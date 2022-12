Regalos de belleza para Navidad 2022 🎅

El set contiene:

Pulsa sobre la imagen en miniatura para ver el descuento. ☝Â

Este cepillo masajeador de silicona causa sensación entre las bloggers de belleza. Revistas como Vogue lo destacan, como toda una revolución para el cuidado de la piel.

Se trata de un cepillo creado con una tecnología llamada T-Sonic que exfolia suavemente la piel, eliminando las células muertas.

La marca afirma que es capaz de eliminar hasta el 99.5% de suciedad, grasa y restos de maquillaje. De esta forma es más fácil que luego actúen los productos de belleza.

El Luna 2 incorpora un modo Anti-Edad, en una de las caras del cepillo. Proporcione pulsaciones de baja frecuencia para masajear el rostro, ayuda a reducir las pequeñas arrugas, aportando firmeza a la piel. Disponible en 7 colores.

Un pack ideal para estimular el crecimiento de la barba consta de:

¡La cosmética coreana está de moda! Esta cultura logra mantener la piel impecable durante muchos años, solo tienes que ver el aspecto de muchas coreanas, ¡parecen mucho más jóvenes!

Las rutinas coreanas de belleza se basan más en cuidar la piel que en cubrirla con capas de maquillaje.

De aguacate, tomate, manzanilla, aloe vera o aceite de oliva. Muchas variedades ideales para hidratar, matizar manchas o disminuir el tamaño de los poros.

Modo de empleo:

Después de la limpieza y del tónico, extender la mascarilla correctamente en el rostro, evitando los ojos y los labios.

Dejar actuar durante 20 minutos y retirar. Realizar suaves toquecitos hasta que la esencia restante se absorba por completo.

Rodillo de jade, masajeador facial de rodillo de jade natural, rodillo facial de jade natural





El rodillo de jade se usa para masajear la cara u otras partes del cuerpo, es tendencia en Instagram y Youtube, aunque la moda no es nueva.

Tiene una larga tradición en China donde se usa desde hace milenios. Si piensas que son ‘pamplinas’, hay miles de artículos en la red, y hasta la revista Elle habla bien de estos rodillos.

Se deja el rodillo de jade en la nevera y se usa a diario, al conservar tanto el frío tiene un efecto antiinflamatorio, descongestiona las bolsas y ayuda a lograr un cutis más luminoso.

Teniendo en cuenta que no son caros, (y las buenas opiniones que puedes encontrar en Amazon). Es un producto de belleza original para regalar.

OLAPLEX PACK NAVIDAD HAIR RESCUE KIT N0 + N3 + N4 + N5

Uno de los mejores regalos para el pelo, la marca Olaplex está especializada en tratamientos capilares. Por ejemplo ,su producto Hair Perfector Nº 3 acumula más de 8.000 valoraciones positivas en Amazon.

Un conjunto disponible por tiempo limitado para una reparación inmediata

Consigue un cabello fuerte con la rutina científicamente probada para reparar el cabello dañado, reducir la rotura y las puntas abiertas y que el pelo esté visiblemente más fuerte.

Estos potentes tratamientos de reparación de enlaces para usar en casa + el champú y el acondicionador nutritivos e hidratantes superventas para mantener tu cabello lo más sano posible.

El kit incluye:

Tamaño completo Nº. . 0 Intensive Bond Building Treatment (5.24 fl. oz. / 155 ml)

0 Intensive Bond Building Treatment (5.24 fl. oz. / 155 ml) Tamaño completo Nº. . 3 Hair Perfector ™ (3.3 fl. oz. / 100 ml)

3 Hair Perfector (3.3 fl. oz. / 100 ml) Tamaño de viaje Nº. . 4 Bond Maintenance ® Shampoo (3.3 fl. oz. / 100 ml)

4 Bond Maintenance Shampoo (3.3 fl. oz. / 100 ml) Tamaño de viaje Nº..5 Bond Maintenance

Notas de salida: bergamota, mandarina, pomelo y cardamomo

y cardamomo Notas de corazón: notas amaderadas, bayas de enebro, canela y nuez moscada

Notas de fondo: madera de sándalo, pachuli, almizcle y vainilla

NIVEA Pack Hyaluron Cellular Filler, Crema de Día Antiedad y Serum Pearls set de belleza en estuche de regalo

Estos packs de regalo, son todo un acierto, con productos que siempre vienen bien. Este lleva crema de día antiedad, (que la puedes usar desde los 30 años, no hace falta tengas 50), y además serum pearls, y un estuche.

La crema está diseñada para dar más volumen a la piel y así lograr un efecto lifting. Tiene protección solar FP 15.

Remington Rizador de Pelo Conique Pearl, Cerámica Avanzada con Perla, Ondulador de Pelo con Barril de 13-25 mm, Crea Rizos Suaves y Sueltos, Temperatura hasta 210°C, Digital, Punta Fría, Negro, CI951

La última innovación en cuidado del cabello, un rizador cónico con un barril de alta tecnología y un recubrimiento innovador que proporciona suavidad a la hora de rizar el cabello.

que proporciona suavidad a la hora de rizar el cabello.  Incorpora el poder de la perla en su recubrimiento de cerámica perlada, que proporciona calor a través del barril mientras damos forma a nuestro cabello.

