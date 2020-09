¿En qué fijarse a la hora de buscar altavoces inalámbricos para televisión? Lo primero y parece una obviedad, «que realmente sean inalámbricos».

A menudo al buscar en Internet aparecen productos como ‘altavoces para televisor’ pero no son realmente inalámbricos, sino que se conectan por cable de 3,5 mm o RCA.

Según donde los vayas a instalar, si el cable no es lo suficientemente largo (por ejemplo 2 m), puedes tener problemas.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores Android Box, hoy de altavoces inalámbricos para televisión baratos, desde 15 €.

¿Cómo funcionan los altavoces inalámbricos?

Si estás buscando mejorar el sonido de tu televisor, sin tener que estar conectando cables por toda la estancia, la conectividad inalámbrica es una alternativa.

Ten en cuenta que la opción inalámbrica suele ser más cara que la conexión por cable y también tiene un alcance limitado. Si está colocado lejos del transmisor no recibirá la señal igual.

Por eso si tienes opción de instalar altavoces conectados con cables al lado del televisor, no solo te saldrá más barato, además la calidad de sonido no pierde. Es decir,«no siempre lo inalámbrico es lo mejor», tiene sus ventajas pero también inconvenientes.

Los sistemas de altavoces inalámbricos, constan de varios altavoces satélites inalámbricos, (suelen ser dos), y un transmisor inalámbrico.

El transmisor inalámbrico envía la señal de audio a los altavoces satélites, por eso no hacen falta cables. Solo se conecta el transmisor inalámbrico con un cable RCA, al televisor. Los altavoces se pueden alimentar o conectados a la red o con pilas que le suministre energía.

Otra opción de conexión es la de Bluetooth, siempre que el televisor y el receptor o altavoz lo tengan se pueden conectar. La conexión WIFI si los altavoces son compatibles con DNLA, es otra opción de conexión.

Verificar que los altavoces sean inalámbricos (tipo conexión)

Normalmente los auriculares inalámbricos para televisores o cualquier otro dispositivos son más caros que los que se conectan con cable.

Pero las búsquedas en Internet cuando varias palabras coinciden inducen a error, es por eso que pueden aparecerte ‘altavoces para televisor inalámbricos’, algunos que no lo son —(pero si son ‘altavoces para televisor’)—, es la última palabra la que no coincide. El problema se soluciona mirando la especificaciones, porque en el tipo de conexión enseguida se ve si son o no inalámbricos.

En la captura de pantalla ves un ejemplo, este equipo de Logitech, sirve para PC y televisión y sale al buscar ‘altavoces para televisión inalámbricos’ (flecha roja), pero no es inalámbrico. Cuando entras en el producto no te dice que sea inalámbrico pero la búsqueda genérica hace que aparezca en el listado.

A la hora de escoger: verifica si tienen un transmisor inalámbrico, o conexión Bluetooth, esto siempre viene especificado, si tu televisor tiene Bluetooth y el dispositivo también sabes que lo puedes conectar.

Lo mismo con la opción WIFI. Si no dispone de ninguna de estas tres opciones, no se puede hablar de un altavoz inalámbrico.

¿Altavoces o barra de sonido inalámbrica?

Cuando buscamos la opción inalámbrica casi siempre es para evitar cables y buscando su facilidad de instalación. Para mejorar el sonido de forma inalámbrica encontramos las barras de sonido y los altavoces. Hay sistemas que integran ambos dispositivos, y también barras y altavoces que se pueden comprar por separado.

Ten en cuenta que los altavoces suelen ser dos o más, la barra de sonido es una. Al ser única esto facilita su conectividad (por HDMI por Bluetooth o wifi). Además la barra de sonido pasa más desapercibida que los altavoces al ser plana.

Altavoces inalámbricos para televisión desde 30 €

Se puede conectar con cables o con tecnología Bluetooth, si tu televisor es compatible. Tamaño compacto 14,8 x 39,2 x 19,3 cm, ver precio en Amazon.

Potencia máxima de 30 W (RMS de 15 W)

Potente sonido procedente de un diseño compacto

Conéctelo a la red o disfrute de la tecnología Bluetooth inalámbrica

Potente subwoofer de tipo down-firing para bajos graves

Control de bajos y de volumen

Inteligente gestión de la alimentación: entra en modo de reposo cuando no está en uso

Para utilizar con PC, tabletas, teléfonos, TV, DVD, CD, MP3 u otros dispositivos de audio

Fácil de instalar gracias a Plug & Play Aquí están las características de los altavoces inalámbricos VEGA SP-1380.

Ideal como segundo altavoz para televisión, música en el balcón o en el jardín, o para difundir el sonido incluso en otras h abitaciones, como el baño y la cocina.

Rendimiento real 2 x 3,5 vatios Sinus (o 2 x 50 vatios PMPO) Confusión BASSBOOST que se activará para un sonido limpio en una estructura compacta.

Flexible de instalar, listo para usar de inmediato gracias a Plug & Play. Sin cables molestos, solo batería bajo pedido.

