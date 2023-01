¿Cómo tener un piel luminosa o glowing skin?❔

Tener una piel luminosa, jugosa o glowing skin, es una de las tendencias de belleza del 2023.

Si lees webs de belleza en cualquier idioma, verás antes o después el término ‘glowing skin’. Con 171.000.000 resultados en Google, no cabe duda que el tema interesa.

¿Se logra con cosméticos o hay otras rutinas que podemos hacer para tener la piel tan lustrosa?

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los beneficios de usar maquillaje minerales, hoy de «la famosa glowing skin».

¿Por qué la piel pierde brillo y se vuelve opaca?

Antes de saber qué hacer para tener una piel más brillante, repasamos las causas de la piel ‘mustia, y sin brillo.

Nuestra piel comienza a ‘envejecer’ a partir de los 20 años, (aunque parezca mentira), poco a poco va perdiendo vitalidad y elasticidad. Estos efectos no se notan enseguida, pero si la piel no recibe cuidados, se notarán…

Exposición al sol

Si no usas una crema solar SPF 50 todo el año, tu piel perderá brillo y se arrugará antes. La piel tiene ‘capital solar’ y el daño se va acumulando, pronto aparecen manchas, la piel se seca y se queda opaca. Si tu piel es clara es más probable que pierda brillo que si es morena. Por eso no te olvides de la protección solar a diario.

Fumar

Uno de los beneficios añadidos de dejar de fumar (además de ganar en salud), es que la piel mejora y mucho. Al contrario, quien fuma añade un factor negativo al paso del tiempo. Su piel perderá vitalidad y brillo antes que si no fuma.

Baja humedad

La falta de humedad afecta a la piel, si en invierno debido a la calefacción el ambiente es seco o en verano por el aire acondicionado, la piel se resecará y esto afecta al brillo natural, en estos casos, un humidificador puede ser útil.

Estrés

El estrés mantenido a lo largo del tiempo afecta a la salud, y se refleja en el cabello, o la piel. Si estás estresada tu piel se verá más opaca, y se notarán más las líneas de expresión. Un humidificador puede ser útil.

Abuso de cosméticos

Si usas jabones demasiado alcalinos, (te lavas mucho la cara) y además añades tratamientos para el cuidado del acné, o los despigmentantes para quitar manchas. Puedes resecar la piel. También el maquillaje si no se retira a diario y se nutre la piel favorece que aparezcan granitos y la piel pierde vitalidad.

Conoce tu tipo de piel

Este primer paso te lo saltas sí lo tienes claro, pero a menudo hay quien no tiene claro su tipo de piel. Compra y usa productos que no son los más adecuados y por eso su piel está opaca.

Una piel seca, tiene tendencia a descamarse y estar tirante.

Una piel grasa, la zona T (frente y nariz) suele estar brillante debido a la grasa.

Piel mixta: la zona T es grasa pero las mejillas y mandíbula secas.

Piel normal, no tiene ni excesiva sequedad ni excesiva grasa.

Piel sensible, tiende a enrojecerse con facilidad y también puede sufrir descamación.

Limpieza +tónico+ hidratación (dos veces al día)

Las coreanas incluso van más allá, se hacen una limpieza primero a base de aceite (retirando el maquillaje con un aceite) y luego con otro producto a base de agua.

Una rutina algo más rápida es desmaquillar con agua micelar, luego aplicar un tónico y a continuación la crema hidratante. Esto mañana y noche.

ISDIN Micellar Solution 4 en 1

ISDIN Micellar Solution 4 en 1 es el primer agua micelar recomendado por maquilladores profesionales. En un solo gesto desmaquilla fácilmente, incluso el maquillaje más resistente,

Limpia, tonifica e hidrata en profundidad, dejando una piel suave, luminosa y libre de impurezas.

Con ingredientes de origen natural y apta para pieles sensibles, hacen de ISDIN Micellar Solution la opción ideal para comenzar cualquier rutina de cuidado de la piel.

DESMAQUILLA

Retira todas las impurezas y trazas de maquillaje de una forma suave.

LIMPIA

Con un sólo gesto limpia en profundidad cualquier tipo de piel, incluso las más sensibles.

TONIFICA

Reduce el tamaño del poro, dejando una piel notablemente más uniforme.

HIDRATA

Su base acuosa y sus ingredientes naturales favorecen la hidratación.

Una bruma facial calmante de agua de rosas mejorada con aloe vera. El jugo puro de aloe vera y los preciosos pétalos de rosa orgánicos se mezclan con todos los ingredientes naturales para crear este tónico refrescante para la piel que rejuvenece, regenera y vitaliza la tez apagada

Tóner de aloe rosa , agua de rosas y aloe vera, spray facial, refrescante, hidratante, iluminador de la piel, limpieza profunda sin alcohol, astringente refrescante, tónico facial vegano, 100 g

, agua de rosas y aloe vera, spray facial, refrescante, hidratante, iluminador de la piel, limpieza profunda sin alcohol, astringente refrescante, tónico facial vegano, 100 g Un tónico facial hidratante sin alcohol de agua de rosa centifolia, este spray facial de agua de rosa aloe vera natural deja la piel fresca, humectada e hidratada todo el día. ¡Rose Aloe animará la tez apagada! El rocío en aerosol dejará la piel opaca hidratada, brillante y rejuvenecida.