 Crea rizos definidos sin que tu cabello se quede enredado gracias a nuestro rizador Pearl .

. Cerámica perlada con recubrimiento de perla real que transmite el calor al barril mientras rizas el cabello

Barril cónico para hacer rizos más definidos

Pantalla digital LCD con selector de temperatura de 130°C a 210°C

Calentamiento rápido en 30 segundos

Auto apagado después de 60 minutos

Bloqueo de temperatura para prevenir cambios accidentales de temperatura

Punta fría

Voltaje universal

Cable giratorio profesional de 3 metros

Neceser resistente al calor

Guante protector

Beurer CM50 – Ergonómico masajeador para celulitis, 2 intensidades de masaje

Tejido conjuntivo en plena forma: el eficaz masaje del aparato de masaje anticelulítico activa la circulación sanguínea de las capas de la piel y consigue una piel visiblemente más firme.

Masaje eficaz del tejido conjuntivo

Para una piel visiblemente más firme

Favorece la circulación de las capas de la piel

Utilización sencilla en casa

Mango de ajuste individual

Forma ergonómica

Rodillos de masaje extraíbles para facilitar la limpieza

2 niveles de intensidad de masaje

Funcionamiento con conexión a la red eléctrica

RITUALS Calendario de Adviento The Ritual of Advent 2D 2022 – Valorado en 130€ – Calendario de Adviento de Belleza 2022 con 24 Regalos de Lujo y 4 Velas de Adviento – Con Caja de Regalo y Cinta





Uno de los calendarios de advientos mejores para regalar, delicado y exquisito. Aunque no llegues a tiempo por estar ya avanzado diciembre, es un regalo inolvidable.  Un gran árbol de Navidad en azul, tras cada ventana tiene un producto en formato viaje de la marca Rituals. Al abrir cada ventana notas el aroma, así que la sorpresa no es solo el producto , también los diferentes aromas que vamos descubriendo tras cada ventana.

Con 24 regalos por valor de 130€, The Ritual of Advent Calendar es un lanzamiento especial para la temporada navideña de 2022. No te pierdas el regalo más esperado de Rituals.

Vela private collection de vainilla

The Ritual of Jing Foaming Shower Gel

The Ritual of Ayurveda Rich body oil

Private collection mini vela Sweet Jasmine

The Ritual of Ayurveda Coconut Milk Bach sacher

Ámsterdam collection Body mist

 Sport Cooling Shower Gel

The Ritual of Karma mild body scrub

The Ritual of Namaste Anti Ageing Day Cream

The Ritual of Jing soap Bar

Private collection mini vela

Exfoliante corporal Savage garden

The Ritual of Ayurveda Scrub Globe

The Ritual of Mehr Bath & Showergel

The Ritual of Namaste Miracle Wipes Travel

The Ritual of Sakura shampoo

The Ritual of Sakura Conditioner

Elixir Hair collection Miracle Keratin Recovery Hair Mask

Private Collection mini vela Precious Amber

Homme Foaming Shower gel

The Ritual of Jing hand lotion

The Ritual of Mehr Body cream

The Ritual of Sakura Refreshing Spray

The Ritual of Namaste Wonder Mask

The Ritual of Karma Shimmering body oil

La opinión de los clientes de Amazon que han comprado o recibido este regalo es unánime: ‘es un regalo para recordar’.

Roc Pro Pack Define Navidad 2019 2 Unidades 450

Pack con estuche y dos productos de Roc para mejorar la firmeza de la piel.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5137 Depiladora Luz Pulsada IPL, Última Generación, Depilación Permanente, Cabezal Precisión, Cara Y Cuerpo, Blanco/Dorado

Braun Silk-expert Pro 5 incluye la tecnología luz pulsada (IPL) más segura, rápida y eficiente para la reducción del vello visible en tan solo 4 semanas.

Se adapta de forma automática y continua a tu tono de piel para garantizar un equilibrio óptimo entre eficacia y seguridad.²

y continua a tu tono de piel para garantizar un equilibrio óptimo entre eficacia y seguridad.² Estimación realizada en medias piernas, axilas y zona del bikini siguiendo el programa de tratamiento. Los resultados individuales pueden variar. ² Eficiencia basada en la combinación del tamaño de la ventana, velocidad y energía. Tecnología segura compartida con Cyden.

400 000 disparos (+30 % en comparación con la Silk-expert 5 anterior) equivalentes a 22 años de tratamiento. Los 10 niveles de intensidad garantizan que la intensidad de luz sea la adecuada para tu tono de piel.

BRUBAKER Cosmetics Set de Baño y Ducha»Vanilla Golden Paradies»- Fragancia Rosas de Vainilla y Menta

¿Qué tal te suena un aroma de vainilla y leve toque de rosas y menta? Este pack de regalos es todo un lujo para darte un baño relajante. Viene muy bien presentado, incluye una espuma de baños, sales, bombas de baño para el agua. Además gel de ducha y loción corporal.

