Cómo tomar aceite de onagra ✔️

El aceite de onagra se usaba ya en el siglo XVII como remedio popular para aliviar heridas y moretones. Las semillas de onagra contienen un 20% de aceite, que se obtiene mediante prensado en frío.

El aceite de onagra ayuda a prevenir la osteoporosis, y también atenúa los síntomas del síndrome premenstrual.

Es una fuente suplementaria de ácido gamma-linolénico (GLA) natural, el ácido graso omega-6. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las propiedades de la acerola, hoy sobre el aceite de onagra y cómo tomarlo.

Cómo tomar aceite de onagra

La onagra, de nombre científico, ( Oenothera L), es una planta de la familia Onagraceae. Es rica en ácidos grasos, y antioxidantes como los ácidos fenólicos y los flavonoides.

El aceite contiene alcoholes alifáticos, ácidos grasos, esteroles y polifenoles. Es muy rico en ácido linoleico, entre un 70-74% y ácido linolénico entre un 8-10%.

Por vía oral

En cápsulas o perlas que contienen aceite de onagra. Según webmd.com no se debe exceder los 6 gramos al día o 6000 mg . Los preparados que puedes encontrar tienen generalmente o 1000 mg o 500 mg.

Esto supone que tomando una o dos perlas al día en ningún caso se rebasan los 6000 mg. Una o dos perlas al día tomadas durante las comidas es la dosificación más común.

Precauciones

La onagra puede afectar la coagulación de la sangre, y puede aumentar el riesgo de hemorragia. Si vas a ir al dentista, o te vas a someter a cualquier tratamiento médico, deja de tomar onagra al menos dos semanas antes.

No se debe tomar aceite de onagra durante el embarazo y la lactancia. Precisamente porque la onagra puede favorecer el riesgo de hemorragias. No existen evidencias al respecto, pero ante la duda es mejor no tomarlo durante estas etapas.

Usada de forma tópica

El aceite de onagra usado sobre la piel es potencialmente seguro para la mayoría de las personas. Se usa para pieles secas, también como aceite de masaje cuando se tienen molestias musculares. El aceite de onagra también es útil para la elaboración de jabones o pomadas.

Productos con aceite de onagra recomendadas en Amazon

La Onagra (Oenathera biennis) es una planta originaria de Norte América y Europa. Tiene una larga historia de usos medicinales, que ya conocían los indios americanos.

Con sus semillas, mediante prensado en frío, se obtiene el aceite de onagra, rico en aceites grasos esenciales poliinsaturados Omega 6, y en concreto 10% de Ácido Gamma-Linolénico (GLA). Además, también contiene minerales, fibra, vitaminas y aminoácidos.

El aceite de onagra es bueno para la nutrición de las mujeres por la reducción de los síntomas del síndrome premenstrual, con las molestias que acarrea, como la hinchazón de vientre, el dolor en las mamas, náuseas y dolores. También puede ayudar con las molestias de la menopausia.

Además, tiene otros usos medicinales. Ayudar a mantener la piel sana, luchando contra problemas cutáneos tales como eccemas o dermatitis (resulta efectivo en la reducción del picor y la hidratación de la piel)

Tomar 1-2 perlas al día, durante las comidas.

Aceite de onagra extraído en frío. Es rico en ácido gamma linoleico. Muy hidratante indicado para nutrir la piel.

Perlas de aceite de onagra y vitamina E. Dosificación recomendada 2-3 perlas al día.

Una rica crema revitalizante que contiene aceite de onagra. Aplicar todas las noches en el rostro y el cuello para una piel suave y tersa.

