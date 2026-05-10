Los españoles que viajan a Turquía a que les rompan las piernas y crecer unos centímetros de altura

Imagina aterrizar en Estambul no para explorar la Mezquita Azul ni el Gran Bazar sino con el objetivo de que un cirujano te rompa deliberadamente los dos fémures.

Suena a escena de película de terror.

Es lo que cientos de hombres hacen cada año en clínicas como las del doctor Yunus Öç o WannaBeTaller, pagando entre 20.000 y 50.000 euros por un procedimiento que promete añadir entre 6 y 10 centímetros de estatura a cambio de un año de dolor, muletas, fisioterapia y una dependencia de analgésicos que algunos pacientes no habían anticipado cuando firmaron el consentimiento informado.

El turismo de altura es uno de los fenómenos más extraños que ha producido la combinación de medicina moderna, inseguridad masculina e internet. Lo que comenzó como una técnica para corregir deformidades óseas en niños con enanismo o en víctimas de accidentes graves se ha convertido en un capricho estético con lista de espera.

Cómo funciona: romper para crecer

El procedimiento se llama alargamiento de extremidades y se basa en un principio biológico real: el organismo puede regenerar hueso si se le da el espacio y el tiempo adecuados. El cirujano fractura el fémur o la tibia (osteotomía), coloca un dispositivo de distracción y el hueso se estira milímetro a milímetro cada día.

El nuevo tejido óseo llena el espacio vacío de forma progresiva. El cuerpo hace el trabajo. El paciente aguanta el dolor mientras lo hace.

El pionero de la técnica fue el cirujano soviético Gavriil Ilizarov, que en los años cincuenta y sesenta desarrolló el método para tratar fracturas complejas y salvó extremidades que de otro modo habrían sido amputadas. Su legado médico es genuino e importante. Lo que habría pensado de que su técnica se usara para que hombres sanos de 1,68 metros ganaran cuatro centímetros es materia de especulación.

Las opciones técnicas actuales tienen diferencias significativas en coste, comodidad y visibilidad:

Método Ganancia típica Fijador externo Precio aproximado Recuperación LON 6-10 cm Sí 26.400 $ 9-12 meses Fitbone 6-8 cm No 54.000 $ 9-12 meses Precice 2 5-8,5 cm No 58.000 $ 9-12 meses

El LON, el más económico, combina un clavo interno con un fijador externo visible que se retira tras dos o tres meses.

Permite caminar con muletas relativamente pronto. El Fitbone y el Precice 2 son completamente internos: uno motorizado y otro magnético. El paciente activa el alargamiento desde casa mediante un mando a distancia, tres pulsos al día para conseguir ese milímetro diario. Sin cables externos, sin miradas curiosas en el hotel. Pero con un límite de peso de 100 kilogramos para el Fitbone y la restricción de no acercarse a campos magnéticos intensos para el Precice.

El proceso completo sigue siempre la misma secuencia: evaluación con rayos X, cirugía bajo anestesia general de varias horas, dos o tres meses de distracción ósea activa, consolidación y fisioterapia intensiva. Caminar de forma autónoma requiere entre cinco y seis meses. La recuperación completa puede llevar casi un año.

Los riesgos que el marketing de las clínicas menciona en letra pequeña

The Guardian publicó el testimonio de un paciente británico que ganó 9 centímetros y pasó meses en silla de ruedas dependiendo de analgésicos. No es el único caso documentado de complicaciones graves.

Los riesgos reales incluyen infecciones en el punto de inserción del dispositivo, atrapamiento de nervios durante el estiramiento (que puede causar daño neurológico permanente), formación de coágulos, consolidación ósea incorrecta que requiere reintervención y, en los casos más graves, la posibilidad de no recuperar la capacidad de caminar con normalidad.

Las proporciones corporales también son un factor que las clínicas no siempre explican con suficiente claridad: alargar demasiado las piernas respecto al torso crea una apariencia que los propios pacientes describen como desequilibrada. Los especialistas recomiendan no superar los ocho centímetros por segmento. Quienes quieren más deben hacerlo en fases separadas por meses de recuperación, lo que multiplica tanto el coste como el riesgo.

Por qué Turquía y por qué ahora

Turquía llevaba años siendo la capital mundial del turismo médico de bajo coste, especialmente conocida por los implantes capilares que cada año atraen a miles de europeos calvos dispuestos a volver con una nueva línea de pelo. El alargamiento óseo es la siguiente frontera de ese mercado.

Las clínicas de Estambul ofrecen paquetes todo incluido: cirugía, alojamiento, fisioterapia y dieta personalizada. Los precios son entre un 50% y un 70% más bajos que en Estados Unidos o Europa Occidental, donde el mismo procedimiento puede alcanzar los 100.000 euros. La diferencia es suficientemente grande como para que los billetes de avión, el alojamiento durante meses de recuperación y los costes adicionales sigan dejando un ahorro sustancial.

Xataka lo describió con una precisión que resulta difícil mejorar: «tortura medieval modernizada». Pacientes alojados en hoteles periféricos de Estambul mientras masajean sus tendones estirados viendo series en Netflix, esperando que el milímetro diario se acumule en los centímetros que cambiaron de vida cuando firmaron el presupuesto.

La psicología detrás de la decisión

«Ser bajito es una maldición», confesó un paciente a The Guardian. No es una frase aislada. Varios estudios han documentado correlaciones entre la estatura y las oportunidades laborales, los ingresos y el éxito en las relaciones románticas. Las investigaciones sobre el llamado «efecto de la estatura» en negociaciones salariales y percepción de liderazgo son suficientemente consistentes como para que el malestar de los hombres de baja estatura tenga una base parcialmente real más allá de la inseguridad individual.

Eso no significa que romperse las piernas sea la respuesta racional a ese malestar. Pero explica por qué hombres de Arabia Saudí, Japón y Europa viajan miles de kilómetros e invierten el equivalente a varios años de ahorro en un procedimiento que los dejará en silla de ruedas durante meses.

Un australiano de 1,60 metros llegó a Estambul con lo que él mismo describía como «muletas mentales» y salió midiendo 1,70 metros. «El dolor valió cada centímetro», aseguró. Es el testimonio que las clínicas utilizan en su marketing. El del británico en silla de ruedas no aparece en los folletos.

Los candidatos ideales según los protocolos clínicos son hombres de entre 20 y 40 años con buena salud general y expectativas realistas. La osteoporosis, la rigidez muscular severa o determinadas condiciones articulares pueden descalificar a un candidato. La evaluación previa es seria. Lo que no siempre es serio es la información completa sobre los riesgos que algunas clínicas proporcionan a pacientes que han tomado la decisión antes de llegar a la consulta.

Algunos pacientes repiten el procedimiento: primero el fémur, después la tibia, acumulando hasta 15 centímetros adicionales en dos fases separadas. Es el caso extremo de un mercado que ha encontrado en la inseguridad masculina sobre la estatura un negocio con márgenes extraordinarios y con una demanda que la medicina convencional nunca habría imaginado cuando Ilizarov desarrolló su técnica para salvar piernas destrozadas en la Unión Soviética de los años cincuenta.

De la medicina de guerra al turismo estético. Del soldado herido al hombre de negocios en Estambul con el mando a distancia de su hueso en el bolsillo.

El cuerpo humano sigue siendo el territorio más extraño que existe.