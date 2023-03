¿Los tintes vegetales pueden aclarar el color del pelo?🌿

┬┐Buscas aclarar la ra├şz del pelo con un tinte vegetal? Estos productos tienen ventajas: no llevan amon├şaco ni per├│xido de hidr├│geno, en su composici├│n pueden a├▒adir┬ásustancias que nutren el cabello como el aceite de arg├ín o el col├ígeno.

Potencian el brillo y se pueden lograr ligeros reflejos más oscuros, pero no aclaran el pelo. En Periodista Digital te contamos más sobre los tintes vegetales y cómo funcionan.

Preguntas frecuentes sobre los tintes vegetales

┬┐Qu├ę son?

Productos pensados para la coloraci├│n temporal del pelo a base de sustancias naturales, junto a otras sint├ęticas pero que no llevan ni amon├şaco ni agua oxigenada.

Entre los ingredientes habituales de un tinte vegetal encontramos,la manzanilla, el nogal, el extracto de girasol, aceites esenciales, y la henna.

¿Cuánto duran?

Estos tintes no llevan amon├şaco ni agua oxigenada, luego el color no penetra en el interior del pelo como ocurre en un tinte permanente.

En los tintes con┬ábase vegetal, el color se deposita en el exterior, directamente sobre el cabello, la duraci├│n depende del tipo de cabello pero como m├íximo 15 d├şas, (aunque a partir del primer lavado comienzan a perder intensidad).

┬┐Se puede aclarar el color natural?

No, los tintes vegetales como tal┬áno aclaran el pelo, al no llevar amon├şaco o per├│xido de hidr├│geno, dos compuestos que pueden rebajar la intensidad del color en varios tonos.

En el mercado puedes encontrar tintes que ÔÇśdicen ser naturales o vegetalesÔÇÖ y que aclaran, esto solo es posible si llevan per├│xido de hidr├│geno. No tiene ÔÇśvuelta de hojaÔÇÖ.­čśë

En realidad estos tintes llevan un porcentaje de ingredientes vegetales y otros que no lo son. No llevan amon├şaco, pero s├ş pueden tener un aclarante qu├şmico, (luego no son exactamente tintes vegetales).

Para saber si un producto lleva o no┬áagua oxigenada o per├│xido de hidr├│geno f├şjate si lleva dos frascos y uno de ellos es ÔÇśrevelador del colorÔÇÖ, (puedes buscar informaci├│n del tinte). En ese┬áÔÇśrevelador de colorÔÇÖ suele┬áestar el per├│xido de hidr├│geno o (hydrogen peroxide), a veces viene en ingl├ęs.

Seg├║n la OCU, tintes vegetales como tal, solo la henna, otros productos que dicen ser naturales llevan per├│xido de hidr├│geno o agua oxigenada. Adem├ís de,┬áun agente alcalino que sustituye al amoniaco, ÔÇöque puede ser la etanolaminaÔÇö, y el colorante que se oxida con el per├│xido para dar el color.

Los fabricantes seg├║n aclara la OCU, juegan con el t├ęrmino ÔÇśnaturalÔÇÖ al no existir legislaci├│n clara al respecto.

Es cierto que llevan un porcentaje de ingredientes naturales, pero eso no quiere decir que el 100 % del producto lo sea. Por eso antes de escoger un tinte revisa los ingredientes y recuerda ÔÇśvegetalÔÇÖ solo es la henna .

┬┐Qu├ę colores se pueden obtener?

No aclaran el cabello, pero si pueden oscurecerlo ligeramente, al ser temporales en poco tiempo tendremos de nuevo nuestro color, (y sin efecto ra├şz).

La gama de colores de la henna es de marrones, caobas y tonos cobre.

┬┐Cubren las canas?

Los tintes vegetales pueden disimular ligeramente las canas pero la cobertura es muy ligera. Depende del tipo de cabello y su color, hay quien tiene canas muy resistentes, en este caso no las cubrir├şa, lo que hace es matizar el tono blanco t├şpico de la cana.