Alcance 30 metros en interiores y 100 metros en exteriores / calibración automática / tecnología UHF confiable / estructura compacta

– Sistema estéreo inalámbrico

– Fuente de voltaje: adaptador de corriente

– Corriente de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz y 12,5 V CC de salida, 150 mA

– Frecuencias de emisión: 863 MHz Digital Hybrid 863 – 865 Mhz

– Cable de alimentación de 3,5 mm y conector de audio analógico o conector RCA de 6,3 mm

– 2 x 5 W RMS (o bien, 2 x 50 W P.M.P.O.)

– Hasta 30 m de alcance en espacios interiores y 100 m al aire libre

– Con certificación IPX3, protegido contra el agua nebulizada y, por tanto, adecuado para exteriores

– Recepción también en espacios cerrados

– Selección individual de canal izquierdo/derecho/mono para cada altavoz

– Ampliables con hasta 25 altavoces adicionales

– Fácilmente utilizables a través de mando a distancia

– Tecnología Plug&Play con búsqueda de frecuencia automática

– Medidas altavoces aprox. 226 mm x 130 mm

– Pueden conectarse a la televisión, al reproductor de DVD, al ordenador, a un equipo estéreo, radio, reproductor de MP3, etc.

– El volumen puede regularse de forma individual en cada altavoz

– Funcionamiento con pilas o con el adaptador de red

– 2 radiofrecuencias diferentes

– Los altavoces se pueden ajustar de forma independiente

– Emisor con reconocimiento de voz LED

– Pueden montarse en pared

Los altavoces satélite cuentan con un diseño de caja acústica invertida que aumenta la salida de frecuencias. Conexión por RCA, 3,5 mm, y Bluetooth. En Amazon recibe una puntuación de 4.1 sobre 5.

Total de vatios reales (RMS): 160 W de pico/80 W RMS

Subwoofer: 25 W RMS

Altavoces satélite: 55 W RMS (total)

Bluetooth 4.2: 1

Cables RCA a RCA: 3

Cable de 3,5 mm a RCA: 1

Lector de tarjetas SD: 1- Admite tarjetas SDHC de hasta 32 GB- Admite formatos de archivos de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Puerto USB: 1- Admite unidades USB de hasta 32 GB con formato FAT16 o FAT32- Admite formatos de archivos de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Radio FM: sí

Remoto: 1

No se han encontrado productos

No se han encontrado productos

Potente juego de altavoces 2.1 con subwoofer de madera, mando a distancia y potencia de salida de 60 W RMS (pico de 120 W)

Para PC, ordenador portátil, TV, smartphone y tableta. Conexión por cable o Bluetooth.

Subwoofer de madera para un sonido rico y potente

Cómodo mando cableado para un fácil control del volumen con auriculares y conectores de entrada de línea

Control adicional del volumen y de los bajos en el subwoofer

Inteligente gestión de la alimentación: entra en modo de reposo cuando no está en uso

Barra de sonido inalámbrica Bluetooth para sonido envolvente y sonido más potente. La tecnología única de DSP garantiza que tengas una experiencia increíblemente fuerte, sin importar dónde estés, ya sea que estés escuchando música o viendo una película. Ver en Amazon.

Cree un sistema de sonido inalámbrico completo en el hogar, y con una conexión Bluetooth, puede reproducir una barra de sonido emparejando un dispositivo Bluetooth. También equipado con Bluetooth, se puede conectar de forma inalámbrica a la TV.

Este potente sistema de altavoces 2.1 con 120 vatios de pico/60 vatios RMS ofrece graves dinámicos por su subwoofer frontal.

Conecta hasta tres dispositivos compatibles a través de entradas de 3,5 mm y RCA.

Accede a todos los controles desde una sección de control integrado

Los 120 vatios de pico/60 vatios RMS ofrecen una acústica potente pero equilibrada.

Los transductores de gama completa se han diseñado para mover el sonido por toda la sala. Disfruta de una experiencia de audio potente y plena.

Las mejores ofertas en audio las tienes en Amazon

Auriculares para gamers, altavoces Bluetooth grandes o barras de sonido. Marcas como Sony, Bose, Logitech o Samsung.

Busques lo que busques en Amazon a diario tienes ofertas con descuentos que a veces superan el 50%. Los gastos de envío son muy reducidos, por ejemplo el envío estándar sale por 2,99 euros.

Si prefieres ahorrarte estos gastos de envío en tus compras también puedes, gracias a Amazon Prime. Los clientes Prime , son los que más ventajas obtienen de comprar en Amazon. No pagan gastos de envío en millones de productos, tiene derecho a disfrutar de entregas más rápidas incluso en 1 día.

Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año (es decir te ahorrarías los gastos de envío durante todo un año en millones de productos. Muchos artículos te llegarán al día siguiente o en dos o tres días.

Otras ventajas: acceso prioritario a ofertas flash, acceso a Amazon Vídeo o almacenamiento gratuito en la nube para tus fotos en Amazon Photos