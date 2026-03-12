Cejas planas, la nueva obsesión de las famosas para despejar la mirada

Las cejas planas, también conocidas como flat brows, han llegado para quedarse en 2026.

Provenientes del K-beauty coreano, esta tendencia tiene la capacidad de suavizar los rasgos faciales sin necesidad de pasar por el quirófano. Actrices como Emma Stone y Sadie Sink han sido vistas luciendo este estilo en eventos destacados como los BAFTA 2026. La clave está en reemplazar el arco pronunciado por una línea horizontal que abre la mirada de manera efectiva.

Este cambio es parte de una búsqueda por la naturalidad. Después de años donde predominaban las cejas gruesas y muy arqueadas, ahora lo que se lleva son formas más relajadas. Se evita la depilación excesiva, trabajando en cambio con el vello natural para lograr un efecto lifting sin bisturí.

Lo explica de forma increíble Daniela Esteban en Hola!.

Cómo lucen las famosas con cejas planas

Emma Stone : Durante los BAFTA , optó por unas cejas suaves acompañadas de un eyeliner sutil, lo que aportó serenidad a su mirada.

: Durante los , optó por unas cejas suaves acompañadas de un eyeliner sutil, lo que aportó serenidad a su mirada. Sadie Sink : Sus cejas pobladas y naturales respetan su forma original, creando un marco equilibrado.

: Sus cejas pobladas y naturales respetan su forma original, creando un marco equilibrado. Hannah van der Westhuysen : Se decantó por cejas claras y discretas, reforzando su look minimalista.

: Se decantó por cejas claras y discretas, reforzando su look minimalista. Otras celebridades como Kate Hudson o Monica Bellucci también han suavizado sus arcos para realzar su piel luminosa.

Estas celebridades están impulsando esta tendencia que se refleja en redes sociales y revistas. Funciona porque resalta sin transformar radicalmente.

Por qué usan las cejas planas

Las cejas planas tienen el poder de despejar la mirada, generando un efecto calmado y juvenil. Ayudan a evitar que los párpados se tensen, otorgando un aire sofisticado.

Entre sus beneficios más destacados están:

Abre los ojos : La línea horizontal levanta sin esfuerzo.

: La línea horizontal levanta sin esfuerzo. Juventud natural : Suaviza los rasgos duros en rostros angulosos.

: Suaviza los rasgos duros en rostros angulosos. Fácil mantenimiento : Menos depilación significa aprovechar más el vello propio.

: Menos depilación significa aprovechar más el vello propio. Ideal para quienes tienen ojos grandes o almendrados.

Sin embargo, no es un estilo que le siente bien a todo el mundo. En caras redondas o con párpados caídos, es recomendable ajustar el look con toques personales para evitar una apariencia pesada.

Pasos para lograrlas en casa

Conseguir este look no tiene por qué ser complicado. Aquí te dejamos algunos consejos:

Peina hacia arriba: Con un cepillo, eleva y alarga la línea de las cejas. Rellena con lápiz fino: Imitar el vello natural es esencial; evita hacer líneas gruesas. Evita depilar bajo: Mantener volumen es clave para lograr una mayor apertura. Prueba dermaplaning: Esta técnica suaviza sin ocasionar daños.

Es fundamental trabajar sobre tu forma base; no busques una línea perfectamente recta, sino algo más relajado y moderno.

En 2026, las cejas planas se perfilan como una tendencia destacada junto a pieles impecables y maquillaje sutil. Las famosas las adoptan por su comodidad y frescura. Así que anímate a probarlas y da un nuevo aire a tu mirada.