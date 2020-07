¡Pizzas, bolsas de patatas chips, polos o flamencos!Son lo último para el verano, colchonetas de piscina originales!

Una colchoneta de flamenco tamaño gigante, con capacidad de hasta 400 kg, arrasa en Amazon. Los precios muy económicos desde 9.95 hasta 138 €, los tamaños gigantes.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de la piscinas desmontables, hoy de colchonetas y juguetes hinchables que te sorprenderán.

Precauciones al usar colchonetas

Las colchonetas no son elementos de protección para flotar, —como un chaleco salvavidas—, son juguetes hinchable. Son divertidas y usadas de forma correcta no tiene porqué pasar nada pero recuerda, las colchonetas ‘vuelcan’ no son estables.

Los niños no debe usarlo sin la supervisión de un adulto.

Entre las colchonetas originales más buscadas las hay más de 1.80 metros. No pesan y cualquier adulto o adolescente puede con ellas. Sin embargo no se debe dejar a niños pequeños jugando solos.

Una cosa es un flotador pequeño, otra una colchoneta. Es fácil que un niño se suba y vuelquen, por su gran tamaño el niño puede quedar debajo y no verle y ahogarse. Si el niño nada sin problemas seguramente saldrá de debajo de la colchoneta sin dificultad pero es mejor prevenir.

Una de las causas de ahogamientos en piscinas son el uso descontrolado de colchonetas y juguetes hinchables, los menores no deben usar estos juguetes estando solos.

De ahí que en algunas piscinas los socorristas advierta que no se puede usar las colchonetas. En las piscinas municipales por ejemplo, está prohibido usar flotadores, colchonetas, globos o pelotas. En piscinas privadas si se pueden usar salvo que lo prohíban las normas de la comunidad.

En la playa

El uso de colchonetas o flotadores puede ser muy placentero para disfrutar del mar, pero se recomienda no usarlas o tener mucha precaución. Ten en cuenta pesan poco y pueden ser arrastradas fácilmente por la corriente.

Si por algún motivo te despistas puedes alejarte más de la cuenta. No uses colchonetas si la bandera es amarilla, y si lo haces que sea muy cerca de la orilla. No dejes a menores jugar con colchonetas sin supervisión de un adulto.

Colchonetas de piscina originales

La gran mayoría son de un tamaño considerable pero se hinchan con bastante facilidad, y deshinchadas las puedes guardar en cualquier parte.

Colchoneta hinchable individual Intex con forma de patatas chips de impresión fotorrealista y unas medidas de 140 cm ancho x 178 cm alto

Fabricada en vinilo extra resistente de 0.30 mm de grosor y preparada para agua salada y cloro

Pensada para 1 persona mayor de 14 años y para soportar un máximo de 100 kg

Cuenta con 2 cámaras de aire para mayor seguridad y flotabilidad

Incluye 1 kit de reparación para pequeños poros o pinchazos

Colchoneta hinchable Intex con forma redonda y diseño de sandía

Fabricada con materiales resistentes, su uso es para el agua o para tomar el sol

Ideal para 2 personas adultas, soporta un peso máximo de 200 kg

Contiene cuerda alrededor de la colchoneta para mayor facilidad de transporte dentro y fuera del agua

Incluye 2 cámaras de aire para mayor seguridad

Incorpora parche de reparación para pequeños poros o pinchazos

Colchoneta hinchable con diseño de batido de frutos rojos. Medidas: 198×107 cm

Tiene un diseño de batido tanto en forma como en dibujo. Es de color rosa y blanco y en la parte superior simula tener nata y sirope de chocolate.

Incluye parche de reparación

Recomendado para mayores de 14 años

Muy resistente tanto al cloro como al agua salada

Un modelo de colchoneta que imita una porción de pizza, con colores muy alegres.

Más duradero: material de PVC de alta calidad hecho. Suave, durable y seguro, puede contener hasta 150 kg.

 Tiene un tamaño más grande que las colchonetas convencionales, ideal para jugar o descansar en la piscina. Fácil de limpiar, inflar y almacenar. Plegada ocupa poco 26x 24 x 4 cm y pesa 1.5 kg.

