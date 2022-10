¿Qué es el castaño de Indias y para qué sirve?❓

¿Qué propiedades y contraindicaciones tiene el castaño de Indias?

Es un árbol nativo de los Balcanes, aunque en la actualidad se cultiva en todo el mundo. Puede alcanzar hasta los 40 metros y vivir más de 300 años.

El castaño de Indias se ha usado desde hace siglos en medicina alternativa para el tratamiento de los síntomas de la insuficiencia venosa crónica, (disminución de regreso del flujo sanguíneo de pies y piernas hacia el corazón). También tiene efectos beneficiosos para la piel.

En la actualidad se puede encontrar en distintos formatos, cápsulas, preparados para beber o cremas para aplicación tópica. En Periodista Digital te contamos más detalles.





Propiedades del castaño de Indias

Entre los principios activos del castaño de Indias, responsables de sus propiedades saludables, están: triterpenoides, (escina), almidón, ácidos grasos, proteínas y compuestos antioxidantes flavonoides. proantocianidinas , esteroles y saponinas

Insuficiencia venosa crónica

Este trastorno ocasiona picor en las piernas, edema o hinchazón, venas agrandadas, úlceras en las piernas o debilidad. El tratamiento más común es usar medias de compresión que aumentan el flujo sanguíneo en las piernas.

El castaño de Indias tiene un compuesto llamado escina con muchas propiedades saludables. Una de ellas es que puede aumentar el flujo sanguíneo en las venas, por eso puede mejorar los síntomas de la insuficiencia venosa según distintos estudios.

Antiinflamatorio

La inflamación puede provocar acumulación excesiva de líquido en los tejidos, lo que puede provocar hinchazón. El castaño de Indias tiene un componente llamado escina que tiene propiedades antiinflamatorias, se ha descubierto que es eficaz para la inflamación relacionada con lesiones e insuficiencia venosa.

Hemorroide

Relacionado con el apartado anterior. El extracto de castaño de Indias, también ha mostrado propiedades en los síntomas de las hemorroides, como son la hinchazón y el dolor.

Aporta antioxidantes

El extracto de castaño de Indias contiene antioxidantes como los flavonoides, quercetina y kaempferol. compuestos que ayudan a prevenir el daño causado por la oxidación celular.

A diario al respirar nos oxidamos y creamos radicales libres. A través de la alimentación y la ingesta de antioxidantes contrarrestan los efectos negativos de los antioxidantes.

Contraindicaciones y efectos secundarios del castaño de Indias

Las hojas, semillas y flores del castaño de Indias tienen esculina que es venenosa y puede aumentar el riesgo de hemorragias. No confundir con la escina— compuesto al que me he referido en las propiedades, que es totalmente seguro—.

El procesamiento del castaño de Indias, elimina la esculina. En los preparados que puedes encontrar en el mercado no existe esculina, son seguros, sin embargo, no se aconseja usar castaño de Indias por largos períodos de tiempo.

Si tienes problemas en la coagulación de la sangre, (tendencia a las hemorragias), no se debe utilizar el castaño de Indias.

El extracto de castaño de Indias, puede causar en ocasiones efectos secundarios: malestar gastrointestinal, espasmos musculares, náuseas o dolor de cabeza.

Productos con castaño de Indias recomendados en Amazon

Contiene vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos. Otros ingredientes activos son:

Extracto seco de fruto de castaño de Indias ( Aesculus hippocastanum) mín. 18% escina

Aesculus hippocastanum) mín. 18% escina Fruto verde de mango (Mangifera indica) mín. 0,03% mangiferina,

Extracto seco de raíz de rusco (Ruscus aculeatus) mín. 5% saponinas,

Extracto seco de hoja de vid roja (Vitis vinifera) mín. 95% proantocianidinas),

de vid roja (Vitis vinifera) mín. 95% proantocianidinas), Hesperidina 92%, Ácido L-ascórbico (vitamina C),

Agentes de carga (celulosa, glicérido de ácidos grasos)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, sales magnésicas de ácidos grasos). Cubierta: agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa).

Tomar una cápsula por día separada de las principales comidas, con un vaso de agua. Grupos de población de riesgo: consultar con su profesional.

Aceite corporal diseñado para potenciar la circulación y tonificar gracias a su alto contenido en extracto de Castaño de Indias y la mezcla ideal de aceites esenciales activadores.

y la mezcla ideal de aceites esenciales activadores. Fortalece los capilares y previene las arañas vasculares , activando la circulación sanguínea

, activando la circulación sanguínea Activa, revitaliza y tonifica las piernas. El sistema circulatorio disfrutará de un impulso gracias a los nobles poderes del ciprés mientras la menta refresca y estimula. El limón y el Romero muestran la retención de agua y las varices hasta la puerta, dejando el cuerpo más liviano.

Este complemento alimenticio, viene con 200 cápsulas, suministro suficiente para meses. Ayuda a mejorar la circulación, en Amazon obtiene un 4.3 sobre 5.

Crema hidratante con castaño de Indias, útil para masajear piernas cansadas.

Gel con castaño de indias, eucalipto, pino negro y mentol

Tiene un agradable efecto refrescante

Un beneficio notable para tu piel. Un ligero roce relaja y refresca , activa la circulación sanguínea en la piel y promueve la regeneración natural. La formulación en gel ofrece un agradable efecto refrescante adicional .

Tintura madre 100% natural sin alcohol ni azúcares añadidos. 40 gotas contienen 200 mg de castaño de Indias y 15 mg de escina.

Crema con mentol, castaño de Indias, extracto de plátano, y extracto de gingko biloba. Alivia las piernas cansadas y suaviza la piel.

