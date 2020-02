Marcas como Wie, con capacidad para 12 botellas, Nodor o Klarstein fabrican las vinacoteca más vendidas de Amazon 2020. La gama de precios es amplia desde los 99 € a los 520 €.

¿Qué diferencias tienen las vinotecas con las neveras convencionales?, ¿vinotecas de dos temperaturas o de una? ¿En qué fijarse a la hora de comprar una vinoteca? Las vinotecas son electrodomésticos creados específicamente, para conservar el vino en condiciones óptimas.

El vino es un bien preciado y almacenarlo de forma inadecuada afecta a su sabor. No hace falta tener un amplio espacio para conservar correctamente el vino, hay vinotecas de pequeñas dimensiones que puedes instalar en la cocina o en cualquier otro espacio.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las diferencias entre cocinas vitrocerámicas y las de inducción, hoy sobre vinotecas.

Principales diferencias de las vinotecas y las neveras convencionales

Si te gusta maridar el vino con distintas recetas, te preocupa conservarlo adecuadamente. ¿Se puede conservar en una nevera tradicional? Se puede, pero no es lo aconsejable.

En principio los vinos blancos y cavas se conservan a una temperatura entre 7 y 11º, y las neveras tradicionales conservan los alimentos entre 5 y 6º. Sin embargo la nevera de casa la abrimos todos los días varias veces, la temperatura puede variar ligeramente, algo que no es bueno para el vino. Por otro lado los vinos tintos se deben conservar a 14-16º, y las neveras convencionales trabajan a una temperatura mayor.

Las vinotecas:

Están diseñadas para bajar gradualmente la temperatura para mantener niveles óptimos de humedad propicios para el vino.

Mantienen la temperatura constante

Solo se usan para vino evitando la impregnación de otros olores, algo que puede ocurrir en las neveras convencionales

Suelen tener sistemas para eliminar o reducir la vibración y el ruido, ya que la vibración interfiere en el proceso de maduración.

Las neveras estándar:

Diseñadas para bajar rápidamente la temperatura y reducir la humedad, algo que no es ideal para el vino.

Trabajan a temperaturas de 5-6º que para los vinos blancos pueden ser buenas pero no para tintos.

Las neveras convencionales suelen tener un cierto nivel de ruido y vibración, esto no es ideal para conservar vinos.

¿En qué fijarse para escoger una vinoteca?

El tamaño

En la actualidad la falta de espacio no es un problema, existen vinotecas de tamaño reducido que puedes colocar en cualquier lugar de la cocina o el salón. Sin embargo el tamaño ve en relación a la cantidad de botellas de vino que quieres conservar. Vinotecas para enfriar entre 8 y 12 botellas son las más comunes para uso doméstico. Para un uso industrial tienes vinotecas a partir de 20 botellas a más de 50.

¿Una o dos temperaturas?

Una vinoteca con dos temperaturas permite conservar el vino tinto a su temperatura entre 14 y 18 º, y los blancos y cavas en un rango entre 7-11º. Como regla general cuanto más ligero es el vino más frío se toma. La pregunta de si escoger de una sola temperatura o de dos, depende del uso. Si es para un uso industrial contar con una de doble temperatura puede ser útil.

Una vinoteca doméstica de una sola temperatura trabaja en un rango de 14-16º adecuado para el vino tinto. Sin embargo para el blanco y los cavas se queda corto, estas variedades se sirven al menos a 7º.

En una vinoteca de uso industrial seguramente vale la pena invertir en una vinoteca con doble temperatura, pero en casa en general con una de un sola temperatura es más que suficiente.

Los cavas y vinos blancos puedes sacara de la vinoteca 30 minutos antes de introducirlos en la nevera y luego un cinco minutos en el congelador, hasta que tengan una temperatura adecuada. Las vinotecas de doble temperatura además son más caras algo que también afecta en la decisión de compra.

Materiales resistentes

Las estanterías de las vinotecas deben ser resistentes para aguantar bien el peso, esta es otra diferencia con las neveras que a menudo tienen estantes de plástico que aguantan poco. Una vinoteca suele tener materiales más resistentes como el acero inoxidable.

El lugar de ubicación

Antes de escoger una vinoteca, su lugar de ubicación es determinante. Por ejemplo si va estar en un salón o habitación de la casa, las encontramos de pequeñas dimensiones y con diseños en madera, y luces LED para que a la vez de cumplir su función resulten decorativas. Si la bodega o vinoteca es para una cocina, también puedes encontrar modelos que pueden integrarse con el mobiliario.

Una de las alternativas más comunes es colocar una vinoteca en un garaje, lavadero o bodega. En este caso estos entornos suelen tener una temperatura menor. Hay que asegurarse que el entorno tenga una temperatura constante y no existan humedades.

Capacidad de la vinoteca

Si piensas envejecer vinos, necesitas una vinoteca con mayor capacidad que si solo quieres usarla para servicio. Si deseas envejecer vinos, parte de tus botellas estarán varios años en la vinoteca, una vinoteca de 40-50 vinos no es de las más grandes pero te permite envejecer algunos. De ahí pasamos a las que van de 51 a 100 botellas. Si lo que quieres es solo conservar el vino para servir a una temperatura adecuada, según tu presupuesto y espacio tienes muchas opciones desde las más pequeñas (7-16 litros), tamaño medio o las grandes.

Vinotecas más vendidas en Amazon 2020

Una vinoteca silenciosa con sistema de enfriamiento termoeléctrico. Al ser tan silenciosa se puede poner en una habitación sin temor a que moleste.

