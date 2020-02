Una de las mejores tablets que puedes encontrar en Amazon por menos de 100 € es la Fire HD8, 8 pulgadas y hasta 10 horas de batería. Podrás descargar vídeos de Amazon Prime o Netflix si tienes activas estas suscripciones con calidad HD.

Si tienes que hacer un regalo o buscas una tablet para niños, ¡echa un vistazo a estos modelos. En Periodista Digital buscamos los mejores chollos de la red a diario para ti

3 claves para acertar al comprar una tablet

La venta de tablets en el mundo descendió en un 8,5% el primer trimestre del 2017, mientras que por otro lado crecían los phablets o smartphones que ofrecen tamaños de pantalla cada vez mayores.

El descenso en ventas ha repercutido en el precio y hoy podemos encontrar tablets interesantes por menos de 100 euros. Hay algunas claves par acertar por ejemplo:

El tamaño

¿Que tamaño me interesa? Las tablets tienen tamaños desde las 6 pulgadas a las 18.4 pulgadas del Galaxy View de Samsung, la pantalla Full HD más grande del mercado.

Las tablets con pantalla de 7 pulgadas son ligeras y fáciles de llevar a cualquier lugar, sin embargo existen móviles con tamaños de 6,4 pulgadas como el Samsung Galaxy Note 9, que reúnen las características de una tablet y mayores prestaciones.

Motivo principal del descenso de ventas de las tablets, En estos tamaños pequeños vale la pena plantearse, ¿me conviene más un móvil con pantalla grande (phablet) o una tablet pequeña? Si buscamos tamaños mayores de pantallas dejamos atrás las phablets y tenemos que buscar tablets.

El uso

¿Busco una tableta para uso básico en casa, para el trabajo o para jugar? Para un uso doméstico general como navegar por Internet, escuchar música, o ver vídeos de Youtube, no hace falta demasiadas prestaciones. La gran mayoría de tablets se adaptarán a este perfil de uso y puedes encontrar muchas ofertas.

Si es para uso en el trabajo, lo ideal son tamaños de al menos 9 pulgadas y un funcionamiento ágil que nos ofrezca buenas prestaciones. Modelos como el iPad Air, el Google Nexus 9 o las tablets de Samsung con tamaños de 9,7 pulgadas.

La pantalla aumenta y el precio también, estos modelos suelen estar en una franja de entre 180-220 euros.Si es para jugar, apostar por una tablet Apple puede ser la mejor opción, como el iPad Air 2. Te ofrece una buena relación precio calidad, el modelo de 16GB lo puedes encontrar desde 280 euros.

Si es para niños: no hay pequeño que se resista al encanto de tener una tablet. Si piensas en regalar alguna ten en cuenta: el tamaño, el precio y a durabilidad. Un tamaño que no sea muy grande ya que sus manos son pequeñas, una de 7 pulgadas puede ser una buena elección.

Que sea resistente, hay tablets pensadas para niños que van protegidas con goma para evitar la rotura, tiene controles parentales y una interfaz pensada para niños.

El precio: no inviertas mucho en una tablet si es para un niño. Una por menos de 100 euros es la mejor opción, todos sabemos ‘el trote’ que un niño puede darle a cualquier juguete y por mucho que les digas usarán la tablet como un juguete.

7 tablets por menos de 100 euros que puedes encontrar en Amazon

El teléfono más vendido en Amazon, el Xiaomi Note 8 Pro tiene 6.5 pulgadas, esta tablet tiene 7, y además doble SIM. Si hace unos años era difícil de creer que usaríamos teléfonos tan grandes, hoy es una realidad. Si en algún momento lo necesitas esta tablet te sirve como teléfono al poder incorporar tu tarjeta SIM.

Peso del producto

862 g

862 g Dimensiones del paquete

26,6 x 18,6 x 5,8 cm

26,6 x 18,6 x 5,8 cm Dimensión de la pantalla

10 pulgadas

10 pulgadas Fabricante del procesador

AMD

AMD Tipo de procesador

MTK 8121

MTK 8121 Velocidad del procesador

1.30 GHz

1.30 GHz Número de procesadores

4

4 Capacidad de la memoria RAM

64 GB

64 GB Tipo de memoria del ordenador

DDR DRAM

DDR DRAM Capacidad del disco duro

64 GB

64 GB Interfaz del disco duro

USB 2.0/3.0

USB 2.0/3.0 Tipo de conectividad

Wi-Fi, Cellular, Bluetooth

Wi-Fi, Cellular, Bluetooth Resolución de la cámara web frontal

2 Mp

Salió a la venta en septiembre del 2018 y pronto se convirtió en todo un éxito. Tiene muy buenas valoraciones, obtiene una nota de 4 sobre 5. Viene con pantalla táctil de 8 pulgadas con una resolución de 1280×800 píxeles con una densidad de píxeles de 189 píxeles por pulgada (ppi).

La tableta Amazon Fire HD 8 (2018) se lanzó en septiembre de 2018. La tableta viene con una pantalla táctil de 8.00 pulgadas

Pantalla de 8.00 pulgadas (1280×800)

Procesador de cuatro núcleos a 1.3 GHz

Cámara frontal 2MP

RAM1. 5GB

SO Android 7.1.2

Almacenamiento 16 GB

Cámara trasera

Con una valoración de 4.7 sobre 5, esta tableta tiene una gran relación calidad precio, viene con Android 9.0, GPS y ranura para tarjeta. Además tiene Bluetooth y cámara HD.

