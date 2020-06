Fortnite Chapter 2 Season 3, o Ghost of Tsushima, son dos de los lanzamientos de videojuegos para junio del 2020.

La incidencia del Covid-19 ha afectado a todos los sectores, sin embargo algunos se han visto favorecidos.

El confinamiento ha aumentado el consumo de videojuegos, pero la cara B, es que ha frenado la producción de cara a los lanzamientos esperados en marzo, abril, y mayo.

En junio aún son pocas las novedades pero el mercado se va animando. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las mejores sillas para gamers, hoy te contamos más sobre los lanzamiento de videojuegos de junio 2020.

Los 10 videojuegos más vendidos en junio 2020

Lista oficial de la AEVI, (Asociación española de videojuegos), que publica mes a mes los videojuegos más vendidos, siempre con un mes de margen.

En junio tendríamos que tener las ventas de abril 2020, pero la pandemia del coronavirus, ha dejado en stand bye la lista que sigue con los más vendidos en febrero del 2020.

Seguramente en breve actualizarán la lista, mientras tanto de nuevo tenemos los títulos más vendidos en todas las plataformas.

Lanzamientos de videojuegos junio 2020

En PS4

Tour de France 2020 – 4 de junio

Destiny 2 Season 11 – 9 de junio

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 9 de junio

Project Warlock – 9 de junio

Beyond Blue – 11 de junio

Warborn – 12 de junio

Desperados 3 – 16 de junio

Desintegración – 16 de junio

Farming Simulator 19: DLC de Kverneland & Vicon Equipment Pack – 16 de junio

Fortnite Chapter 2 Season 3 – 17 de junio

Ys: Memories of Celceta Remaster [PS4] – 19 de junio

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 23 de junio

Hunting Simulator 2 – 25 de junio

Ghost of Tsushima – Edición Especial

XBOX ONE

Tour de France 2020 – 4 de junio

Destiny 2 Season 11 – 9 de junio

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 9 de junio

Prison Architect: Island Bound – 11 de junio

Project Warlock – 12 de junio

Desperados 3 – 16 de junio

Desintegración – 16 de junio

Farming Simulator 19: DLC de Kverneland & Vicon Equipment Pack – 16 de junio

Fortnite Chapter 2 Season 3 – 17 de junio

Waking – 18 de junio

The Last of Us Parte II – Edición Estándar (Exclusiva Amazon)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 23 de junio

Control: The Foundation DLC – 25 de junio

Hunting Simulator 2 – 25 de junio

PC

Spirit Oath – 2 de junio

Valorant – 2 de junio

Sea of ​​Thieves – 3 de junio

Castle Kong – 4 de junio

Pro Cycling Manager 2020 – 4 de junio

Command & Conquer Remastered Collection – 5 de junio

Deck of Ashes – 9 de junio

Destiny 2 Season 11 – 9 de junio

Ostranauts – 11 de junio

Prison Architect: Island Bound – 11 de junio

Samurai Shodown – 11 de junio

Warborn – 12 de junio

Desperados 3 – 16 de junio

Desintegración – 16 de junio

Best Friend Forever – 18 de junio

Farming Simulator 19: DLC de Kverneland & Vicon Equipment Pack – 16 de junio

Summer in Mara – 16 de junio

Waking – 18 de junio

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 23 de junio

Hunting Simulator 2 – 25 de junio

Mr. Driller DrillLand – 25 de junio

Nintendo Switch

51 Juegos mundiales – 5 de junio

The Outer Worlds – 5 de junio

Prison Architect: Island Bound – 11 de junio

Project Warlock – 11 de junio

Warborn – 12 de junio

Summer in Mara – 16 de junio

Fortnite Chapter 2 Season 3 – 17 de junio

Best Friend Forever – 18 de junio

Burnout Paradise Remastered – 19 de junio

Ninjala – 24 de junio

Blair Witch – 25 de junio

Mr. Driller DrillLand – 25 de junio

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 – 30 de junio

