NYX Bare With Me Sérum corrector o L’Oréal Fundación True Match, son dos de los mejores maquillajes para pieles con pecas. Muchas mujeres adoran sus pecas, como las actrices Lindsay Lohan o Emma Stone, por eso buscan maquillajes que no sean muy cubrientes.

En cambio hay mujeres que desean una mayor cobertura. Sea cual sea tu caso, en Periodista Digital te contamos cómo maquillar una piel pecosa y maquillajes recomendados.

¿Por qué salen pecas en la piel?

Las pecas se producen por la activación de la melanina debido al sol, exactamente igual que el bronceado.

La melanina la produce la piel como una reacción ante la exposición solar, por eso las pecas tienden a aparecer tras la exposición al sol. Sucede que a veces no nos damos cuenta.

El sol puede darte en la cara o cualquier lugar del cuerpo estando en la playa o sentada en una terraza.

Algunas personas son más propensas a tener pecas, depende del tipo de piel y la genética. La exposición al sol sin protección solar, favorece la aparición de estas pequeñas manchitas en la piel.

Las pecas son comunes en niños y puedeN desaparecer o volverse más acusadas con la edad, pueden verse como marrones claro, marrón intenso o rojizas.

Las zonas más comunes para su aparición son:

Cara

Brazos

Cuello

Espalda

Zona escote

El cuerpo puede producir dos tipos de melanina, la feomelanina y la eumelanina. La eumelaina protege la piel de los rayos UV, pero la feomelanina no.

Personas con cabello pelirrojo y piel oscura producen principalmente eumelaina y es menos probable que desarrollen pecas. En cambio. las personas con pelo pelirrojo, rubio o castaño claro, con piel y ojos claros, producen principalmente feomelanina y tienen más probabilidades de desarrollar pecas.

¿Qué maquillaje debo usar si tengo pecas?

Los maquilladores profesionales recomiendan escoger el tono de maquillaje acorde a tu tono de piel no a las pecas. Puedes fijarte en la zona del cuello (donde no tengas pecas), para acertar con el tono más adecuado.

Antes de aplicar maquillaje usa una crema de protección solar y luego un primer o pre base de maquillaje, lograrás que tu maquillaje dure más.

Puedes usar maquillajes ligeros o de cobertura media.

Tras aplicar el maquillaje si necesitas una segunda capa (quieres una mayor cobertura(, deja secar la primera capa y luego con la esponja vuelve a cubrir con una segunda capa. Casi todos los maquillajes te permiten ‘edificar’ o añadir dos capas . Pero si lo que buscas es un acabado n atural mejor una sola capa.

. Pero si lo que buscas es un acabado n El corrector se aplica tras el maquillaje para disimular zonas con más pecas o granitos. Usa un corrector o maquillaje en barra, es fácil de aplicar con los dedos y lo puedes llevar en el bolso para cualquier retoque.

Si quieres realizar alguna de tus pecas con un lápiz marrón para cejas, hay quien se dibuja pecas falsas, al estar de moda. Si tú las tienes de forma natural, destaca alguna que te guste, cerca de los labios o en las mejillas.

Maquillajes recomendados si tienes pecas

NYX Professional Makeup Bare With Me Serum Corrector, Natural, Cobertura Media, Beige, 9,6ml

1º sérum corrector para el cuidado de la piel. Fórmula 100% vegana e hidratación de hasta 24 horas para que la piel se sienta hidratada todo el día. Disponible en 13 tonos.

Aplica nuestro 1º serum corrector Bare With Me Concealer Serum con una brocha difuminadora. Para lograr una cobertura media, aplica dos dosis en las zonas problemáticas (con acné e imperfecciones, tono irregular, ojeras o sequedad).

Con un acabado ligero sin efecto máscara

Di adiós al estrés de la piel y disfruta de una piel hidratada y saludable gracias a sus componentes de té verde, tremella y cica!

Alarga el brillo con Bare With Me Radiant Perfecting Primer.