Hecho de pétalos de rosa cultivados orgánicamente, el agua de rosas con tónico para la piel de aloe vera se duplica como un limpiador profundo, limpia profundamente, minimiza, reduce, refina y cierra los poros dilatados.

Usa productos anti manchas (o despigmentantes faciales)

Tengas o no manchas. Al menos dos veces en semana si no tienes manchas y a diario si las tienes, siempre por la noche. Puede ser algún tratamiento , con semillas, de uva, ácido kójico o vitamina C. Esto ayuda a mantener la piel más luminosa.

Ideal para:

Reducir manchas oscuras: manchas de origen solar, manchas de origen hormonal, lentigos seniles y marcas post-inflamatorias.

Eficacia: Con la exclusiva tecnología despigmentante de los laboratorios Bella Aurora B-CORE 221TM. Un sistema de encapsulación y liberación dirigida que actúa directamente sobre las células productoras de melanina donde libera el activo despigmentante obteniendo la máxima eficacia.

Testado bajo control dermatológico. Respetuoso con la piel y la naturaleza.

Resultados: Tras un período de 4 semanas, la intensidad de las manchas oscuras se atenúa y la piel recobra su aspecto más uniforme.

La exfoliación en gel con 30 % de ácido glicólico de YEOUTH exfolia las células muertas de la piel para revelar una superficie de la piel más brillante, uniforme y tersa.

Formulado con 30 % de ácido glicólico, retinol y té verde para fortalecer la piel y promover la claridad. Este peeling también ayudará a minimizar la aparición de poros, puntos negros y acné.

Puede esperar una mejora visible en la apariencia de las líneas finas, las arrugas, la hiperpigmentación y la textura general de la piel.

Penetra en las capas profundas de la piel para descongestionar los poros y estimular la claridad de la piel.

Apoya la producción saludable de colágeno.

Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.

Ayuda a igualar el tono de la piel y a desvanecer la apariencia de hiperpigmentación y manchas oscuras.

Combate los brotes y los puntos negros.

Minimiza la apariencia de los poros

Seguro para todo tipo de piel

Libre de Tóxicos-Doce

Mascarilla exfoliante

Una vez por semana, la mascarilla exfoliante ayuda eliminar células muertas y refresca la piel. Busca mascarillas exfoliantes que lleven extractos naturales de frutas como piña o papaya, vitamina C o aceites como el de aguacate o almendras dulces.

Mascarilla Roja de 3 Arcillas puras + Alga Roja. Exfolia, minimiza poros Piel más suave y más lisa, las irregularidades se atenúan.

Esta mascarilla coreana de arcilla verde triunfa en Amazon, recibe más de 7.000 valoraciones. Elaborada con ingredientes naturales:

Ayuda a limpiar y eliminar impurezas de la piel, dejándola suave y lisa.

Usa un aceite para nutrir la piel varias veces por semana

Secreto de belleza para un cutis radiante. Si tu piel es seca lo puedes usar a diario, si es grasa, un par de veces por semana.

Puede ser, aceite de argán, de coco, aguacate, de almendras dulces, rosa mosqueta, jojoba, ¡o si prefieres aceite de girasol o de oliva! Añade unas gotitas sobre la piel antes de ir a dormir y masajea. ¡Notarás el cambio!

Las propiedades del aceite de jojoba eran conocidas antes del siglo XVIII, los nativos americanos molían los granos de jojoba para obtener este aceite. Se usaba para cuidar la piel y el cabello.

Entre sus propiedades, tiene una composición química similar al sebo de la piel humana, por eso es capaz de hidratar la piel.

El aceite de rosa mosqueta es uno de los más populares, para tratar estrías y mejorar cicatrices. Contiene muchos ingredientes activos ricos en antioxidantes como la vitamina C

l aceite de aguacate es rico en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, se asocia a beneficios para el sistema cardiovascular y también para la piel y el cabello.

Tiene una actividad antioxidante similar a la del aceite de oliva, también aporta selenio, vitamina E y Omega-3.

El aceite de almendras dulces tiene un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Destacan el ácido oleico y el linoleico.

Este aceite contiene vitamina E, magnesio, fósforo y cobre. Gracias a su aporte en antioxidantes el aceite de almendras ayuda a calmar la piel tras la exposición solar.

¿Te ha sido útil el artículo de cómo tener una piel luminosa o glowing skin? En Facebook tienes más temas de belleza y LifeStyle.