Amazon tiene productos reacondicionados en todas sus secciones: informática, electrónica, videojuegos o moda.

Un producto reacondicionado es aquel que ha sido devuelto por un cliente por varios motivos: por ejemplo, el embalaje ha sido dañado, el cliente ha recibido y probado el artículo, pero no le convence y lo ha devuelto.

En realidad está nuevo pero al haber sido usado (aún por poco tiempo), Amazon no puede venderlo como nuevos. Los revisa, y si están en buenas condiciones los pone de nuevo a la venta.

El precio será inferior pero con las garantías que ofrece Amazon. Si buscas superchollos en la sección de productos reacondicionados los vas a encontrar con descuentos muy interesantes. En Periodistas Digital te contamos algunos ejemplos.

Tipos de productos reacondicionados en Amazon

Si un producto que ha sido devuelto a Amazon es revisado y no funciona, no sale a la venta, pero si un producto ha sido devuelto por varios motivos: —la caja se ha dañado durante el transporte o en el almacén y el cliente lo ha desechado, o si ha llegado bien pero el cliente no ha quedado satisfecho y ha ejecutado su opción de devolución—, Amazon lo revisa y si considera está en buen estado lo saca a la venta.

¿Cómo evalúa Amazon estos productos?

Se fija en el estado físico y su funcionamiento: los clasifica como 2ª mano reacondicionados pero hay varias categorías:

Producto nuevo : se vende como reacondicionado ‘nuevo’ aquel producto que no ha sido abierto pero la caja está dañada.

: se vende como reacondicionado ‘nuevo’ aquel producto que no ha sido abierto pero la caja está dañada. Producto ‘como nuevo’ : en este apartado se venden productos que están en perfecto estado pero debido al estado de la caja (que puede estar muy dañada), no cumple los estándares que Amazon considera óptimos para ser clasificado en el apartado anterior de ‘productos nuevos’.

: en este apartado se venden productos que están en perfecto estado pero debido al estado de la caja (que puede estar muy dañada), no cumple los estándares que Amazon considera óptimos para ser clasificado en el apartado anterior de ‘productos nuevos’. Productos ‘Muy buen estado’ : describe productos que han sido evaluados y probados, funcionan correctamente pero tienen defectos estéticos. Por ejemplo pequeñas mancha o leves signos de haber sido usados. Pueden faltar accesorios pero poco importantes. En estos casos Amazon suele sustituir el embalaje original por otro para protegerlo mejor.

: describe productos que han sido evaluados y probados, funcionan correctamente pero tienen defectos estéticos. Por ejemplo pequeñas mancha o leves signos de haber sido usados. Pueden faltar accesorios pero poco importantes. En estos casos Amazon suele sustituir el embalaje original por otro para protegerlo mejor. Productos ‘ Buen estado’ : se ha comprobado y evaluado y ha pasado el examen de Amazon, pero tiene defectos como en el apartado anterior, pero son más evidentes (si en el anterior eran leves en este caso pueden ser más visibles).

: se ha comprobado y evaluado y ha pasado el examen de Amazon, pero tiene defectos como en el apartado anterior, pero son más evidentes (si en el anterior eran leves en este caso pueden ser más visibles). Producto Aceptable: tiene imperfecciones estéticas más graves en el montaje (es decir puede ser que algún accesorio está dañado)

¿Se pueden devolver los productos reacondicionados?

Un respuesta importante ya que hasta cierto punto algo reacondicionado nos provoca cierta desconfianza. Si, se pueden devolver estos productos, sigue vigente la política de devoluciones de Amazon. A diferencia de otros lugares que si compras un producto reacondicionado te pone mil pegas para devolverlo, en Amazon esto no ocurre. Los productos reacondicionados son buscados, ¡por algo será!

¿Tienen garantía del fabricante estos productos?

