El purificador de aire Pro Breeze con filtro HEPA y carbón activado, arrasa en Amazon, por su buena relación calidad precio, Levoit y Rowenta Intense Pure son otras marcas bien valoradas.

¿Son eficaces los purificadores de aire?, ¿qué es mejor un purificador de aire o un deshumidificador?

Personas con alergias son las que más buscan este tipo de electrodomésticos, hay distintos tipos y no todos funcionan igual. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de aire acondicionado, hoy sobre los purificadores de aire.

¿Cómo funciona purificador de aire?

Un purificador o depurador de aire se encarga de filtrar y eliminar partículas de aire de un tamaño de 0.3 micras, esto incluye polen, esporas de moho y otras partículas. ¿Significa esto que por tener un purificador de aire ya no tendrás que limpiar el polvo?

Desgraciadamente no es así, elimina un porcentaje de polvo de aire, pero no se trata de un ‘aspirador’ vaya a eliminar el 100% de polvo u olores de una vivienda. El purificador si filtra hasta un 99,97% de partículas de un tamaño determinado, pero si son de un tamaño mayor no.

Los purificadores tienen filtros como el HEPA o acumulador de partículas de alta eficiencia que están diseñador para eliminar partículas de hasta 0,3 micras, como las esporas de moho, polen, caspa de mascotas, partículas finas de polvo.

Muchos tiene ‘pre filtros’ diseñados para captar moléculas más grandes y que solo pasen a filtro HEPA las más que son más pequeñas. El funcionamiento dependen del tipo de purificador.

Tipos de purificadores de aire

Los de carbón activo

Son los más eficaces, ideales para retener contaminantes como el humo, productos químicos, gases y olores. Sin embargo no son tan eficaces para luchar contra alérgenos. Deben incorporar filtro HEPA para que puedan retener las partículas de menor tamaño.

Los de filtros

Los más comunes, llevan varios filtros que atraen las partículas de aire eliminándolas del ambiente. Incorporan filtros HEPA capaces de neutralizar partículas muy pequeñas.

Luz ultravioleta

Este tipo de purificadores son muy específicos ya que esterilizan microbios y bacterias pero en cambio no actúan contra olores .

Por iones

Los purificadores iónicos crean un campo eléctrico que se combina con las partículas del ambiente que caen al suelo limpiando el aire. Es eficaz para eliminar malos olores, polvo y humos, pero no lleva filtros por lo que no es eficaz contra alérgenos, salvo que sea un modelo que disponga de este tipo de filtros.

¿Qué es mejor un purificador de aire o un deshumidificador?

Las funciones de ambos electrodomésticos son distintas. Un deshumidificador ayuda a regular el nivel de humedad en una vivienda, que debe estar según la Agencia de protección ambiental EPA entre el 30% al 50% en el interior de las casas.

Cuanto más calor hace habrá más humedad, y menos cuanto más frío hace en el exterior). En el caso del deshumidificador actúa reduciendo los niveles de humedad, si fuera un humidificador lo que haría es aumentar los niveles de humedad (como en un invernadero por ejemplo).

Si en una vivienda existe una humedad alta esto puede afectar a personas con enfermedades respiratorias, también a quien sufre alergia y a niños y personas mayores. El deshumidificador trabaja para regular precisamente este exceso de humedad.

Un purificador como su nombre indica lo que hace es filtrar el aire para eliminar partículas de un tamaño determinado pero su función no es regular la humedad ambiental.

Purificadores de aire más vendidos en Amazon

El purificador de aire HEPA para escritorio Pro Breeze está diseñado específicamente para crear una zona de aire filtrado limpio alrededor. En Amazon obtiene una valoración de 4.3 sobre 5.

Utiliza un filtro HEPA multicapa para capturar hasta un 99,97 % de las partículas y un generador de iones negativos para combatir los malos olores.

Produce moléculas de iones negativos que se unen y adhieren a los iones positivos no deseados. Estos iones negativos neutralizan y esterilizan los contaminantes del aire, creando un a

Ratio CADR de 11,9 m³/hr

Neutraliza el 99,97 % de Polvo, Alérgenos y Bacterias

Prefiltro de Varias Etapas & Filtro HEPA

Generador de Iones Negativos Incorporado

Función Luz de Noche

USB & Alimentación Principal

Un purificador con verdadera tecnología HEPA. Filtra, el 99.97% de polvo, humo, olores y caspa de mascotas. Este purificador de aire filtra partículas tan pequeñas como 0,3 micras y filtra la contaminación del aire de PM 2,5 (tasa de contaminación) para ayudar a mejorar la salud. Perfeccione para los dueños del animal doméstico, los bebés, los niños, los mayores, o para cualquier persona que desea mejorar calidad del aire.

