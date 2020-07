¬ŅQu√© se llevan en bermudas para hombre en el 2020? Vaqueras ‚Äėripped‚Äô, color beige y arena o las azul navy.

Los tejidos de algodón combinados con elastano y también el lino, las bermudas son un símbolo del verano, prendas frescas y desenfadadas que no pasan de moda.

En otro art√≠culo hablamos de las tendencias de moda primavera verano para ni√Īos 20200, hoy sobre bermudas o pantalones cortos para hombres.

¬ŅPor qu√© los pantalones cortos o bermudas son un s√≠mbolo de distinci√≥n en Reino Unido?

En Reino Unido se sigue una tradición que vemos en el príncipe George de Cambridge el hijo de Guillermo y Kate de Cambridge. Incluso en redes sociales la gente se pregunta porque el rubio principito siempre va con pantalones cortos. 

Se considera de buen gusto que los ni√Īos siempre lleven pantalones cortos, los largos queda para los hombre. Forma parte de las tradiciones y el protocolo brit√°nico, al que son tan aficionados. En la clase alta vestir a un ni√Īo con un pantal√≥n largo est√° mal visto.

La √ļnica excepci√≥n para ver al pr√≠ncipe George con pantalones largos ha sido en la boda de su t√≠o Harry con Meghan Markle donde apareci√≥ con levita negra junto a otros tres ni√Īos.

Llevaban versiones en peque√Īo de levita y pantalones Blues and Royals, confeccionados por Savile Row Dege & Skinner.

Esta tradici√≥n la han seguido otros miembros de la familia real brit√°nica. En Internet o¬† en hemerotecas se puede ver como Guillermo de Inglaterra o el reci√©n casado pr√≠ncipe Harry tambi√©n iban con pantalones cortos. La tradici√≥n podr√≠a derivar de una pr√°ctica llamada ‘breeching’.

Los ni√Īos reci√©n nacido vest√≠an faldones o ‚Äėvestidos‚Äô t√≠picos de beb√©s durante el primer a√Īo, a partir del segundo a√Īo se le vest√≠a con una especie de pololos o bombachos parecidos a los pantalones cortos.

¬ŅPor qu√© se les llama Bermudas a los pantalones cortos?

Las Islas Bermudas forma parte de de Territorio Británico en Ultramar, como las islas Caimán o las Malvinas. Estos territorios no forman parte de Reino Unido pero sí de la Corona Británica. Son colonias que o votaron que querían seguir siendo territorio del Imperio Británico o no se independizaron.

En Bermudas votaron la independencia en 1995 y el 75% de los votantes dijeron ‘No’ a la independencia, por la seguridad financiera que poseen. A lo largo del siglo XX, los oficiales brit√°nicos que serv√≠an en las colonias de Ultramar, ten√≠an que soportar temperaturas sofocantes.

Tanto calor pasaban que decidieron cortar los pantalones del uniforme para que a menos las piernas no estuvieran cubiertas con la tela.

El estilo de pantalones cortos se hizo¬† popular en la isla y pronto los lugare√Īos imitaron a los militares. El turismo que visitaba la isla fue extendiendo esta tendencia de pantalones cortos a los que se llam√≥, ‚Äėbermudas‚Äô.

Bermudas para hombre 2020

Entre las tendencias destacan:

1. Color beige  y tonos arena

El beige y los tonos arena son apuestas seguras para el ‚Äėfondo de armario‚Äô. Combinan con todos los colores desde los c√°lidos como naranja o rojo a los fr√≠os.

Pantalones cortos en fibras naturales, (55% lino y un 45% algodón), muy frescos. Con botón y cintura elástica con cordón.

Este modelo de Amazon Essential está fabricado en un 55% lino y un 45% rayón, fresco y cómodo.

Dise√Īo sin pinzas, con bolsillos inclinados y bolsillos traseros con botones.

Se puede lavar a m√°quina a 30¬ļ m√°ximo.

2. Estilo militar ‚Äď camuflaje

Este estampado lleva varios a√Īos en tendencia, es unisex como las rayas pero tiene algo m√°s de fantas√≠a, un dise√Īo ideal para un look informal.

Bermudas de corte recto con dos bolsillos y tela de camuflaje en tonos verdes. Son de algodón con mezcla de poliéster. Son muy cómodas, y se lavan bien en lavadora a 30 grados.

Unos pantalones cortos con remaches en varios bolsillos pr√°cticos para llevar peque√Īos objetos. Dise√Īo camuflaje en tono claro.

Cierre con cremallera y botón.

Cordón en cadera y cierre de perneras.

100% Algodón

Cierre: Cremallera

Lavar a m√°quina – Frio (30 ¬į m√°ximo)

Estas bermudas tiene m√ļltiples bolsillos y son perfectas para practicar senderismo, las tienes en varios colores a escoger. Lisos en tonos militares o con dise√Īo de camuflaje.

3. El denim desgastado

Otra tendencia que también hemos visto en ropa para mujer. Denim en distintos colores con rotos o deshilachado, siguiendo una estética grunge.

Bermudas vaqueras clásicas con  pretinas, 5 bolsillos, parche piel sintética en cintura trasera.

Dobladillos arremangados y aspectos desgastados

Corte regular.

Fabricado en 98% algodón y 2% elastano.

Unas bermudas estilo ripped jeans, o con rotos. Esta tendencia ya se ha convertido en moda, los pantalones con rotos o deshilachados se llevan desde hace varias temporadas y vuelven cada a√Īo.

Si te gusta vestir informal, este pantalón con corte recto es una buena opción por su relación calidad precio.

Bermudas sin cremallera, cintura elástica y cordón ajustable.

Aspecto desgastado, bolsillos laterales.

Corte regular

Composición 98% algodón, y 2% elastano.

4.Azules navy

Las cl√°sicas que todos los a√Īos regresan, si tienes que comprar algunas bermudas estas son las primeras, las puedes combinar con cualquier camiseta, polo o camisa de manga corta.

De la colecci√≥n Meraki de Amazon estas bermudas con 6 bolsillos estilo ‚Äėchino‚Äô y corte recto. Con cierre de bot√≥n. Un 97% algod√≥n y un 3% elastano.

Bermudas estilo marinero de la marca Lacoste, 100% algodón, muy cómodas con cierre ajustable. Se lavan a máquina a 30 grados.

.

Pantalones cortos color azul claro, son cómodos y ligeramente elásticos. Fabricados en algodón 97% y también en fibra elastano 3%.

Cierre de botón y cremallera.

Se lavan a m√°quina a 30¬ļ m√°ximo.

