Campanas extractoras más vendidas en Amazon

Cata modelo TF 2003 GBK, o la empotrada a techo de KKT KOLBE son dos de las campanas extractoras más vendidas de Amazon

Una campana extractora te ayudará a mantener la cocina más limpia, ya que gracias a su ventilador y sus filtros, atrapan la grasa en suspensión menos suciedad y olores.

¿Tienes dudas de qué campana extractora extractora elegir? En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las placas vitrocerámicas vs las de inducción. Hoy, te contamos varias claves para elegir una campana extractora, y modelos que triunfan en Amazon.

¿Cómo escoger campana extractora?

Una campana extractora es una inversión a largo plazo ya que la usaremos durante años, otros electrodomésticos podemos cambiarlos cada 8 años, pero las campanas a menudo no se cambian salvo que reformes la cocina. Hay distintos tipos de campanas, revisamos las más comunes.

Campanas empotradas

Este tipo están incorporados a uno de los muebles superiores sobre la placa de cocina. Son una buena opción si tienes poco espacio. Son adecuadas para cocinas estándar o estrecha, suele medir entre 52-60 cm.

Campanas extraíbles

Seguramente, de las más populares, ya que además de tener buen precio también son adecuadas para espacios pequeños. Tienen la opción de ocultarse y se extienden cuando lo necesitas para ampliar el área de extracción.

Campanas extractoras convencionales

Son las que encajan en ángulo recto en la pared no se ocultan como las de dosel, permanecen fijas. Generalmente están directamente sobre la cocina, llevan unas rejillas y también luz. Son las más comunes y también las más baratas.

Campanas extractoras de chimenea

Con diseño, estas campanas son más caras pero además de su función extractora también decoran la cocina. Vienen con un dosel más una chimenea en acero inoxidable, vidrio o una combinación de ambos. Su tamaño es mayor que las campanas de apartados anteriores, por eso son adecuadas para cocinas amplias.

Campanas telescópicas de encimera

Novedosas, minimalistas y apropiadas para espacios reducidos, pero más caras que las dos primeras categorías. Se esconden por la parte trasera de la encimera, cuando se está cocinando se saca la campana y quedan justo enfrente de la placa de cocina.

Campanas telescópicas de encimera

Estas campanas dan un aspecto de diseño a la cocina, ‘al estilo industrial’. Quedan suspendidas sobre la isla de cocina con el tubo chimenea directamente al techo. Suelen ser de tamaño grande y su precio es más costoso que las campanas extractoras de dosel y las convencionales. Estas campanas tienen un mayor poder de extracción al tener un gran tiro.

Filtros de las campanas extractoras, ¿qué debo tener en cuenta?

Estos filtros son los que en combinación con el ventilador de la campana capturan la grasa en suspensión a medida que se eleva desde la encimera, evitando así que se asiente en la pared, armarios u otras superficies. Los filtros de las campanas extractoras,están fabricados de metal, de aluminio o de acero inoxidable.

Antiguamente si encontrábamos filtros de papel, en la actualidad son de metal. Se debe mantener limpios los filtros con ayuda de un producto antigrasa, o frotando con una mezcla de 100 g de bicarbonato y 25 ml de agua, haces una pasta, la aplica sobre el filtro y dejas que repose una hora. Luego solo tendrás que frotar (pero no demasiado) con un estropajo suave.

El nivel de ruido

Una campana extractora al tener un ventilador siempre tendrá cierto nivel de ruido. Sin embargo al usarse poco tiempo, solo mientras cocinas el nivel sonoro es soportable. Una de 50 dB tiene un nivel sonoro parecido al de una nevera.

De 30 a 50 dB se considera un nivel de ruido bajo. Entre 55 a 75 dB se considera ya un nivel de ruido molesto, pero con matices. Muchas campanas tiene un nivel de 55-56 dB, significa que son algo ruidosas pero es soportable, (ya que no las tienes encendidas a todas horas).

Por ejemplo un aspirador tiene alrededor de 65 dB, y un televisor con el volumen alto puede llegar a 75 dB.

A la hora de comprar no te olvides de revisar el nivel de decibelios (pero ten en cuenta el tiempo de uso, si hace algo de ruido pero la vas a usar poco tiempo al día, tampoco molestará tanto).

Campanas extractoras más vendidas en Amazon

Campana telescópica de instalación en mueble con interruptor de 2 velocidades. Disponible en cristal color negro. Ofrece un sistema de apertura que ofrece mayor superficie de extracción. Clase Energética C.

Panel de Control Mecánico

2 niveles de extracción

Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W

Filtros lavables en lavavajillas

Clase de eficiencia energética: C

Esta campana extraíble es funcional y se integra con todos los muebles de cocina. Si tu cocina no cuenta con ventilación externa esta campana está diseñada para funcionar en modo filtrante o de recirculación de forma indistinta.

Con frente de acero inoxidable, mandos mecánicos, dos velocidades. Lleva filtros mecánicos, motor de doble turbina y válvula anti retorno.

Con una capacidad de extracción de hasta 332 m³/h

Diseñada para funcionar en modo filtrante o de recirculación de forma indistinta

Dispone de 2 lámparas halógenas, 2 velocidades y filtros metálicos

Tiene una potencia sonora de mínimo 56 dBA – mínimo 65 dBA

Cuenta con una frente extraíble y sustituible

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

Campana con diseño elegante, de tamaño pequeño que absorbe olores y vapor facilitando la cocina se ensucie menos. Es regulable hasta en 3 niveles.

