Ordenadores All in One

¿Qué es un ordenador All in One ? Se trata de un PC que tiene todos sus componentes integrados, monitor, disco duro, y placa base están unidos, lo que no va junto son los periféricos como el ratón o el teclado.

No llevan una CPU independiente como en otros ordenadores de sobremesa.

HP All In One 27-dp0007ng o el Primux Iox All-in-One 2301Fson dos de los ordenadores all in one más vendidos en Amazon.

¿Qué ventajas e inconvenientes presentan los ordenadores AIO o ‘todo en uno’, en Periodista Digital te lo contamos.

Ventajas e inconvenientes de los ordenadores All in One

Ocupan menos espacio

Un ordenador de sobremesa convencional: monitor y CPU ocupan más espacio que un PC All in One que tiene todo integrado. Si necesitas un ordenador pero vas justo de espacio los ‘Todo en uno’ son una opción a considerar.

Precio/Ahorro

El precio de los ordenadores AIO ha bajado en el 2017 eran bastante más elevados. Hoy, puedes encontrar modelos por menos de 300 €, además en los PC AIO, no tienes que comprar el monitor por separado, todos los componentes vienen juntos lo que supone un ahorro.

Menor consumo de energía

Al ser compactos y funcionar todo en uno el consumo de energía es menor que en un PC de sobremesa tradicional.

Generan menos calor

Los ordenadores All in One generan menos calor que las CPU.

Más fáciles de conectar y configurar

En un ordenador de sobremesa tradicional, necesitamos muchas conexiones (el de alimentación, el del monitor, el del teclado, el del mouse, altavoces etcétera). En cambio en los ordenadores AIO, generalmente solo se necesita el cable de alimentación y el del teclado.

Para configurar estos dispositivos básicamente solo necesitas enchufar y darle al botón de encendido. En un ordenador de sobremesa tienes que conectar el monitor a la CPU, los altavoces, el teclado.

Esto para muchas personas supone una complicación. Por eso los ordenadores ‘All in One’, para personas que quiere tener un ordenador operativo y fácil de conectar, son una buena alternativa.

Pantalla táctil

Muchos de estos ordenadores tiene esta función. Las pantallas táctiles son útiles para trabajos de arte o diseño. También tienes aplicaciones de Windows 10 que funciona bien con pantallas táctiles.

Inconvenientes

Menor potencia

Estos ordenadores tienen componentes menos potentes que los ordenadores de sobremesa (placa base, procesadores etcétera).

No puedes actualizar hardware

No puedes actualizar los componentes internos, algo que sí podemos hacer en un ordenador de sobremesa, por ejemplo cambiar la tarjeta gráfica, el procesador o la tarjeta de red.

Si eres ‘manitas’ en un PC de sobremesa puedes abrir la CPU, manipular o cambiar cosas. Sin embargo en los ‘Todo en uno’ abrir el ordenador podría ir en contra de la garantía. Si se estropea tendrás que enviar a reparar toda la unidad.

No son para gamers

No son ordenadores pensados para gamers, ya que tienen tarjetas gráficas como la de los ordenadores portátiles,menos potentes que la de un ordenador de sobremesa.

Ordenadores All in One más vendidos de Amazon

Un ordenador con gran pantalla, 24 pulgadas sin marcos. IPS Full HD 1080p grado A+. Viene con teclado y ratón, para que no tengas que comprar nada aparte