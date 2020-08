Lenovo Chromebook con hasta –30% descuento 💥

¿Necesitas renovar tu portátil? Ahora tienes varios modelos de Lenovo Chromebook con hasta –30 % de descuento.

¿Qué diferencia los Chromebooks de otros portátiles?, ¿qué ventajas tienen? En Periodista Digital te contamos más detalles.

Características de los ordenadores Chromebooks

Un Chromebook es un dispositivo portátil que ejecuta el sistema operativo Chrome de Google, en lugar de otros sistemas operativos conocido Windows 10 de Microsoft o el macOS de Apple.

A simple vista no existen diferencias entre los Chromebooks y otros portátiles, las diferencias vienen al encender el dispositivo.

Los primeros dispositivos salieron a la venta en 2011, lanzados por Google en colaboración con Samsung y Acer.

En un principio los Chromebooks recibieron críticas, las cosas nuevas no siempre gustan a todos. Sin embargo su hardware de bajo costo y mantenimiento, (posibilitando precios reducidos) y programas como Chromebooks Educación, fueron razones de peso para que los Chromebooks fueran mejorando en ventas.

En el 2015 los Chromebooks tenían unas ventas mundiales de 6.4 millones lo que significaba un 27% más que en el 2014, incluso superó a las ventas de los MacBooks en los EE. UU.

Sistema operativo más ligero

Esta es una de sus principales ventajas, el SO de lo Chromebooks es muy ligeros comparados con Windows 10 y macOS. Esto se debe a que el sistema operativos se centra en la aplicación de Chrome y los procesos basados en la web.

Funcionan muy rápido

A diferencia de Windows o macOS, que funciona con multitud de procesos en 2 plano, que enlentecen la marcha del ordenador. Los Chromebooks no tienen este problema, por eso ejecutan los procesos con rapidez.

Aplicaciones de Google Play

A diferencia de Windows 10 y macOs donde que soportan programas de software de distintas empresas, (casi cualquier programa de software es compatible con Windows o macOS). Los Chromebooks no se puede instalar cualquier software, solo lo que esté en Google Play Store.

Duración de la batería

Otro punto interesante a favor de los Chromebooks La mayoría de los portátiles actuales tiene duraciones de batería altas, como el Lenovo ThinkPad T480 (hasta 17 horas).

Sin embargo, aunque ha aumentado la duración de las baterías también se ha complicado el software con archivo de vídeo pesados como los de los videojuegos.

Los modelos que ejecutan Windows o macOS suelen consumir más batería por los procesos inherentes a su funcionamiento, mientras que los Chromebooks, al tener un SO más ligero y fluido logran optimizar mejor el funcionamiento de ´la batería.

El promedio de uso de la batería en estos dispositivos está entre 8 – 10 horas de uso.

Lenovo Chromebook con hasta –30% descuento

El Chromebook S345 (14″) lo tiene todo. Al ejecutarse en el ultrarrápido sistema operativo Chrome, se inicia en segundos.

El dispositivo se actualiza automáticamente, cuenta con protección antivirus integrada y funciona con una capacidad rápida de procesamiento AMD ® de 7.ª generación.

de 7.ª generación. Su diseño cuenta con un chasis fino con bisagras de 180º y una batería que dura hasta 10 horas, este Chromebook funcionará en cualquier parte.

funcionará en cualquier parte. Chromebook S345 (14″) facilita la conexión a tus dispositivos favoritos gracias a sus dos puertos ultrarrápidos USB tipo C 3.1 y USB tipo A 3.1 y la toma de audio. Además, el wifi y el Bluetooth ® 4.2 i ncorporados consiguen que la conexión inalámbrica se haga como si nada.

4.2 i No es necesaria ninguna configuración, basta con que inicies sesión con tu cuenta de Google para experimentar la seguridad y la optimización de Chrome. Mantenerse sincronizado con los teléfonos y tablets.

Google Play Store es tu puerta de entrada al entretenimiento en el Chromebook S345 (14″). Gracias a millones de aplicaciones que tienes a tu alcance desde el primer momento en que inicias sesión, disfrutarás de una rica biblioteca de juegos, música, películas, TV,

Especificaciones

Sistema operativo Chrome

Pantalla

Pantalla táctil FHD IPS de hasta 35,56 cm (14″) y resolución de 1920 x 1080

Tarjeta gráfica

Tarjeta gráfica Raedeon™ R5 integrada

Cámara

720p

Memoria

DDR4 de hasta 8 GB

Almacenamiento

eMMC de hasta 64 GB

Batería

** Hasta 10 horas

Hasta 10 horas Medidas: 328 mm x 225 mm x 17,7 mm

Peso A partir de 1,48 kg

Puertos

2 USB tipo C 3.1 (1.ª generación)

2 USB tipo A 3.1 de 1.ª generación

Lector de tarjetas microSD

Toma combinada para auriculares y micrófono

Ranura para candado Kensingto

El dispositivo Chromebook C340-11 de Lenovo viene con dos puertos USB tipo C.3.1 y toma de sonido. Incluye wifi 802.11ac y Bluetooth 4.2 integrados para conexiones más estables y seguras.

