¿Qué es la mochi skin, y cómo conseguirla?👈

¿Te suena el término mochi skin? Es la nueva tendencia de belleza que viene de Japón.

El nombre de la tendencia se inspira en una receta japonesa, los mochis son unos pastelitos delicados en colores pastel, parecen salidos de una película para niños. Se elaboran con arroz glutinoso y relleno parecido a la gelatina.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores productos de belleza coreanos, hoy hablamos de una tendencia de un país vecino a Corea del Sur, Japón.

¿Qué es exactamente la mochi skin?

Para entender el concepto, es lo contrario a una piel morena o bronceada. La piel mochi se trata de una tez de apariencia lechosa, con aspecto suave y nacarado.

El aspecto de la piel mochi es jugoso, hidratado e impecable. El concepto de belleza asiático difiere del occidental, en Occidente se potencia mucho el maquillaje para unificar el tono ocultar imperfecciones.

En Asia se busca el cuidado de la piel para que esté más sana, independientemente del maquillaje. Mujeres japonesas o coreanas con más de 50 años y pieles impecables no son ‘rara avis’.

¿Cómo se consigue?

Existe dos alternativas para lograr una piel mochi:

La primera : se logras a medio plazo. Depende de un cuidado facial diario y de que tu piel sea de forma natural saludable y ‘brillante’, (que no grasa).

Una piel saludable puede lucir bonita con un maquillaje ligero, porque este producto no tiene que ocultar, sino realzar.

Incluir una rutina de limpieza en dos pasos, (base de agua y de aceite) a diario y añadir un sérum con vitamina C, pueden ayudarte si eres constante a tener una piel más tersa y saludable.

La segunda alternativa, más al alcance de todos, —por ejemplo si tu pie no es impecable—. Usar una buena imprimación o primer que unifique la piel, la alisa y prepare para el maquillaje.

A continuación viene el maquillaje, con un tono ‘nude’ natural lo más parecido al tuyo natural. Se trabaja para unificar la piel, mostrando un acabado terso ,natural y luminoso.

Cosméticos útiles para lograr ‘una piel mochi’

El ácido hialurónico, el ferúlico, el colágeno y los péptidos son otros ingredientes recomendados para la rutina de belleza mocchi.

Un SRB (salvado de arroz estabilizado) contiene todas las vitaminas, minerales y otros nutrientes

SRB Stabilized Rice Bran Enzyme Powder Wash un jabón en polvo humectante con enzimas derivado del salvado de arroz para limpiar la piel sensible sin irritación. Este lavado en polvo limpia eficazmente los desechos de los poros y exfolia suavemente los desechos no deseados. Mantiene un pH bajo de 5.5-6.5 reforzando la barrera de la piel.Para una exfoliación suave:

Piel mojada con agua tibia

Agregue una pequeña cantidad de agua a su mano y dispense aproximadamente 1 gramo de producto en su palma.

Trabaje el polvo en una espuma frotándose las manos

Aplicar sobre la piel y masajear con movimientos circulares.

Enjuagar con agua.

Crema facial de arroz con un complejo de vitaminas juveniles.

Contiene extracto de proteína de arroz 100% natural. Recomendado para pieles normales, mixtas y maduras.

Kaishi se inspira en la medicina tradicional japonesa para lograr una piel saludable y hermosa. Esta crema tiene efecto regenerador, lleva compuestos antioxidantes como la vitamina E.

Unifica el tono de piel, reduciendo las manchas

Fórmula delicada apta para pieles sensibles.

Está formulado para exfoliar, suavizar y limpiar de forma eficaz la piel sin alterar la barrera natural de la piel. Desarrollado con dermatólogos.

Limpia eficazmente para eliminar la suciedad y el aceite. El ácido salicílico ayuda a exfoliar para una piel suave y tersa. Enriquecido con vitamina D antioxidante.

Contiene tres ceramidas esenciales que ayudan a restaurar la barrera natural de la piel y a retener la humedad.

Con ácido hialurónico ayuda a retener la humedad natural de la piel y niacinamida: que ayuda a calmar la piel. No comedogénico, probado para alergias y sin fragancia. Desarrollado con dermatólogos.

Este producto no es japonés sino coreano, pero en todo caso útil para conseguir una piel mochi. Es uno de los primers más vendidos en Corea.

Se trata de un primer que proporciona una hidratación de larga duración, logrando que tu maquilla no se desvanezca.

Un balance de aceite y silicona ayuda a llenar los poros para un efecto ultra suave

Los pigmentos rojos y blancos se combinan para difuminar las imperfecciones y crear un lienzo perfectamente uniforme.

C E Ferulic es un sérum de vitamina C patentado que contiene un 15% de Vitamina C pura, que brinda protección ambiental avanzada y mejora la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y la pérdida de firmeza, al tiempo que ilumina la piel.

TIPO DE PIEL: Seca, Normal, Sensible.

PROBLEMÁTICA DE LA PIEL: Arrugas y firmeza.

Este sérum ayuda a neutralizar los radicales libres inducidos por los rayos UVA/UVB, la radiación infrarroja (IRA) y la contaminación por ozono (O3), que pueden provocar signos visibles del envejecimiento prematuro de la piel.

|Minimiza las arrugas (-36%)

|Reafirma la piel (+37%)

|Aporta luminosidad (+44%)

Además de sus propiedades antioxidantes, C E Ferulic mejora los signos de envejecimiento, la apariencia de líneas de expresión y arrugas, y la pérdida de firmeza, al tiempo que aporta luminosidad a la piel.

Protección ambiental avanzada : C E Ferulic neutraliza la acción perjudicial de los radicales libres sobre el rostro.

: C E Ferulic neutraliza la acción perjudicial de los radicales libres sobre el rostro. Beneficios antiedad : mejora de la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y combate la pérdida de firmeza y aporta luminosidad al rostro.

: mejora de la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y combate la pérdida de firmeza y aporta luminosidad al rostro. Neutraliza los radicales libres en la capa superior de la piel : de esta manera ayuda a prevenir el impacto del daño del ozono en la piel.

: de esta manera ayuda a prevenir el impacto del daño del ozono en la piel. Efectividad duradera : una vez que se absorbe, el sérum de vitamina C mantiene su efectividad durante un mínimo de 72 horas.

: una vez que se absorbe, el sérum de vitamina C mantiene su efectividad durante un mínimo de 72 horas. Ideal para la piel normal y seca

Apto para uso posterior al láser: consulte con su profesional de la piel para obtener un tratamiento personalizado post procedimiento

Crema de hidratación intensa con extractos de arroz, aceite de salvado de arroz y ceramidas.

Esta crema de rápida absorción penetra e hidrata la capa más profunda de la piel.

Perfectamente formulado para nutrir profundamente y rejuvenecer la piel seca a extremadamente seca.

Un clásico dentro de los productos de maquillaje, desde 1997. Double Wear está libre de aceites.

Unifica el tono, cubre imperfecciones, (además es edificable, puedes añadir una segunda capa). Dura 24 horas y deja un acabado natural. Amplia variedad de tonos, más de 50.

Este tónico está formulado con leche de arroz y agua ceramida, que son perfectos para reparar y fortalecer la barrera cutánea dañada. Es adecuado para todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles, ya que ha superado varios ensayos clínicos sobre irritación cutánea.

Después de la limpieza, aplique una cantidad adecuada sobre la piel y aplique palmaditas para ayudar a la absorción.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo sobre la piel mochi? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.</em