Está fabricado con PVC muy resistente.Viene con tres portavasos para poder dejar tu refresco o una botella de agua.No recomendado para niños menores de 6 años, usar siempre bajo la supervisión de un adulto.

Cómo si estuvieras nadando con tortugas en Tenerife o en la Riviera Maya, esta colchoneta de tortuga tiene un aspecto muy realista. Fabricada en vinilo resistente.

Con dos cámaras de aire para proporcionar más seguridad en el agua. Lleva dos asas incorporadas. Para evitar accidentes, el uso de colchonetas en niños debe estar supervisado por un adulto.

Lleva incorporada dos resistentes asas para una mayor sujeción y estabilidad en el agua

Uso recomendado a partir de 3 años de edad

Incluye kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

Si te gustan las flores esta colchoneta además de cómoda es decorativa

Enamórate de la rosa roja hinchable! Una colchoneta con impresión fotorrealista perfecta para disfrutar del verano

Las dimensiones de la colchoneta hinchable son de 137×132 cm y el grosor de su vinilo es de 0,28 mm

Incluye 2 asas soldadas a la lona para el transporte y la sujeción además de 2 cámaras de aire independientes

Su capacidad es para una persona a partir de 14 años (soporta un peso máximo de 100 kg)

Para arreglar posibles pinchazos o pequeñas fugas, el hinchable contiene un parche de reparación

¡La colchoneta / flotador que elegiría Homer Simpson, un gran donut de fresa!

Fabricado con vinilo de alta calidad. Con válvulas rápidas se infla y desinfla cinco veces más rápido. Un regalo divertido y original para este verano.

 Recuerda no dejar a los niños usar este producto sin supervisión de un adulto. Incluye kit con parche reparar pequeños poros o pinchazos.

Las dimensione de este hinchable gigante son de 422x373x185 cm y el peso máximo que soporta es de 400 kg. Dentro del flamenco gigante caben 4 personas mayores de 14 años que pueden viajar sentadas sobre los 2 asientos dobles que hay en el interior del hinchable. ¡Todos tus amigos querrán subir contigo!

El hinchable tiene 5 asas de sujeción soldadas a la lona que sirven para transportar al flamenco tras haberlo hinchado. También hay 2 asas resistentes soldadas a la lona en la colchoneta anexa para subir y bajar del flamenco

que sirven para transportar al flamenco tras haberlo hinchado. También hay 2 asas resistentes soldadas a la lona en la colchoneta anexa para subir y bajar del flamenco  En el centro, la figura tiene un suelo fabricado con malla para que el agua pase por los agujeritos y os podáis refrescar en todo momento, este suelo facilita el contacto del flamenco hinchable con el agua para que se adhiera al agua y sea más estable.

para que el agua pase por los agujeritos y os podáis refrescar en todo momento, este suelo facilita el contacto del flamenco hinchable con el agua para que se adhiera al agua y sea más estable. A todos estos elementos se añaden los 4 porta bebidas, el ancla, la tabla de acceso (con 2 asas soldadas a la lona) y una nevera hinchable con cierre de cremallera.

Marilyn Monroe decía que los ”diamantes son los mejores amigos de las mujeres”. Seguro este juguete hinchable con forma de anillo también será un ‘buen amigo’ para disfrutar en la piscina.

Con un tamaño mediano está realizado con PVC resistente pero suave. Es fácil de inflar.

Recuerda no es un salva-vidas es un juguete hinchable. No hinchar demasiado el anillo. No es apto para menores de 6 años y siempre usar bajo la supervisión de un adulto.

Una colchoneta en forma de polo con un tamaño extra, para tomar el sol en la piscina entre chapuzón y chapuzón.

Plegado ocupa muy poco espacio mide 23 x4 x24 cm y pesa 826 gramos. Es de vinilo resistente y se hincha con mucha facilidad.

No dejar a los menores usa este juguete en el agua sin supervisión de un adulto.