En este caso la respuesta es no en general. Salvo alguno que no haya sido abierto. Muchos de estos productos se han usado, aunque sea poco tiempo y ya no se acogen a la garantía del fabricante. Sin embargo si tienes algún problema, y el producto está defectuoso tienes hasta dos años de plazo para devolverlo desde la fecha de recepción.

Ejemplo de productos reacondicionados de Amazon

El iPhone 8 se lanzó en 2017, tuvo tan buena acogida que dos años después Apple los sigue vendiendo, como una alternativa más económica.

El iPhone 8 de Apple usa una pantalla LCD en lugar de OLED y la cámara es menos avanzada, pero todavía toma fotos fantásticas junto con video 4K, y el procesador A11 Bionic es lo suficientemente rápido como para resistir bien en los próximos años.

Pantalla de 4.70 pulgadas (750×1334)

Procesador Apple A11 Bionic

Cámara frontal 7MP

Cámara trasera 12MP

RAM 2GB

Almacenamiento 64 GB

Capacidad de la batería 1821 mAh

OS iOS 11

Peso del producto

998 g

998 g Dimensiones del paquete

30 x 20 x 10 cm

30 x 20 x 10 cm Fabricante del procesador

Intel

Intel Tipo de procesador

Core i7

Core i7 Velocidad del procesador

2.20 GHz

2.20 GHz Número de procesadores

1

1 Capacidad de la memoria RAM

8 GB

8 GB Tipo de memoria del ordenador

DDR SDRAM

DDR SDRAM Capacidad del disco duro

250 GB

250 GB Interfaz del disco duro

Serial ATA

Serial ATA Plataforma de Hardware

Mac

Mac Sistema operativo

macOS 10.13 High Sierra

Aspiradora escoba sin cable Air Force Serenity: la más silenciosa de Rowenta.

Air Force Serenity es una potente y eficiente aspiradora escoba sin cable que combina el silencio extremo de la tecnología Anti-Ruidos con una limpieza de alto rendimiento.

Esta herramienta de limpieza ultramoderna está dotada de un cabezal de aspiración Delta con cepillo motorizado activo y de una avanzada tecnología ciclónica que ofrece unos resultados duraderos. Todo esto con la excepcional comodidad que supone limpiar con una aspiradora sin cable.

Concebido para llegar a cualquier rincón o recoveco, su cabezal de aspiración con tecnología Delta de alto rendimiento.

Con una gran autonomía de hasta 1 hora y 10 minutos a mínima potencia, lo que permite disfrutar de suficiente batería para realizar sesiones de limpieza más intensivas.

Disfruta de una higiene y una filtración sobresalientes gracias a su ingenioso sistema de doble filtro, uno antes y otro después del motor, que le permiten capturar el 99,9 % de las partículas (reemisión de polvo <0,1%).

Dispone de una pantalla de 14,1 pulgadas TN LCD y una resolución de 1366×768. Dispondrás de un brillo, contraste, color y gráficos de calidad.

Su tamaño y ligereza te permitirá llevarlo donde quieras, tiene un peso de 1,25 kilos.

Posee Wifi y Bluetooth, Además, integra entradas para auriculares, USB 3.0, USB 2.0 y Mini HDMI para poder conectar tus dispositivos

Con una batería de 10.000 mAh te permitirá disfrutar de horas de autonomía con una sola carga.

Posee 4GB de Memoria RAM y 64GB de Memoria Interna. Podrás navegar de forma fluida y disfrutar de una gran capacidad de almacenamiento.

Autonomía: 150 minutos.

Rendimiento extremo gracias a su potente cepillo motorizado activo.

Aspira y friega a la vez gracias a su mopa de microfibra lavable.

Vuelve a la base de carga automáticamente.

Cepillo central giratorio.

Tiempo de carga: 6 horas.

Cepillos laterales para llegar a todas las esquinas.

Nivel de ruido: 65 dB.

Gran angular, de 180º de día y de noche, vigilancia con vídeo en directo y visión nocturna con alcance de hasta 4,5 metros.

