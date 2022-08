Cómo quitar el esmalte semipermanente en casa👈

¿Has probado a quitar el esmalte semipermanente en casa y no lo consigues? Usar acetona no es la mejor solución, la uña debe estar en contacto con ese producto durante unos 10 minutos, y esto causa adelgazamiento de las uñas, debilitándose.

Por otro lado los quitaesmaltes sin acetona, no logran retirar el esmalte semipermanente. Parece dif├şcil entonces conseguir el objetivo sin da├▒ar las u├▒as.

En otro art├şculo de┬á Periodista Digital hablamos de c├│mo hacer que el maquillaje dure m├ís, hoy te contamos una soluci├│n f├ícil, r├ípida y barata. para retirar el esmalte semipermanente.

┬┐Quitaesmalte con o sin acetona?

Muchas mujeres tienen la duda sobre si el uso de los esmaltes semipermanentes, estropea las u├▒as. La Dr Stern dermat├│loga comenta en una entrevista a Marieclarie.com, datos de un informe realizado por la Escuela de Medicina de Miami.

En este estudio se reflejaba que el uso continuado de los esmaltes semipermanentes, causaba un adelgazamiento de las u├▒as. Sin embargo, ÔÇöy este dato es importanteÔÇö, no tanto por el esmalte o el tratamiento en s├ş, sino quiz├ís (y esto es una especulaci├│n), por el remojo prolongado en acetona pura al que se somete a las u├▒as para retirar el esmalte.

┬┐Se puede quitar el esmalte semipermanente sin acetona?

Desengáñate, el quitaesmalte sin acetona es válido para esmaltes convencionales, pero no es lo suficientemente fuerte para retirar las uñas de gel. Un famoso manicurista llamado Jin Soon Choi, comentó a Reader´s digest, precisamente este tema.

Jin Soon Choi, afirma: ┬źque si se intenta retirar el esmalte semipermanente con un producto sin acetona, como no tienen suficiente fuerza, tendr├ís que limar y limar, frotar y hacer tanta fuerza que aunque no uses acetona tambi├ęn da├▒aras las u├▒as┬╗. Luego, esta alternativa tampoco parece v├ílida.

C├│mo quitar el esmalte semipermanente en casa

Existe otra opci├│n para retirar este tipo de esmaltes sin usar la acetona pura, se trata de geles espec├şficos para quitar el esmaltes semipermanente, vienen en envases similares al de los esmaltes. Usarlos es muy f├ícil, pero hay que seguir algunas precauciones.

Limar ligeramente el esmalte con una lima, (solo para romper el esmalte, no tienes m├ís que pasar la lima unos 10 segundos aproximadamente). Poner un poco de aceite de oliva alrededor de las u├▒as para proteger las cut├şculas. A continuaci├│n sigue las instrucciones del producto, que suele ser aplicar una capa gruesa sobre cada una con el pincel, (como si te estuviera pintando las u├▒as). Dejar actuar 5 minutos. Pasado este tiempo notar├ís como el esmalte se est├í despegando. Usar para empujar un palito de los de manicura, unas pinzas o incluso con el borde de una lima, empujando el esmalte. Tambi├ęn puedes comprar una herramienta espec├şfica (que vale┬á menos de 2ÔéČ) que facilita la tarea de quitar el esmalte una vez est├í blando. Una vez retirado el esmalte, aplica un poco de aceite de oliva en las u├▒as y deja actuar.

Productos para retirar el esmalte semipermanente que puedes encontrar en Amazon

ROSALIND Magic Remover Uñas, Eliminar de Forma Rápida y Sencilla Esmaltes Semipermanente Para Uñas, No Lastimar Tus Uñas, Quitaesmalte Profesional de No Irritante

Se aplica el esmalte Magic Unloading Gel en las u├▒as, espera entre 2-3 minutos. Retira con unas pinzas.

Removedor Quita Esmalte Permanente Semipermanentes Para Uñas, Magic Nail Polish Remover Para Quitar El Esmalte De Uñas Rápido Y Fácil, Quitar Suavemente Sin Lastimar, 2 Pcs (Blue 2 pcs)

Elimina r├ípidamente el esmalte de u├▒as rebelde, ┬ípara que puedas aplicar diferentes esmaltes de u├▒as todos los d├şas!

Caracter├şstica:

– F├ícil de usar y transportar, por lo que puede cambiar el estilo de sus u├▒as en cualquier momento y en cualquier lugar. & nbsp;

por lo que puede cambiar el estilo de sus u├▒as en cualquier momento y en cualquier lugar. & nbsp; – Quite r├ípidamente el esmalte de u├▒as, reduzca el roce, no lastime las u├▒as. & nbsp;

– Le permite quitar el esmalte de u├▒as en poco tiempo y crear nuevos dise├▒os de u├▒as. & nbsp;

– Ahorre tiempo y dinero.

Mylee Quitaesmalte para U├▒as de Gel con Acetona 250ml, Limpiador Profesional de U├▒as UV LED para Manicuras y Pedicuras. Gel Nail Polish Remover

Empujador de la cut├şcula del clavo de la armadura de acero inoxidable Tri├íngulo cut├şcula Peeler raspador remover el gel de u├▒as Esmalte de u├▒as manicura del arte removedor herramienta Borrar colores

Una herramienta ├║til con doble uso, para cut├şcula y para retirar el esmalte semipermanente.

