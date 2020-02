Mejores disfraces de Carnaval para mujeres, (inspirados en series de televisión) 📺

Entre los mejores disfraces de Carnaval para mujer, est谩n los que se inspiran en series como The Handmaid’s Tale, La Casa de papel, o Juego de Tronos.

Si buscas ideas originales para Carnaval.隆Recurre a las series o al cine y ver谩s como se te ocurre m谩s de una! En otro art铆culo de Periodista Digital hablamos de los mejores disfraces para ni帽os. Hoy para mujeres.

Fechas del Carnaval 2020

驴Por qu茅 cambian las fechas del Carnaval cada a帽o?聽 En 2018 el Carnaval fue en febrero, al a帽o siguiente en 2019 fue en marzo, y de nuevo este 2020 ser谩 en febrero. Las fechas del Carnaval al igual que las de Semana Santa cambian cada a帽o por una raz贸n. Siguen ciclos lunares, se fijan en funci贸n de las de la Cuaresma.

Para averiguar estas fechas la Iglesia Cat贸lica sigue calendarios lunares y adem谩s otras reglas. Se buscan en calendarios lunares cuando es la primera luna llena tras el d铆a 20 de marzo (comienzo de la primavera). Los ciclos lunares var铆an cada a帽o, de ah铆 que cambien tanto las fechas.

La fecha del Domingo de Resurrecci贸n se fija siguiendo la regla, 芦el primer domingo siguiente a la primera luna llena, tras el Equinoccio de Primavera禄.

Este a帽o el Domingo de Resurrecci贸n es d铆a 12 de abril, y el Mi茅rcoles de Ceniza, (primer d铆a de Cuaresma), es el 26 de febrero. Precisamente con este mi茅rcoles se acaba el Carnaval, y tiene lugar famoso, 鈥楨ntierro de la Sardina鈥.

Las fechas de los carnavales 2020 son:

Jueves 鈥楲ardero鈥 en Catalu帽a 鈫 20 de febrero

Viernes de Carnaval 鈫 21 de febrero

S谩bado de Carnaval 鈫 22 de febrero

Domingo de Carnaval 鈫 23 de febrero

Lunes de Carnaval 鈫 24 de febrero

Martes de Carnaval 鈫 25 de febrero

芦Mi茅rcoles de Ceniza禄 鈫 26 de febrero

Mejores disfraces de Carnaval para mujer, (inspirados en series)

El primer disfraz de nuestra lista聽 el de 鈥楶ikachu鈥, es famoso por salir en series de televisi贸n, pel铆cula y videojuegos de Pok茅mon.

驴Cu谩ndo 鈥榥aci贸鈥 Pikachu? Dos a帽os antes del lanzamiento de Pok茅mon Rojo y Azul en Jap贸n, en Estados Unidos, se lanz贸 en Jap贸n Pok茅mon Red y Pok茅mon Green, en 1996. Fueron todo un 茅xito, especialmente entre el p煤blico infantil.

Handmaid’s Tale, la serie se basa en el libro del mismo nombre de Margaret Atwood publicado en 1985. La serie est谩 creada por Bruce Miller, y ha ganado m煤ltiples premios desde su primera temporada en 2017. Se desarrolla en un futuro dist贸pico, o una sociedad ficticia.

Tras una Segunda Guerra Civil Americana. La libertad de la mujer desaparece, en esta nueva sociedad, las mujeres f茅rtiles son 鈥榮irvientas鈥 y su 鈥榮ervidumbre鈥 es ser madres.

Los hombres las toman como concubinas para que les den hijos, la mujer es pr谩cticamente un objeto. No se les permite trabajar, tener posesiones o aprender a leer. Visten con este atuendo que se parece a c贸mo vest铆an las mujeres en zonas agr铆colas en Estados Unidos en 1860.

Las simp谩ticas Supenenas no se llaman igual en todos sitios

La聽 pelirroja, responsable e inteligente, es 鈥楶茅talo鈥 en Espa帽a, 鈫 en Estados Unidos es Blossom y en Hispanoam茅rica Bomb贸n.

La mas coquetea la rubita con ojos azules, en Espa帽a e Hispanoam茅rica es 鈥楤urbuja鈥欌啋Bubbles en Estados Unidos.

La morena de ojos verdes es C谩ctus en Espa帽a,聽 un poco alocada y gru帽ona, lo de la ternura no le gusta, para nada. En Hispanoam茅rica es ,鈫 Bellota y Buttercup en Estados Unidos.

La serie la crea Craig McCracken para la cadena Cartoon Network, comenz贸 a emitirse en EEUU en 1998.

La serie espa帽ola de 脕lex Pina producida por Atresmedia y Vancouver Media, fue todo un 茅xito en la primavera del 2017. Un profesor, re煤ne a un grupo de personas con pasado delictivo, para organizar un gran robo. Se trata de entrar en la Casa de la Moneda y fabricar billetes. Logr贸 el Premio Emmy Internacional en la categor铆a de 鈥榤ejor drama鈥.

