja desde los folículos pilosos con una formulación innovadora y potentes extractos naturales que evitan la pérdida de cabello, la sequedad y picores en el cuero cabelludo.

en el cuero cabelludo. Disfruta de un cabello saludable y lúcelo muchos años!!!

Aceite de argán marroquí, mejora las puntas abiertas, restaura la humedad y ayuda a recuperar el brillo.

