¿La radio de tu coche no tiene salida USB o auxiliar? Por menos de 20 € tienes transmisores FM para el coche que te permiten conectar un dispositivo auxiliar, por ejemplo un iPod a través de los canales de radio.

Un transmisor FM luego emite una señal débil de bajo rango, para que la radio del coche pueda escucharla y reproducirla.

Si estás pensando comprar uno de estos dispositivos, te contamos cómo funcionan los transmisores FM para coche, y los más vendidos en Amazon.

Cómo funciona un transmisor FM para el coche

Un transmisor de FM es un dispositivo interesante para los aficionados a la tecnología. En 2020, en plena expansión de la red 5G, y enganchados a las redes Wi-Fi, muchas personas ya no escuchan la radio.

Sin embargo, la señal de radio juega un papel fundamental en el funcionamiento de nuestro moderno internet de alta velocidad y de la tecnología móvil.

El mecanismo detrás del funcionamiento de un transmisor FM, depende de un oscilador que produce una señal portadora en una frecuencia particular.

FM o frecuencia modulada, implica que se puede reproducir el sonido desde la fuente de entrada. La radio FM se diferencia de la AM porque puede modificar o modular la onda que lleva la información, algo que no puede hacer la AM.

Es por esto que las transmisiones en FM pueden reproducir música de mejor calidad que en las transmisiones AM.

El transmisor de FM se conecta al encendedor de tu coche, así es como se alimenta de energía. Transmite señales de radio a través de una frecuencia que verás en tu dispositivo transmisor FM.

Una vez sintonices la radio de tu coche con esa frecuencia podrás conectar una memoria USB, tu móvil, un iPod, un reproductor MP3 o uno de CD. También podrás reproducir música de dispositivos por Bluetooth, y por tarjetas TF.

Cuando un dispositivo se conecta al transmisor de FM, esencialmente hace lo mismo que sucede en una estación de radio. La señal de audio se agrega a una onda portadora que luego pasa por la unidad principal.

Los transmisores FM lo que hacen en realidad, es ‘’engañar’’ a la radio del coche para que reproduzca algo que no es una transmisión de OTA. Sintoniza una frecuencia de radio específica pero en lugar de encontrar una emisora de radio, lo que encuentra es una señal del móvil, el MP3 o de Bluetooth.

Transmisores FM para el coche más vendidos en Amazon

Diseñado con pantalla LED, puede detectar y muestra temporalmente la batería / voltaje del automóvil durante 3 segundos después del encendido. Le permite controlar fácilmente el estado de la batería del automóvil.

Identifique de forma inteligente los dispositivos Android o iPhone. Los dispositivos compatibles con el cargador USB 3.0 QC hasta 4 veces la velocidad del cargador de automóvil convencional, harán que su teléfono esté completamente cargado a alta velocidad

1.Funciona con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth;

2.Apto para coches de 12V ~ 24V después de 2004.

Puertos USB doble, permite cargar 2 dispositivos simultáneos con protección de sobrecarga.

Es compatible con la mayoría de los dispositivos con Bluetooth, como iPhone, iPad, tabletas, Samsung Galaxy, HTC, Sony, Huawei y otros teléfonos

Retroiluminación LED exclusiva de 7 colores:

Función de seguridad: este transmisor FM Bluetooth es un chip inteligente incorporado (IC de carga) que dividirá el voltaje según la necesidad del dispositivo

Desde un reproductor de MP3, altavoz o tablet gracias a un cable 3.5 mm. Con cargador USB de 5V/2.1 A para una carga más rápida. Tecnología de cancelación de ruido. Función memoria, se conecta al último móvil al que se conectó de forma automática.

Con un avanzado puerto de carga rápida QC 3.0, el transmisor FM manos libres Bluetooth de Vorstik es capaz de transmitir música maravillosa y mantenerlo conectado mientras conduce, lo que hace que su conducción sea más interesante y segura.

Transmisor FM multifuncional QC3.0 Bluetooth

Puertos duales y QC3.0 carga rápida múltiples dispositivos simultáneamente.

El micrófono incorporado con tecnología CVC le ofrece una conversación clara.

Los LED de rayos amarillos muestran los canales de FM y el monitoreo en tiempo real de la tensión del automóvil de manera inteligente.

Combínalo con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth y el controlador de música USB flash.

Smart Voice Navigation, te permite disfrutar de una conducción sin esfuerzo.

Completo transmisor FM, te ofrece carga USB, indicador de voltaje automático. Llamadas manos libres y por supuesto la reproducción de música.

Con doble puerto USB, para poder cargar hasta dos dispositivos a la vez. Tres modos de música: Bluetooth, por tarjeta SD o disco Flash USB. Tecnología de cancelación de ruidos.

SONRU transmisor FM puede reproducir música desde sus dispositivos de audio habilitados para Bluetooth al sistema estéreo del automóvil ajustando el transmisor y la frecuencia de la radio del automóvil a la misma.

Juego de tarjeta TF, Max 32GB Inserte la tarjeta TF en la ranura para tarjetas TF y el producto cambiará al modo de tarjeta TF y reproducirá el archivo de música en la tarjeta TF automáticamente, y cambiará la música a través del botón FM.

Entrada AUXEl puerto de entrada AUX hace que pueda transmitir música desde MP3, MP4 y otros dispositivos de audio con una línea de audio de interfaz de 3.5MM.

Fácil de cambiar entre tarjeta TF, Bluetooth, modo de entrada AUX con botón «M».

Dos formas de instalación, este producto viene con un clip de ventilación y una base adhesiva de la consola central del automóvil, lo que permite que la pantalla se monte en una ventilación o superficie plana.

7 opciones multicolores para crear una atmósfera cómoda y romántica en su automóvil para adaptarse a su estado de ánimo.

Vídeo sobre el funcionamiento de un transmisor FM para coche