El rodaje de la tercera temporada de 鈥La Casa de papel鈥,聽 comenz贸 en octubre del pasado a帽o, y se espera el estreno durante el 2019. El disfraz consiste en un mono naranja y una m谩scara que se inspira en la cara del gran Salvador Dal铆.

Generaciones han crecido viendo los Simpson, es la serie de comedias m谩s larga emitida hasta la fecha en Estados Unidos. El primer episodio all铆 fue el 17 de diciembre e 1989. Su creador Matt Groening pens贸 en una familia disfuncional y as铆 surgieron Homer el padre, Marge la madre, Bart, Maggie y Lisa los hijos.

La serie lleg贸 a Espa帽a en enero de 1991 se emiti贸 en TVE 1, luego pas贸 a la 2 donde vimos las tres temporadas siguientes. M谩s tarde fue a Antena 3. Si hay algo que caracteriza a Marge Simpson es su peinado tipo colmena de color azul. Matt Groening se inspir贸 en la pel铆cula 鈥楲a novia de Frankenstein鈥 de 1935 y en Margaret Groening, su madre.

Scooby-Doo, es la serie de dibujos animados m谩s antigua de esta lista. Apareci贸 por primera vez en 1969. Scooby Doo era un perro Gran Dan茅s cobarde y glot贸n pero de buen car谩cter. Viajaba junto a sus cuatro amigos, la pandilla Mystery Inc en una camioneta. Shaggy era el perezoso, Fred el guapo, Daphne la pelirroja la dulce y coqueta y Velma la inteligente.

La temporada final de la serie Juego de tronos se estrenar谩 en 2019, parece ser谩 dentro de los primeros seis meses. Esta serie est谩 basada聽 en las novelas de 鈥楥anci贸n de hielo y fuego鈥 de George R.R. Martin, la serie, es seguida en m谩s de 50 pa铆ses y tiene m谩s de 47 premios Emmy. Las audiencias de esta serie baten r茅cords, en Estados Unidos ha logrado episodios con 12.1聽 millones de personas frente al televisor.

Daenerys es uno de los personajes femeninos m谩s populares de la serie Game of thrones. Ella y su hermano son los dos 煤ltimos supervivientes de la casa Targaryen.

En la serie Daenerys depende de su hermano Viserys, se ve obligada a casarse para que su hermano logre reunir un ej茅rcito. Pero Daenerys lograr谩 eludir el yugo de su hermano y se convertir谩 en la heredera de la dinast铆a Targaryen. El disfraz incluye vestido y cintur贸n, ver en Amazon.

Serie de fantas铆a y drama que sorprende por su argumento. La trama y personajes se inspiran en cuentos de hadas y tambi茅n en personajes de Disney. Siete temporadas desde el 2011 al 2017. Enganch贸 a millones de personas, pero especialmente a un p煤blico adolescente.

Regina Mills en la serie la vemos en dos papeles, como alcaldesa del pueblo Storybrooke, y tambi茅n como Reina malvada. Es la peor enemiga de la protagonista Emma Swan. El disfraz es 100% de poli茅ster con escote el谩stico en la espalda, y cuello r铆gido con encaje.

La serie original de Netflix m谩s vista en la plataforma. Se basa en las memorias de Piper Kerman sobre sus experiencias en una prisi贸n federal. Se estren贸 en Netflix en el 2013, en el 2019 se lanzar谩 la s茅ptima temporada. Ha logrado 4 premios Emmy y 16 nominaciones.

En Espa帽a tenemos una serie llamada Vis a Vis, que tiene similitudes con Orange is the new black, aunque la trama es distinta. El mono naranja caracter铆stico de las prisiones norteamericanas, se usa por lo intenso de su color. Es ropa f谩cilmente visible, algo que en un entorno carcelario es vital para evitar fugas.

A las personas que hoy tienen de cincuenta en adelante, este disfraz les traer谩 recuerdo. La serie de dibujos animados. 鈥楲os Picapiedra鈥 comenz贸 su emisi贸n en Espa帽a en 1960. Contaba la vida de dos familias de clase media americana. La de Pedro Picapiedra y la de su amigo Pablo M谩rmol.

Viv铆an en la ciudad de Rocadura y su modo de vida se parec铆a mucho al de aquellos a帽os 60, pero usando los medios de la 茅poca. Ten铆an coches, despertadores y televisi贸n, y un dinosaurio como mascota..

The Flintstones como se llamaba en Estados Unidos, estaba producida por de Hanna-Barbera, y se emiti贸 originalmente para la cadena ABC-TV en horario estelar de 1960-1966. Nominada a los premios Emmy en 1961, la serie marc贸 un hito en la historia de la animaci贸n.