Combate las rojeces y disfruta de una piel lisa con Bare With Me Concealer Serum Aplica Bare With Me Multitasking Spray para fijar el maquillaje de forma duradera y disfrutar de una hidratación superior

Dermacol DC Base Makeup Cover Total | Maquillaje Corrector Waterproof SPF 30 | Cubre Tatuajes, Cicatrices, Acné, Imperfecciones 30g

Maquillaje creado hace décadas para el espectáculo, fue uno de los más vendidos de Hollywood. Contiene un 50% de pigmentos, se puede construir cobertura, puede disimular, manchas, tatuajes, cicatrices, pecas.

Aplicar el maquillaje Dermacol Make-up Cover gradualmente, utilizando al principio una pequeña cantidad, y luego, si es necesario, seguir añadiendo más hasta que todos los problemas cutáneos estén cubiertos

Resistente al agua

Hipoalergénico

Para todo tipo de pieles

FPS 30

Sin conservantes

L’Oréal Fundación True Match, N5 Sand, Aromatic, 30 Mililitro

Una base líquida de cobertura media que ofrece un acabado similar a la piel y una combinación de color precisa. La fórmula vegana es sin alcohol, sin aceite, sin fragancia y no comedogénica.

Está hecho con hasta 6 pigmentos para nuestra combinación más precisa

para nuestra combinación más precisa Se adapta a cualquier color y textura de piel.

Bloquea la humedad

Disponible en 47 tonos reales a la piel

Your Skin But BetterTM CC Cream with SPF 50+ (Light) – 1.08 fl oz by It Cosmetics

CC+ Cream with SPF 50+ ofrece una cobertura total, y además un tratamiento antiedad con filtro solar SPF 50+.

Un producto desarrollado por cirujanos plásticos y un maquillaje destacado en todas las revistas de belleza. Esta crema con color, se funde con la piel, dejando una cobertura perfecta.

Testado clínicamente, útil para disimular manchas, rojeces o pecas.

Entres sus ingredientes, péptidos, colágeno hidrolizado, niacina, ácido hialurónico, vitaminas y antioxidantes.

Catrice HD – Base líquida de maquillaje, color beige claro 10, 150 g

Efecto segunda piel: La base de maquillaje HD Liquid Coverage es como una segunda piel y crea un cutis aterciopelado, mate y perfecto, ¡hasta 24 horas! Su textura líquida ultraligera de gran cobertura y al mismo tiempo natural, corrige las imperfecciones, está enriquecida con niacinamida que perfecciona la piel, y también es resistente al agua, al sudor y al roce. Su fórmula no contiene parabenos ni microplásticos.

Gran cobertura para una piel perfecta, aterciopelada y mate

Textura líquida ultraligera con niacinamida sin efecto máscara

Para un cutis perfecto hasta 24 horas, resistente al agua, al sudor y a los roces

Nars – Fondo fluido sheer glow foundation

Una base de maquillaje con un acabado radiante luminoso y natural y una cobertura traslúcida modulable que unifica el tono de la piel a la perfección.

Repleto de ventajas para el cuidado de la piel y con la fórmula Complexion Brightening Fórmula de NARS, deja la piel hidratada y más luminosa, suave y lisa.

El uso diario de Sheer Glow Foundation, un esencial de maquillador para crear un brillo natural, mejora el brillo y la textura de la piel. Ideal para unificar la tez con un brillo ligero y natural.

Cobertura traslucida modulable

Acabado brillante y natural

Sin parabenos

Sin alcohol

Sin fragancia

Testado dermatológicamente

Testado oftalmológicamente

No comedogénico

Para todos los tonos de piel

Maquillaje líquido Flawless Finish Foundation de e.l.f. Studio EF85015

Base líquida más vendida de Elf en 40 tonos! La fórmula liviana y sin aceite se mezcla naturalmente en la piel. Logra un acabado semi mate que dura todo el día.

La fórmula líquida ayuda a restaurar las texturas y tonos desiguales de la piel para una piel visiblemente más brillante. Perfecto para todos los tipos de piel

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre maquillajes para pieles con pecas? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.