Conseguir colorear una cana en un tono oscuro, ÔÇöcobertura totalÔÇö, con un tinte vegetal no es posible en un solo paso. Habr├şa que prepigmentar el cabello.

┬┐C├│mo se usan?

Se prepara la mezcla siguiendo las instrucciones de uso.

Divide el pelo con raya en medio, luego haz otra raya en horizontal de la frente hacia la parte trasera de la cabeza, de esta forma dividimos el pelo en secciones.

Sobre el pelo seco aplica con una brocha el tinte por las ra├şces.

Primero en la raya en medio, luego en la raya horizontal .

Ves separando mechones de pelo para repartir el tinte por las ra├şces. Sujeta el pelo con pinzas, y as├ş trabajar├ís mejor.

Continúa aplicando el producto de delante hacia atrás.

La parte trasera, al tener el pelo dividido en secciones es más fácil de teñir.

Deja actuar 20 minutos. Reservar un poco de producto para despu├ęs.

Transcurrido el tiempo de espera, masajear suavemente y aplicar de medios a puntas, el resto de tinte┬áque hab├şamos reservado.

Dejar actuar 10 minutos.

Tintes vegetales recomendados en Amazon

Herbalia es┬ála primera coloraci├│n 100% vegetal de Garnier, con Henna e ├Źndigo para un cabello cuidado lleno de reflejos naturales luminosos.

El tono castaño cálido camufla hasta un 30% de canas y es compatible con cualquier cabello teñido, (con coloración de oxidación, por la alta calidad de nuestros polvos vegetales y el riguroso control durante toda la preparación).

Tiempo de exposici├│n: 30 – 60 minutos, en funci├│n del tono

F├│rmula Vegana

Sin ingredientes o subproductos de origen animal.

La crema de henna natural está compuesta con extracto de ortiga, 100% aceite de oliva, aceite de resina y extractos de henna (Cassia Fistula y Cassia Itálica).

 Su fórmula especial proporciona y cubre las canas hasta 80% de nuestro cabello.

ÔŁçPIELES SENSIBLES – La crema de henna natural est├í indicada para pieles sensibles y con alergias a los oxidantes y a los tintes de pelo. Esta crema de henna destaca por no tener amoniaco, ni sulfatos ni parabenos. Se pueden consultar los ingredientes en la imagen del listing.

Coloraci├│n capilar a base de plantas para un pelo de aspecto y tacto fuerte. No afecta a la intensidad del color ni a la precisi├│n del tono.

Es una combinaci├│n ├║nica de plantas y tintes directos* ha demostrado ser la referencia de la coloraci├│n capilar profesional a base de plantas.

Colores vivos de intensidad optimizada en comparaci├│n con coloraciones ├şntegramente vegetales del mismo tono

Listo para usar y paleta con tonos entremezclables que incluye hasta tonos fr├şos

Fácil mezcla y aplicación; cobertura de canas hasta del 50% en una sola aplicación

Khadi Natural Hair Color le da a tu cabello un color intenso pero natural . Los ingredientes herbales fortalecen tu cabello desde la ra├şz hasta las puntas.

Tu cabello se ver├í incre├şble y se sentir├í genial despu├ęs de la aplicaci├│n. Los pigmentos naturales de las plantas de khadi Natural Hair Colors cubren cada hebra como un esmalte de color protector.

Cuanto más tiempo dejes que el tinte haga efecto, más intenso se vuelve el color. Khadi Natural Hair Colors tiene una excelente cobertura , incluso con cabello gris y blanco. Los colores van desde rubio, castaño, rojo hasta negro.

¡Cambia tu look con reflejos caoba! Un color ideal para revivir el color del cabello castaño oscuro y/o castaño con un  color cálido  y  luminoso.

Ideal para revivir el color del cabello castaño oscuro y/o castaño con una  coloración cálida  y  luminosa . El cabello es  brillante ,  flexible  y adornado con  reflejos  y  tonos cálidos .



Tambi├ęn te puede interesar

┬┐Te ha gustado el art├şculo sobre los tintes vegetales? En Facebook┬átienes m├ís ideas sobre belleza y LifeStyle.