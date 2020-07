¬ŅQu√© precio tienen algunos de los anillos de dise√Īo para hombres m√°s vendidos en Amazon? T

res anillos distintos realizados en acero inoxidable de la marca Cassiecam cuestan 16 ‚ā¨, (cada anillo sale a menos de 6 ‚ā¨, y a ser acero inoxidable no se ponen negros con el uso).

Los art√≠culos de joyer√≠a han dejado de ser exclusivos para mujeres, los dise√Īadores tambi√©n crean joyer√≠a para hombres, con dise√Īos tan atractivos que muchas mujeres los compran para ellas.

En Periodista Digital te contamos m√°s sobre anillos de dise√Īo para hombre populares en Amazon.

Anillos de dise√Īo: los materiales m√°s de moda

Se llevan las pulseras con cuero y plata, los colgantes y los anillos. De los t√≠picos anillos gruesos o ‚Äėsellos de oro‚Äô tradicionales hace d√©cadas la joyer√≠a para hombres ha cambiado mucho. Nuevos dise√Īos m√°s minimalistas combinados con cuero o distintos metales permiten regalar joyas a los hombres de cualquier edad.

Anillos de acero inoxidable

Este material es versátil y económico, puedes encontrar anillos para hombre de acero inoxidable desde unos 5 euros, también alianzas de acero inoxidable pulido y circonitas por unos 243 euros. Hay una amplia variedad.

Este material como su nombre indica no se oxida, no se mancha y conserva bien su brillo. Es apto para alérgicos ya que no suele contener níquel.

Metal: Acero inoxidable 316L,

Color: Plata

Superficies Tratamiento: Espejo pulido

Dimensi√≥n: 1CM (0.39″)ancho x 3.1MM (0.12″) espesor

Paquete: Caja de Regalo

Tres anillos con dise√Īos retro diferentes fabricados en acero inoxidable 316L. Resisten la corrosi√≥n, y la oxidaci√≥n. Son duros y no pierden el brillo.

Medidas; : 1.7cm / 2.1cm; Ancho del anillo cuadrado: 1,45 cm.

Anillos de plata

La plata que se usa en joyer√≠a es la ‚Äėplata de ley‚Äô tiene una aleaci√≥n de 925 mil√©simas de plata y con alg√ļn otro metal como el cobre.

La plata es m√°s dura que el oro, pero sigue siendo d√ļctil por eso es un material apreciado en joyer√≠a. La plata se ha usado desde hace siglos para la fabricaci√≥n de monedas, adornos y joyas.

Es el metal con mayor conductividad eléctrica y térmica y se usa en la fabricación de circuitos eléctricos. La plata se puede llegar a oscurecer por oxidación.

Anillo de plata de ley 925, y lapisl√°zuli ¬†en diferentes tama√Īos. Realizados por el orfebre y dise√Īador Thomas Sabo.

Altura

1.70 centímetros

1.70 centímetros Anchura

1.70 centímetros

1.70 centímetros Peso total del metal

12.35 gramos

Anillos de oro amarillo

El metal m√°s valorado desde la antig√ľedad. El oro fue uno de los primeros detalles en ser extra√≠do. Los artesanos de antiguas civilizaciones como los egipcios hace m√°s de 4000 a√Īos.

Como los artículos de oro descubiertos por Howard Carter y Lord Carnarvon en 1922, la tumba de Tutankhamon, un joven faraón que reinó en Egipto en el siglo XIV a. C.

El oro es uno de los metales m√°s pesados cuando es oro puro, tambi√©n es uno de los m√°s maleable y d√ļctiles. El oro no se empa√Īa, no se declara ni se ve afectado por la mayor√≠a de disolventes. Sin embargo s√≠ es susceptible a los ara√Īazos o a ser rallado.

Oro de 9k ‚Üí tiene¬† una proporci√≥n de 37,5% de oro puro (de 24 quilates 9 son de oro y 15 de otros metales).¬† En la joya puede venir el ‚Äėsello‚Äô que ser√≠a ‚Äė375‚Äô

Oro de 10k‚Üí una proporci√≥n de 41,7% de oro puro. En la joya vendr√≠a marcado ‚Äė417‚Äô

Oro de 14‚Üí una proporci√≥n de 58,3% de oro puro. El sello ser√≠a ‚Äė583‚Äô

Oro de 18k ‚Üítiene una proporci√≥n de 75% de oro puro. El sello de este oro es ‚Äė750‚Äô

Oro de 24k ‚Üí un 100% de pureza y la marca 999.

Elegante y minimalista anillo de oro macizo 9K, sello 375), hecho a mano usando oro puro fino

Acabado altamente pulido asegura un brillo de espejo

Fabricado en Londres (RU)

Anillo de dise√Īo celta oro amarillo 9 quilates (375).

Anillos de oro blanco

Es una aleaci√≥n de oro amarillo¬†en un 90% y un 10% de otro metal blanco (n√≠quel o paladio o manganeso). En joyer√≠a es frecuente la aleaci√≥n de oro-paladio-plata y oro-cobre-n√≠quel y zinc. En el primer caso el paladio y la plata act√ļan como ‚Äėblanqueadores del color amarillo del oro‚Äô, en el segundo caso el zinc aten√ļa el color del cobre y el oro.

Anillo de oro macizo 9K (sello 375) disponible en oro amarillo y blanco.

Con patrón de corte diamante, muy pulido

Forma de D, que implica el anillo es curvado en el exterior y plano en el interior creando una forma de D en su sección transversal.

Anchura: 4 mm

Peso: 1.7 g

Anillo de oro blanco de 9 quilates, contiene, hasta un 37,5% de oro puro de alta calidad. El resto del anillo está fabricado en una aleación que ha superado ensayos para que respete la legislación vigente; el sello debe ser 375.

Acabado altamente pulido asegura un brillo de espejo

Plano en el interior y en el exterior con un dise√Īo de borde biselado

Un Anillo de Bodas de Theia para «Un momento en la vida» presentado en una caja de regalo elegante

Anillos de titanio

El titanio es otro de los metales preciosos junto al oro y la plata. Es de color gris plateado pero tiene la capacidad de ser anodizado en varios colores. El titanio es muy resistente a la flexi√≥n y el agrietamiento y tambi√©n resiste los ara√Īazos.

El titanio es muy ligero, cualquier anillo de otro material puede resultar pesado o incómodo si es grande, sin embargo si es de titanio el peso es más ligero.

El titanio tiene una alta resistencia a la corrosión, es un metal biocompatible ya que el organismo no lo rechaza, es por esto que se usa en prótesis de cadera, rodilla o en tornillos óseos.

Construido de alto grado de titanio.

Peso ligero

Top artesanía de calidad

Excepcional Styling

Política de devolución de 30 días

Anillos de tungsteno

El tungsteno es el segundo material más duro, después del diamante. Es tan pesado como el oro, 2,5 veces más pesado que el hierro y 1.7 más puado que el plomo.

Es de un color gris plata pero a veces se trata con otros metales para darle un color negro brillante.

Su gran dureza lo hace ideal como recubrimiento de brocas y herramientas de corte. Además de su resistencia también es un metal capaz de aguantar altas temperaturas.

El tungsteno es un metal que es bien conocido por su dureza y su gran color plateado oscuro.

No se ralla ni se rompe gracias a su extraordinaria dureza

Anillo¬†de tungsteno abovedado de 8 mm cuenta con m√ļltiples facetas altamente pulidas.

Cada faceta e interior est√°n pulidos y tienen un brillo.