Tiene 6 cajones metálicos extraíbles. En la zona inferior puedes almacenar 4 botellas abiertas. En la zona superior puedes suspender copas de vino.

Control de temperatura ajustable entre 10 y –18º C.

Puedes personalizar el espacio a tu gusto, por si además de vino introduces algún otra bebida (como botes), ya que los estantes son extraíbles.

Peso 14 kilogramos

Longitud 44.5 centímetros

Anchura 25.2 centímetros

Altura 64.5 centímetros

Altura45.9 centímetros

Climadiff es líder en vinotecas en Francia, ese modelo es para usar en espacios pequeños. Solo mide 48,5 x 43 x 51,5 cm y pesa 15.6 Kg, con capacidad para 16 botellas o 40 litros.

Vinoteca No Frost de instalación en columna

Capacidad para 24 botellas

Control electrónico de temperatura, de entre 5-22ºC.

Potencia nominal 85W

Ventilación interior

Puerta reversible

Panel touch control

Control digital

Iluminación por LED, Luz interior.

Peso 30 kilogramos

Longitud 59.2 centímetros

Anchura 55.5 centímetros

Completa vinoteca para conservar el vino en las mejores condiciones de humedad, aire y temperatura constante. Su interior amplio ofrece capacidad para 48 litros. El higrómetro integrado facilita el mantenimiento de la humedad ideal para guardar puros habanos.

Temperatura de almacenamiento constante con ajuste por grados entre 12 y 23º C. Compartimento superior entre 12 – 18º C.3

Una iluminación Led opcional se encarga de destacar los artículos guardados.

Esta vinoteca cuida el diseño exterior. Caja elegante con cuerpo estable color negro y puerta de cristal.

Eficiencia energética de clase B

Volumen: 48 L

Temperatura interior ajustable por grados

Compartimento superior: 13-23 °C

Compartimento inferior: 13-18 °C

Panel de control táctil

Humedad del aire regulable

Indicador digital de la temperatura interior para guardar cigarros individuales o en caja, así como botellas de vino.

Consumo eléctrico: 10 W

Alimentación: 220-240 V~ | 50/60 Hz

Esta nevera tiene un rango de temperatura de 11-18º, espacio par 12 botellas. Equipada con cinco estantes de acero inoxidables que se pueden extraer para ajustar el espacio. Puerta transparente para seleccionar el vino deseado antes de abrir la puerta.

Voltaje: 230 voltios

Potencia eléctrica: 70 vatios

Tipo de construcción: termoeléctrica

Peso: 10 kilos

Medidas: 65 de largo x 26 de ancho x 50 cm de alto

Vinoteca con pequeña capacidad y tamaño compacto. Temperatura regulable de 7 a 18 grados. Bandejas de acero inoxidable y tecnología Peltier,

Voltaje:230 voltios

Potencia eléctrica: 70vatios

Peso: 11 kilos

Medidas: largo 41 x ancho 51 cm x alto 27 cm

Esta nevera tiene un diseño atractivo y una gran capacidad hasta 24 botellas. Tiene luz LED interna y cristal con protección UV. Además pantalla de visualización digital y panel de mandos táctil. El rango de temperaturas es de 5º-18º.

Capacidad total: 66 litros

Eficiencia:A

Nivel de ruido: 42 dB

Estantes: 4

Peso: 23 kilos

Medidas: largo 44 cm x ancho 48 cm x alto 64.2 cm

La nevera Qlima modelo FWK 1608 es la solución ideal para conservar el vino. Su rango de temperaturas es de 8- 18 º C. Tamaño compacto ideal para espacios pequeños, caben 8 botellas de vino. Con luz interior y puerta de vidrio como las vinotecas más grandes.

Potencia: 70 W

Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz

Corriente: 0,55 A

Con ventilación interna

Para botellas Bordeaux estándar (750 ml): 8 botellas

Volumen interno total: 24 L

Eficiencia energética: B

Rango de temperatura: entre 8 y 18°C

Tipo de compresor: termo-eléctrico

Número de niveles de almacén: 4

Número de estantes: 3

Número de zonas: 1

Estantes cromados

Con luz interior

Controles electrónicos

Pantalla electrónica

Nivel de potencia acústica: 41 dB (A)

Clasificación de protección: IPX0





Versátil ideal para vino o para latas de refrescos. Tiene un rango de temperaturas regulable de 8 a 18 º C. Puerta de cristal con aplicaciones de acero inoxidable. Esquinas redondeadas. Iluminación interior blanca. Pantalla LCD para ajustar la temperatura.

• Capacidad: 24 litros

• Espacio para 8 botellas (0,75 litros) o 16 latas (0,33 litros)

• Puerta de cristal con aplicaciones de acero inoxidable

• 3 baldas de metal cromado

• Iluminación interior blanca

• Dirección de cierre de la puerta: a la derecha (no modificable)

• Rango de temperatura: 8 a 18 °C (46 a 65 °F)

• Pantalla LCD para mostrar y ajustar la temperatura interior

• Visualización de temperatura en ° C o ° F

• Nivel de ruido máx.: 41 dB

• Refrigeración: termoeléctrica (no contiene refrigerante)

• Bandeja de goteo para recoger el agua de condensación (se encuentra en la parte

inferior de la parte posterior del refrigerador)

• Consumo de energía: 70 W

• Fuente de alimentación: 220-240 V~ | 50 Hz