Especificaciones

Peso del producto

1,85 Kg

Dimensiones del paquete

42,6 x 26,2 x 6,8 cm

Pilas:

1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s)

Dimensión de la pantalla

11.6 pulgadas

Fabricante del procesador

Intel

Tipo de procesador

Celeron N

Velocidad del procesador

2.6 GHz

Número de procesadores

2

Capacidad de la memoria RAM

64 GB

Tecnología de la memoria

LPDDR4

Memoria máxima compatible

8 GB

Capacidad del disco duro

64 GB

Descripción del disco duro

Memoria flash de estado sólido

Coprocesador gráfico

Intel UHD Graphics 600

Marca de la tarjeta gráfica

Intel

Descripción de la tarjeta gráfica

Integrada

Tipo de memoria gráfica

Shared

Interfaz de la tarjeta gráfica

Integrado

Tipo de conectividad

Bluetooth

Tipo de disco óptico

Sin unidad óptica

Sistema operativo

Chrome OS

Rápido, seguro y fácil de usar: el Yoga Chromebook C630 incorpora una pantalla táctil casi sin bordes se encuentra en su carcasa de aluminio azul. Este Chromebook de 38,10 cm (15 «) combina las últimas funciones de seguridad digital y ofrece un rendimiento potente y fluido. Ideal para el trabajo diario, multitarea, entretenimiento y mucho más.

Cuenta con un a pantalla casi sin bordes de 38,10 cm (15 «) c on una pantalla táctil de 10 puntos y una resolución de hasta 4K.

el Yoga Chromebook C630 incorpora una pantalla táctil casi sin bordes se encuentra en su carcasa de aluminio azul. Este Chromebook de 38,10 cm (15 «) combina las últimas funciones de seguridad digital y ofrece un rendimiento potente y fluido. Ideal para el trabajo diario, multitarea, entretenimiento y mucho más. Cuenta con un de 38,10 cm (15 «) c y una resolución de hasta 4K. Teclado con retroiluminación blanca y un espacioso panel táctil.

La última interfaz de usuario optimizada de Chrome OS también está disponible Google Play Store, fondos personalizados de Google Maps, imágenes y más.

Gracias a lo s dos puertos USB-C, una ranura para tarjeta microSD y un puerto USB 3.0, puede conectar fácilmente todos los dispositivos, para cargar, transferir datos o transmitir.

una ranura para tarjeta microSD y un puerto USB 3.0, puede conectar fácilmente todos los dispositivos, para cargar, transferir datos o transmitir. Dos altavoces de 2 W, una cámara web de 720p con micrófono de matriz dual y soporte para Wi-Fi de CA 2 x 2 con Bluetooth 4.1 aseguran llamadas de video ininterrumpidas y una transmisión multimedia fluida. Además, el Chromebook ofrece protección contra ataques de virus con múltiples niveles de seguridad y actualizaciones automáticas.

Especificaciones

Peso del producto

2,8 Kg

Dimensiones del paquete

50 x 31,6 x 6,8 cm

Pilas:

1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s)

Factor de forma

Ordenador portátil, Chromebook

Dimensión de la pantalla

15.6 pulgadas

Resolución de pantalla

1920 x 1080 pixels

Fabricante del procesador

Intel

Tipo de procesador

Core i5

Velocidad del procesador

3.4 GHz

Número de procesadores

4

Capacidad de la memoria RAM

128 GB

Tecnología de la memoria

DDR4

Memoria máxima compatible

8 GB

Descripción del disco duro

Memoria flash de estado sólido

Coprocesador gráfico

Intel UHD Graphics 620

Marca de la tarjeta gráfica

Intel

Descripción de la tarjeta gráfica

Integrada

Tipo de memoria gráfica

Compartida

Interfaz de la tarjeta gráfica

Integrado

Tipo de disco óptico

Sin unidad óptica

Sistema operativo

Chrome OS

Contenido de energía de la batería de litio

56 watt_hours

Embalaje de la batería de litio

Baterías integradas en el equipo

Número de pilas de ion de litio

4