Tiene un sistema de iluminación LED, su tamaño de 60 cm de ancho es ideal para fogones pequeños y medianos.

Es económica ya que su consumo es de 165 W y eficiencia energética A. Con filtro antigrasa de aluminio lavable en el lavavajillas.

Datos técnicos:

• Económica, potencia de consumo de solo 165 W y clase de eficiencia energética A

• Con sistema de extracción de aire (convertible en un sistema de recirculación)

• Filtro antigrasa de aluminio apto para lavavajillas

• Lámpara LED (2 x 1,5 W / 41 Lux)

• Juego de montaje con soporte de pared, tacos y tornillos

• Incl. tubo de salida de aire (15 cm de salida de aire / 1,5 m de longitud)

• 2 revestimientos para la chimenea de la campana de 40 cm de altura cada uno

• Fuente de alimentación: 220-240 V~ | 50/60 Hz

• Versátil: campana extractora de 90 cm de ancho para montar en techo o bajo mueble

• Alto rendimiento: máxima potencia de extracción de hasta 620 m³/h en 3 niveles

• Todo a la vista: iluminación LED opcional de 2 x 5W

• Elegante: cristal de protección de 1 cm de espesor y control táctil integrado

• Cómodo: fácil de manejar por mando a distancia

Datos técnicos:

• Clase de eficiencia energética tipo A

• Dos filtros anti grasa intercambiables (aptos para lavavajillas)

• Iluminación LED opcional con 2 x 5 Watt hileras de LED

• Adecuado para extracción de aire – modificable a circulación de aire por filtros de

carbón activo (artículo 10030983)

• Incluye mando a distancia para control de iluminación y potencia de extracción

• Potencia de motor: 230 Watt

• Alimentación mando a distancia: 1 x CR2025 pila (incluida en el envío)

• Alimentación: 220-240 V~ | 50/60 Hz

Esta campana tiene un gran precio, menos de 60 € y ofrece una alta tasa de extracción 220 m³ / h.

Tiene dos formas de instalación como campana bajo armarios o montada en la pared a modo de chimenea. Su tamaño compacto de 60 cm permite instalarla en cocinas pequeñas.

-Mini tipo. Diseño portátil, elegante pero completamente funcional.

establecerse debajo de gabinetes, armarios;

estar montado hacia la pared con tornillos.

-Con una tasa de extracción de 220 m³ / h, lo suficientemente buena como para absorber la grasa, el polvo y el humo sucio durante las horas de cocina.

-Un botón pulsador que dominante 3 velocidades, con la mayor presión de ruido de 64dB (A).

-Color de plata, es más adecuado para cocinas de diferentes estilos de decoración. La campana extractora de rango es parte de su decoración.

La campana extractora de acero inoxidable y vidrio es la campana extractora de chimenea CBCS6102.

Caracteristicas:

Material: Acero inoxidable

Iluminación: 2 x 1.5W LED Lamp

Switch: 3 velocidades de control táctil con 1 pantalla LED digital

Filtro: 2 piezas Filtros de aluminio

Extensión de la chimenea: 500 + 500 mm

Calificación energética: C

Especificación técnica

Decibel de ruido máximo: 59dB (A)

Tasa de extracción: 550 m³ / h

Voltaje eléctrico clasificado: 220-240V

Frecuencia: 50Hz

Salida de conductos: 150 mm

Potencia del motor: 100W

Clasificación de amplificador: 3

El modelo F-2600 de Cata ofrece un flujo de aire en velocidad máxima de 190 m3/h. Consumo del motor 90 W, nivel sonoro 60 dB. Ver en Amazon.

Tipo de extracción: Salida de aire al exterior

Capacidad de extracción a escape libre: 180 m3/h

Número de lámparas: 2

Potencia: 40 W

Número de motores: 2

Número de velocidades: 3

Ancho: 60 cm,Fondo: 48 cm

Color: blanco.

Campana extractora moderna con carcasa de acero inoxidable. Una vez la pongas en marcha, se encargará de eliminar el aire con olor a comida y los vapores procedentes de la cocción. Tiene tres niveles de potencia y en el más alto absorbe hasta 310 m³/h de aire. Tamaño compacto solo 60 cm. Está diseñada para colocarse tipo chimenea, el soporte necesario para el montaje en pared se incluye en el envío. Con iluminación incorporada.

Potencia de extracción máxima: 310 m³/h

2 lámparas de 40 vatios

2 filtros de aluminio desmontables aptos para lavavajillas

Botones de luz y potencia (0, 1, 2, 3)

Campana telescópica: 400-800 mm

Clase E

Alimentación: 220-240V, 50Hz

Uso apto filtro de carbón activo

Equipa tu casa en Amazon con descuento

Muebles para el baño, lámparas para cualquier habitación o mesas de ordenador. La mayor selección de diseños y marcas la puedes encontrar en Amazon. Su catálogo tiene millones de artículos y además si lo que quieres no está en España lo puedes comprar incluso en otros países, ya que Amazon trabaja en todo el mundo.

Si buscas ideas para regalar, un nuevo móvil o una tablet no dejes de visitar Amazon, cada día tiene descuentos. Los envíos en Amazon no son caros comparado con otras tiendas online. El envío estándar cuesta 2.99 €. Sin embargo tienes la opción a no pagar gastos de envío. Los clientes Prime se ahorran los gastos de envío durante un año, en millones de productos.

Los clientes Prime además disfrutan de series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música, entre 2 millones de canciones. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes 36 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!