Las tendencias en perfumería cambian constantemente, pero hay fragancias que consiguen mantenerse entre las favoritas del público durante años. Sus aromas reconocibles y su personalidad las han convertido en auténticos referentes.

De hecho, basta con echar un vistazo a los perfumes de mujer más vendidos para comprobar que algunos clásicos siguen despertando tanto interés como las novedades. En tiendas especializadas como Primor es posible encontrar muchas de estas fragancias que, pese al paso del tiempo, continúan ocupando un lugar destacado en el mundo de la perfumería.

Seis perfumes de mujer que siguen conquistando generaciones

Aunque cada persona tiene sus propias preferencias, existen perfumes que han conseguido destacar por sus composiciones y su popularidad. Estos son algunos de los más reconocidos.

1. La Vie Est Belle de Lancôme: un clásico dulce y elegante

Lanzado en 2012, La Vie Est Belle se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Lancôme. Su composición destaca por las notas de iris, jazmín y flor de azahar, acompañadas de la dulzura del praliné y la vainilla.

Es una fragancia intensa, especialmente apreciada por quienes buscan aromas dulces y envolventes. Su popularidad demuestra que, más de una década después de su lanzamiento, sigue siendo una apuesta segura.

2. Good Girl de Carolina Herrera: personalidad y sofisticación

Pocos frascos resultan tan reconocibles como el zapato de tacón de Good Girl. Desde su lanzamiento en 2016, esta creación de Carolina Herrera ha conseguido consolidarse entre los perfumes femeninos más populares.

Su aroma incorpora notas de jazmín y tuberosa, junto con acordes de cacao, café y haba tonka. El resultado es una fragancia con carácter, ideal para quienes prefieren perfumes intensos.

3. J’adore de Dior: la elegancia de las flores

J’adore llegó al mercado en 1999 y continúa siendo uno de los grandes referentes de la perfumería femenina.

Su composición floral, protagonizada por notas de ylang-ylang, rosa y jazmín, ofrece un aroma elegante y luminoso. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan una fragancia femenina con un marcado carácter floral.

4. Black Opium de Yves Saint Laurent: un aroma inconfundible

Desde 2014, Black Opium ha conquistado a quienes prefieren fragancias con personalidad. Su característica combinación de café, vainilla y flores blancas crea un aroma cálido y dulce.

Es especialmente popular para ocasiones especiales y planes nocturnos, aunque su elección depende del gusto personal.

5. Libre de Yves Saint Laurent: un éxito contemporáneo

Lanzado en 2019, Libre demuestra que no hace falta llevar décadas en el mercado para convertirse en un referente.

Su combinación de lavanda, flor de azahar y vainilla aporta un carácter floral y aromático que lo distingue de otras fragancias femeninas.

6. Light Blue de Dolce & Gabbana: frescura mediterránea

Desde 2001, Light Blue mantiene su popularidad gracias a su carácter fresco y cítrico. Sus notas de limón siciliano, manzana y cedro lo convierten en una alternativa especialmente atractiva para el día a día y los meses cálidos.

¿Por qué estos perfumes nunca pasan de moda?

Aunque sus composiciones son muy diferentes, todos tienen algo en común: han conseguido mantener su popularidad más allá de las tendencias pasajeras.

Eso sí, el perfume perfecto siempre será una elección personal. Probarlo directamente sobre la piel y comprobar cómo evoluciona su aroma sigue siendo la mejor manera de encontrar una fragancia con la que identificarse.