Las alertas inteligentes analizan el movimiento para que recibas únicamente avisos relevantes.

Si está activada la función Ubicación inteligente, detecta automáticamente cuándo entras y sales de la casa.

Puedes confiar en la seguridad de tus grabaciones. Cada cámara de seguridad Circle tiene firma digital y se suministra con 24 horas gratis de almacenamiento con cifrado AES de dos capas y 256 bits, en tu espacio privado y seguro en la nube.

Cifrado similar al de los bancos. Todo el material grabado se transfiere de forma segura usando los protocolos de seguridad estándar más recientes (TLS 1.2 y posteriores). El material también se almacena con un cifrado de doble capa (AES 256), para mayor protección.

La cámara D3100, es fácil de usar. Tanto si el momento requiere un retrato familiar o una toma nítida de niños corriendo. El Modo de guía le muestra cómo tomar fotos impresionantes en un tiempo récord

Montura Nikon F (con contactos AF)

Ángulo de visión efectivo

Aproximadamente 1,5 veces la distancia focal del objetivo (formato DX de Nikon)

Sensor de imagen

sensor CMOS de 23,1 x 15,4 mm

Píxeles efectivos

14,2 millones de píxeles

Píxeles totales

14,8 millones de píxeles

Sistema de reducción de polvo

Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (se requiere el software opcional Capture NX-D)

Tamaño de imagen (píxeles)

4.608 x 3.072 (G); 3.456 × 2.304 (M); 2.304 × 1.536 (P)

Almacenamiento – Formato de archivo

NEF (RAW comprimido); JPEG: Compatible con línea de base JPEG con compresión buena (aprox. 1: 4), normal (aprox. 1: 8) o básica (aprox. 1: 16); es posible la grabación simultánea de archivos RAW comprimidos y de imágenes JPEG buenas

Soportes

tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC, SDXC y Eye-Fi

Sistema Picture Control

Se puede seleccionar entre Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Paisaje y Retrato. Es posible modificar el Picture Control seleccionado

Visor

Visor réflex de objetivo único con pentaespejo al nivel del ojo

Cobertura del fotograma

Aprox. 95% (horizontal) y 95% (vertical)

Apple iPhone XS se lanzó en septiembre de 2018. El teléfono viene con una pantalla táctil de 5.80 pulgadas con una resolución de 1125×2436 píxeles con una densidad de píxeles de 458 píxeles por pulgada (ppi)

Pantalla de 5.80 pulgadas (1125×2436)

Procesador Apple A12 Bionic

Cámara frontal 7MP

Cámara trasera 12MP + 12MP

Almacenamiento 256 GB

OS iOS 12

Resistencia al agua y el polvo IP68.

Más productos reacondicionados de Amazon desde este enlace.

Compra con todas las garantías en Amazon

Si sueles comprar online seguro conoces Amazon, es la mayor tienda de Internet con millones de productos, en 2018 Amazon abrió en Illescas su mayor centro logístico en España con nada menos que 100.000 m². Encontrar lo que buscas de manera cómoda y al mejor precio es la gran baza de Amazon por eso no para de crecer.

A la hora de comprar, el precio es un gran atractivo pero la garantía también. En Amazon sabes que como consumidor estarás protegido. Si tu compra no te satisface la devuelves, pides otro artículo o un reembolso.

En muchas tiendas físicas el periodo de devolución es solo de 15 días, sin embargo en Amazon es de 30 días. Te da tiempo perfectamente a probar un artículo, si luego no te convence (aunque funcione correctamente) lo puedes devolver. Estos artículos precisamente son los que luego Amazon revisa y si están bien los vende como 2ª mano reacondicionados.

Muchos de estos productos están disponible en opción entrega en un día para que los tengas en casa lo antes posible. La entrega en un día vale 5,99 euros por envío, salvo si eres cliente Prime es gratis.