Imetec Bellissima Revolution BHD2 2000 Secador de pelo profesional con rotación automática, 2000 W

Un secador fabricado en Italia que sorprende comparado con otros modelos. Con flujo de aire con movimiento en espiral. Para secar las raíces manteniendo puntas hidratadas y suaves.

El secado se enriquece con tecnología iónica, que hidrata y reducen la electricidad capilar, para eliminar el encrespamiento.

El motor profesional de AC de larga duración de 2000 W, combinado con la boquilla profesional fina.

Gracias a la boquilla Revolution de rotación automática con movimiento en espiral del flujo de aire. La boquilla Revolution garantiza velocidad y suavidad durante el secado. La parte externa del cabello no se ve expuesta al chorro directo de aire caliente.

Boquilla profesional fina para dirigir el chorro de aire.

 Golpe de aire frío para fijar el peinado. 8 combinaciones de flujo de aire/temperatura para personalizar el secado.

IDC COLOR maletín maquillaje completo 30332

¡El regalo perfecto para las más presumidas! Es el maletín de maquillaje más vendido en Amazon, tiene de todo.

Contiene 2 coloretes, 4 pintalabios, 26 sombras de ojos, 3 esmaltes de uñas, 1 máscara de pestañas , 2 lápices de ojos, 2 perfiladores de labios, 3 brillos labiales y maquillaje liquido

Maletín muy completo, marca IDC Color con todo lo que necesitas

26 x 34 x 7.5

NIVEA Pack Naturally Good Rutina Facial Antiedad, caja de regalo con crema reafirmante de día (1 x 50 ml) y crema de noche regeneradora (1 x 50 ml), pack de mujer

Una caja con dos cremas antiedad que cuidan la piel con una fórmula compuesta por ingredientes naturales. Este estuche de regalo incluye NIVEA Naturally Good Crema de Día Antiarrugas y NIVEA Naturally Good Crema de Noche Regeneradora.

Caja con Crema de Día y crema de noche

Ideal como pack de regalo

Reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión

Reafirma la piel

Con 99 % ingredientes naturales

Envase 100 % reciclable

Compatibilidad con la piel dermatológicamente comprobada

NIVEA Naturally Good Crema de Día Antiarrugas

NIVEA Naturally Good Crema de Noche Regeneradora

Maybelline New York, SuperStay Matte Ink, Cofre 2 Pintalabios Permanentes Líquidos de Larga Duración, Efecto Mate, Maquillajes Labiales, Tono15 Lover – 2 Unidades, 10 ml

Pack con dos pintalabios permanentes de Matte Ink,tienes hasta 6 packs distintos para escoger, (siempre son dos unidades del mismo color)

Remington Plancha de Pelo Silk – Cerámica, Digital, Placas Flotantes Extra largas, Resultados Profesionales, Rojo – S9600

Pulsa sobre la imagen en miniatura para ver el precio rebajado ☝

Con más de 3.400 valoraciones, plancha con revestimiento de cerámica sedosa con diseño 3D.

. Temperatura regulable (150. 235° C) y función turbo a 240° C durante 30 segundos . Lista para usar en 10 segundos.

. Lista para usar en 10 segundos. El visor digital de temperatura informativo indica la mejor temperatura para tu tipo de cabello.

Función de memoria: recuerda la última temperatura seleccionada. Función de bloqueo de temperatura.

Calentadores de cerámica avanzad a con infrarrojos para un calor constante y una recuperación ultrarrápida del nivel de temperatura.

a con infrarrojos para un calor constante y una recuperación ultrarrápida del nivel de temperatura.  Placas flotantes estrechas extralargas de 110 mm. Dispositivo de cierre para guardar. Apagado automático de seguridad después de 60 minutos.

Cable giratorio de 3Â m. Elegante estuche de viaje resistente al calor.

Bulldog Skincare – Kit Hidratación con Crema Hidratante 100 ml + Bálsamo Labial 4g + Gorra de Regalo – con Aloe, Camelina y Té verde

Pack de cuidado facial para hombres

Pack con Crema Hidratante Original 100 ml + Bálsamo Labial + Gorra de Regalo , Edición Verano.

, Edición Verano. Crema Hidratante Original: Mejora la apariencia de la piel y la deja suave e hidratada.

Bálsamo Labial: Contiene menta, cera de candelilla, aceite de ricino y manteca de karité para hidratar los labios secos.

Gorra de Bulldog: Ideal para protegerte del sol mientras luces con orgullo tu amor por nuestro amigo 😉

Ingredientes Naturales: Aloe vera, aceite de camelia y té verde .

. Fragancia Original: Nuestra combinación única de 8 aceites esenciales le da un aroma masculino, ligero y fresco; las notas cítricas de bergamota, limón y lima se superponen sobre el geranio y pachulí con notas de base de madera de cedro, artemisia vulgares y vetiver.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil nuestra guía de regalos de belleza para Navidad 2022? En Facebook tienes más ideas de regalo sobre moda, belleza o lifestyle.