Asus Chromebook Z1400CN o Lenovo Ideapad con procesador Amd a4 de 7th, son una muestra de ordenadores portátiles por menos de 400 € que puedes encontrar en Amazon.

¡SI tocar renovar portátil o necesitas uno extra en casa, aquí tienes ofertas interesantes! Ligeros y con baterías de larga duración.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de ordenadores de sobremesa con SSD, hoy portátiles baratos por menos de 400 €.

¿Cuándo se creó el primer portátil de la historia?

El CDC 6000 fue la primera gran computadora de la historia, creada en 1965 por Seymour Cray ocupaba gran parte de una habitación. Tenía una CPU de 60 bits y 10 PPus o unidades físicas.

En la década de los años 70, en el centro de investigación de Xerox, fue Alan Kay quien realizó un diseño de una computadora portátil que llamó ‘Dynabook’, sin embargo su idea se quedó en un prototipo de cartón…

Diez años después en la década de los años 80, se creó el antecesor de nuestros ordenadores portátiles, la Grid Compass 1101. Diseñada por Bill Moggridge, salió a la venta en 1982.

En aquel momento era el ordenador más caro del momento, con un coste de 8.150 dólares. Llevaba un procesador Intel 80086 y tenía 256K DRam.

La Grid Compas 1101, estaba pensada para el mundo delos negocios y también fue utilizada por los militares de los EEUU y por la NASA. La Grid Compass 1011 estuvo presente en la mayoría de transbordadores espaciales de los años 80 y 90.

La NEC Ultralite lanzada en 1989 fue en realidad el primer portátil, su tamaño y su peso se habían reducido y tenía el diseño de cubierta tan habitual en los portátiles modernos.

Esta nueva máquina fue muy aplaudida pero tenía fallos, carecía de disco duro lo que impedía almacenar el trabajo y el precio era alto, entre 4.000 y 5.000 dólares.

Finales de los años 80 y los 90 fueron un cúmulo de evoluciones en el mundo de la informática. En 1989 se crea el Macintosh Portable, en 1991 la serie Powerbook de Apple. El ordenador RS/600 N40 de IBM llegó en 1994 y al año siguiente Microsoft presentó Windows 95.

El avance de la tecnología en estos últimas décadas ha sido tan brutal que según Mark Perry profesor de economía y finanzas en la Universidad de Michigan, los portátiles hoy son un 96% más baratos que en 1994 y 1.000 veces mejores.

Hoy podemos encontrar portátiles incluso por menos de 300 euros, algo que en 1.994 parecía ciencia ficción. En ese el equivalente al precio de un portátil sería alrededor de 3.225 euros.

5 ordenadores portátiles por menos de 400 euros en Amazon

Microprocesador

AMD Athlon™ Silver 3050U (reloj base a 2,3 GHz, aumento máximo del reloj hasta 3,2 GHz, 1 MB de caché L2, 2 núcleos)

Chipset

AMD SoC integrado

Memoria, estándar

SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (2 x 4 GB)

Gráficos de vídeo

Gráficos AMD Radeon™

Integrada

Disco duro

SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2

Unidad óptica

Unidad óptica no incluida

Pantalla

Pantalla HD de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal

Conectividad inalámbrica

Combo de Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n (1 x 1) y Bluetooth® 4.2

Ranuras de expansión

Lector de tarjetas SD multiformato HP

Puertos externos

1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 HDMI 1.4b; 1 pin inteligente de CA; 1 combinación de auriculares/micrófono

Dimensiones mínimas (P x A x L)

35,85 x 24,2 x 1,79 cm

Peso

1,69 kg

Tipo de fuente de alimentación

Adaptador de alimentación Smart AC de 45 W

Tipo de batería

Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh

Duración de la batería en uso mixto

Hasta 7 horas y 15 minutos

Duración de la batería durante la reproducción de vídeo

Hasta 9 horas y 15 minutos

Cámara

Cámara HD HP TrueVision con micrófono digital de matriz doble integrado

Características de audio

Altavoces dobles

ASUS Chromebook C423 es ultraportátil y ligero, y está equipado con procesadores Intel y hasta 10 horas de autonomía. Incluye una pantalla NanoEdge de 14″ – 35,56 cm.

Diseño que maximiza la pantalla y reduce las dimensiones del equipo para una experiencia visual más inmersiva.

Con soporte para las aplicaciones de la Google Play Store, rápido rendimiento, seguridad avanzada y convenientes funciones, es un equipo ideal para estudiantes y usuarios con un alto grado de movilidad.

Imagen de calidad: la pantalla NanoEdge presenta marcos laterales de 5,8 mm y un acabado antirreflejos que permite utilizarlo en entornos con mucha luz. El resultado es un portátil con una pantalla que aprovecha el 78 %.

Resistente bisagra de 180 grados.

Sonido potente y claro. El ASUS Chromebook C423 ofrece un sonido de calidad. Incorpora dos altavoces estéreo y unas cámaras de resonancia grandes que producen sonido de alta alta fidelidad.

Con una autonomía máxima por carga de 10 horas.

Escritura más cómoda: con un recorrido de tecla de 1,4 mm, este teclado ergonómico de tamaño completo permite escribir con total comodidad

Procesador de procesamiento: Apollo Lake

Modelo de procesador: Intel Celeron J3455

Velocidad del procesador: 1.50 GHz a 2.30 GHz

Número de corazones: Quad Core

GPU: Intel HD Graphics 500

Tamaño de la pantalla: 14.1 pulgadas

Tecnología de pantalla: IPS / HD

Resolución máxima de pantalla: 1920 * 1080

Batería: 8000mAh

RAM: 6GB DDR3

Tipo de RAM: DDR3L-RS

ROM: soporta hasta 128GB de eMMC

Tarjeta TF: soporta hasta 500GB

Tecnología de disco duro: SATA2.5 SSD

Velocidad del procesador

2.60 GHz

2.60 GHz Número de procesadores

2

2 Capacidad de la memoria RAM

8 GB

8 GB Tecnología de la memoria

SDRAM

SDRAM Tipo de memoria del ordenador

MicroDIMM

MicroDIMM Capacidad del disco duro

256 GB

256 GB Descripción del disco duro

SSD

SSD Interfaz del disco duro

eSATA

eSATA Coprocesador gráfico

Radeon R3

Radeon R3 Marca de la tarjeta gráfica

AMD

AMD Descripción de la tarjeta gráfica

Ati Radeon R3

Ati Radeon R3 Tipo de conectividad

Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Tipo de conexión inalámbrica

802.11abg, 802.11bgn

802.11abg, 802.11bgn Número de puertos HDMI

1

1 Plataforma de Hardware

Windows

Windows Sistema operativo

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Duración de la batería media (en horas)

4.5 horas

4.5 horas Contenido de energía de la batería de litio

3.50 watt_hours

3.50 watt_hours Embalaje de la batería de litio

Baterías dentro del paquete del equipo

Procesador Intel Pentium*

Pantalla táctil IPS1 de 11.6 pulgadas

Bisagra de 360° para cuatro modos

Doble altavoz frontal

Imágenes increíbles: gracias a la pantalla táctil de 11.6 pulgadas HD, IPS.

La bisagra de 360° de Acer ofrece cuatro formas distintas de disfrutar del portátil.

Altavoces frontales para una mayor claridad.

Potencia durante todo el día: gracias a su batería de hasta 12 horas de duración.