3 NIVELES DE FILTRACIÓN: Ideal para personas que sufren de alergias, congestión nasal; Filtros de HEPA y de carbón activado reducen los olores de las mascotas, humos de cigarrillo y cocina en sus espacios habitables.

3 ajustes de velocidad, Bajo, Medio y Alto, ofrecen opciones para diversas condiciones. Está equipado con funciones de iluminación nocturna con 2 ajustes de brillo. Este purificador de aire también opera silenciosamente durante la noche

Su tamaño único (y diseño contemporáneo) lo hace perfecto para caber en cualquier pequeño espacio. Es ideal para las habitaciones del tamaño pequeño y oficinas

Los filtros HEPA, son tan efectivos que por lo menos filtran el 99,97% de las partículas de 0,3 μm o con un tamaño superior en la primera pasada. El aire se vuelve tan limpio que puede ayudar a aliviar las alergias y los

síntomas del asma.

Alta tasa de suministro de aire limpio (CADR): 260

Monitoreo de AQI en tiempo real

Control remoto gracias a la app de Mi Home

Mi Air Purifier 2H es capaz de enviar poderosas ráfagas de aire a todos los rincones de la habitación.Está inspirado en los motores de los aviones y gracias a su sistema de presión aerodinámica.

Zona de acción de 30 m²

Hasta un 99,95% de contaminación filtrada

Cuatro niveles de filtración: pre-filtro (polvo, pelo humano y de animal), filtro de carbón activo (olores, humos), filtro de alta eficiencia (polvo fino, polen, los ácaros, alérgenos), filtro Nano Captur (formaldehído)

Sistema Inteligente: detección automática de la contaminación y varía la velocidad para adaptarse

Comodidad de uso: modo noche, temporizador, luz ambiental ajustable, indicadores de cambio de filtro.

Uno de los modelos con más demanda en Amazon. Con 4 capas de filtros: primer filtro, otro HEPA, otro de carbón activado y otro de algodón. Filtra partículas pequeñas de hasta micras y PM2.5 Contaminación atmosférica.

Muy silencioso, tan solo 20 dB, purifica el aire 360º. Tamaño compacto.

Su diseño permite agregar aceites esenciales para aromatizar el ambiente.

Indicador de reemplazo de filtro, cada uno se puede usar 2.000 horas

De tamaño pequeño, pero muy funcional. Este purificador de aire cumple con todos los requisitos más buscados. Con filtro HEPA, y también de carbón activado. Filtra hasta el 99,97% de alérgenos, esporas, polen. Partículas tan pequeñas de hasta 0.3 micrones.

Tres niveles de filtración, bajo, medio y alto. Portátil, al ser compacto puedes llevarlo contigo donde lo necesites. Con botón recordatorio de filtro. Alimentación: AC 220-240V, 50/60Hz Potencia Nominal: 35W Alcance Efectivo: 15 m² (161 ft²) Peso: 4,8 kg (2,2 lb) Condiciones de Funcionamiento: Temperatura: -100℃~400℃ (14℉~104℉) Nivel de Ruido: ≤ 54dB



Purificación excelente para habitaciones de hasta 95 m2.

Tecnología de sensores profesional aerasense El filtro avanzado nanoprotect ofrece una protección completa El modo especial al automático elimina eficazmente los alérgenos Modo de suspensión ultrasilencioso de sólo 33 db Elimina partículas ultrafinas de hasta 0.02μm Filtra polvo fino (PM2.5) > 99% (1 hora)% Utiliza la aplicación de Mi Home para controlar el purificador de aire. Comprueba los cambios en la calidad del aire de la habitación en tiempo real,



Purificador de aire adecuado para estancias grandes, CADR 170 m3/h, ionizador que libera iones en el aire filtrado, que se unen a partículas tales como humo, polvo o polen, para formar partículas más grandes que el filtro puede atrapar con más facilidad..

Elimina hasta el 99% de las partículas en el aire, de tamaño hasta 2 micras gracias al doble nivel de filtrado: tipo HEPA de larga duración + prefiltro lavable; indicador luminoso de estado del filtro Funcionamiento silencioso, nivel de sonido 56 db; modo ahorro de energía, permite su uso por la noche Temporizador hasta 8 horas, tres velocidades y modo automático Potencia: 65 W, bajo consumo de energía Sensor de calidad del aire; capacidad de filtrado de aire: polvo: 110; humo: 110; polen: 110



Con 5 etapas de filtración, es capaz de facturar hasta el 99,97% del polen, polvo, moho, olores y otras bacterias.

Genera iones negativos, de forma sencilla. Tiene 3 velocidades. Tasa de producción de aire limpio (CADR) de 218m³/h Generador de iones negativos Adecuado para habitaciones de hasta 40 m²