Peso del producto

848 g

848 g Dimensiones del producto

15 x 8 x 3 cm

15 x 8 x 3 cm Dimensión de la pantalla

10.10 pulgadas

10.10 pulgadas Máxima resolución de pantalla

1080p Full HD lines_per_inch

1080p Full HD lines_per_inch Fabricante del procesador

AMD

AMD Tipo de procesador

8032

8032 Velocidad del procesador

1.30 GHz

1.30 GHz Número de procesadores

4

4 Capacidad de la memoria RAM

64 GB

64 GB Tipo de memoria del ordenador

DDR3 SDRAM

DDR3 SDRAM Capacidad del disco duro

64 GB

64 GB Descripción del disco duro

HDD 4200 rpm

Más de 800 personas han valorado positivamente este tablet, viene con un procesador de 4 núcleos con 4 GB de RAM + 64 GB de memoria

• Sistema: Android 9.0

• Procesador: Quad -Core 1.3GHz

Tamaño de la pantalla: 10.1 pulgadas

• Resolución: 800 × 1280 píxeles

Memoria:

• RAM: 4 GB

• ROM: 64 GB

• Tarjeta de memoria: ampliable hasta 128G

Cámara

• Cámara de inversión: 5.0MP

• Cámara frontal: 2.0MP

WIFI / Bluetooth

• Bluetooth: 4.0

• WIFI: IEEE 802.11 b / g / n

Fuente de alimentación

• Batería: 5000mAh /3.7V

• Cargador: 5 V / 2A

•la vida media de la batería en modo de espera (en horas): 72 horas

• Batería de litio: Batería contenida en el equipo

• Tiempo de recarga de la batería: 2.5 horas.

Dimensión

• Dimensiones del producto: 240.2 x 170.2 x 9.2 mm

• Peso del producto: 468 g

LNMBBS Android 9.0 3G/WiFi Tablet de 10.1″ , la nueva interfaz y la operación conveniente le brindarán una excelente experiencia de uso.

Rendimiento superior y memoria expandida

• Sistema operativo: Android 9.0

• RAM: 4GB;

• ROM: 64GB;

• Tipo de batería: Batería de polímero de ión de litio, 3.7 V / 5000 mAh

• Socket de tarjeta de memoria: Memoria externa, Soporte SDHC / SDXC

• Adaptador de corriente: 5V / 2A

• Cable de datos USB: Conectar a PC

Pantalla IPS clara y grande

• Resolución de pantalla: 800 * 1280

• Pantalla: Pantalla táctil IPS de 10 pulgadas

• Sensor: Sensor de aceleración de gravedad incorporado

• Cámara: 2.0MP delantera / 5.0MP trasera.

Lenovo presenta una tablet de 7 pulgadas convertible en Pc con capacidad de disco duro de 8GB y sistema operativo Android 5.0. Incorpora sonido Audio Dolby. Su pantalla IPS ofrece colores más nítidos, lleva cámara frontal para disfrutar haciendo selfies y cámara trasera de 2 MP par crear fotos´y vídeos.

Pantalla de 7″, con una resolución de 1024 x 600 píxeles y tecnología IPC LCD

Cámara principal de 2 MP, cámara frontal de 0,3 MP y grabación de video de 720p a 30fps

Memoria RAM de 1 GB y capacidad de almacenamiento de 8 GB

Incluye el sistema operativo Android 5.0 Lollipop

Multitáctil

Wifi, b, g, n

Bluetooth 4.0

Una de las mejores opciones en precio-calidad, con procesador Android 4.4 Allwinner, tiene un funcionamiento fluido, la tableta ideal para que el niño pueda aprender.

Protección: Para evitar el riesgo de la tableta en los arañazos y el polvo, etc, hay un envoltorio de silicona suave a los niños a tener más y más feliz bajo control después de los padres, por ejemplo, juegos educativos y videos.

La pantalla puede proteger los ojos del niño: notable 7 «pantalla HD, 5 pantalla táctil capacitiva, IPS Display HD 1024 * 600 pxs, Ofrece contenido claro, por lo que es una experiencia agradable para ver, jugar o jugar.

Pantalla de 7 pulgadas para las manos de los niños también son el tamaño correcto, incorporado en numerosas aplicaciones de aplicaciones, juegos, videos y Ebook para animar a los niños a aprender antes de jugar.

El wifi integrado 802.11b / g / n, dos cámaras, 0.3MP delantero / 0.3MP posterior, entonces los niños puede tomar la imagen para sí mismos. Memoria: 512 MB DDR3 / RAM, 8GB / ROM, Posibilidad de aumentar la memoria interna añadiendo una tarjeta Micro SD (hasta 32GB).

Procesador Android 4.4 Allwinner A33 (1.5GHz), Quad-Core, la tableta funciona a alta velocidad. Puede navegar por la web, YouTube y otros sitios de video sin preocuparse.

Portátiles, notebooks o Chromebook al mejor precio

Ordenadores All in One, para gaming o los convertibles 2 en 1. En Amazon encontrar lo que buscas al mejor precio es fácil. Todos los días tienes ofertas, así que ese ordenador que necesitas puedes encontrarlo con descuento.

Puedes buscar filtrando por características como tamaño de la pantalla, si deseas que con procesador Intel HD, AMD, el tipo de formato, Ultrabook, Convertible 2 en 1, Chromebook. En Amazon tienes las marcas mejor valoradas como MSI, Asus, o Lenovo. Si tienes en mente comprar un ordenador portátil echa un vistazo antes a las ofertas de Amazon, ¡los precios no tiene competencia!

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 100 millones.

Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video. El primer mes es de prueba gratis, luego son 36 € al año o 3.99 € al mes