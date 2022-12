10 estuches regalo para hombre desde 9 € 🎁

¿Sueles comprar estuches de regalos? Son un clásico de Navidad, cumpleaños y Día del padre o de la madre. Nada originales pero bastante prácticos.

La variedad es amplia, desde productos para el afeitado, o para el cuidado de la barba, colonias frescas, o pack con crema hidratante y limpiador para hombres. En Periodista Digital te contamos 10 opciones de packs regalo para hombres desde 9 €.

Ventajas de regalar estuches o neceseres con productos de aseo

Los estuches regalo tienen ventajas, te permiten probar varios productos de una misma marca, por un precio módico. Por separado varios productos cuestan más que en pack.

Tal vez uses una colonia o perfume, pero si en un pack viene también un gel de baño o una loción hidratante con el mismo aroma, casi seguro que lo uses, (pero quizás no te los hubieras comprado por separado).

A la hora de regalar, un estuche o pack al llevar varios productos ‘entra por los ojos’ y nos atrae más que si es un solo artículo. Seguramente por eso los estuches de colonias son un ‘regalo comodín’, en cualquier época del año.

La fragancia Cool Your Body for Him se lanzó en 2022. Las notas de salida son de lavanda, naranja sanguina y mandarina.

La notas corazón de flor de naranjo, manzana y notas marinas, las notas de fondo son de pachuli, haba tonka y ámbar.

Estuche con neceser y tres productos de Bulldog, una marca de cosmética masculina. Se compone de un limpiador facial, gel de afeitar y crema hidratante.

Entre los ingredientes el aloe vera que tiene propiedades cicatrizantes el té verde que aporta antioxidantes y refresca la piel, y la camelia que ayuda a calmar irritaciones.